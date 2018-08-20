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Китайское общество опасается укрепления отношений с Анкарой
10:58 21.08.2018

Global Times: Китайское общество опасается укрепления отношений с Анкарой

Существует мнение, что среди всех стран Ближнего Востока именно Турция создала для Китая больше всего проблем за последние 50 лет

Министр иностранных дел Ван И сказал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в ходе телефонного разговора в субботу, 18 августа, что Китай поддерживает усилия турецкого правительства по обеспечению безопасности и экономической стабильности, добавив, что Пекин по-прежнему готов защищать развивающиеся страны и их законные права. Чавушоглу заявил, что Турция готова укреплять стратегический диалог с Китаем и расширять сотрудничество с Пекином на основе взаимных интересов, пишет Лю Жуй в статье для китайского издания The Global Times.

Бурный спор между Анкарой и Вашингтоном пока не утихает. Все большее число аналитиков считают, что пропасть между ними трудно преодолеть. Турция может переключиться на многостороннюю дипломатию.

Стратегическая корректировка турецкой дипломатии окажет глобальное влияние, поскольку Турция является влиятельным государством на Ближнем Востоке. Судя по телефонным переговорам между главами двух внешнеполитических ведомств, Пекин положительно откликнулся на желание Анкары укрепить стратегический диалог. У Китая и Турции есть новые возможности для расширения сотрудничества, особенно в отношении китайской инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь".

Однако китайское общественное мнение еще не успело полностью воспринять все изменения, произошедшие на Ближнем Востоке. Некоторые люди по-прежнему склонны придерживаться прежнего понимания отношений между Китаем и Турцией. Они выступают за то, чтобы Пекин сохранил бдительность в отношении Анкары и не стал корректировать свои отношения с Турцией, исходя из произошедших изменений. Вместо этого Китай должен равнодушно отреагировать на дружеский жест со стороны Турции.

Существует мнение, что среди всех стран Ближнего Востока именно Турция создала для Китая больше всего проблем за последние 50 лет. Анкара направила своих военных сражаться в Корейской войне плечом к плечу с солдатами Южной Кореи и США. Также она проявила отсутствие последовательности при покупке ЗРК HQ-9. Турция постоянно так или иначе пыталась обвести Китай вокруг пальца.

Самым неприемлемым является то, что Турция подливает масло в огонь относительно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Некоторые группы в Турции поощряли сепаратистские настроения в данном автономном районе Китая, помогали некоторым радикалам из Синьцзяна добраться до Ближнего Востока и сделали недопустимые замечания в отношении этнической политики Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китайско-турецкие отношения были сложными, но это не должно мешать расширению стратегического взаимодействия и сотрудничества между двумя странами. Между Анкарой и Пекином нет противоречий, которые не могут быть разрешены. После того, как президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Китай в 2015 году, Турция активно развивала отношения с Китаем. Отношения между Китаем и Турцией меняются к лучшему.

Китай нуждается в прагматичном видении, которое соответствует силе и миссии, возложенной на Китай. Турция оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на национальные интересы Китая, Пекину нужно искать преимущества и избегать недостатков двусторонних отношений.

Турция может стать одним из стратегических партнеров Китая, хотя она также может сыграть отрицательную роль в вопросе о ситуации в Синьцзяне. Формирование Турции в качестве стратегического партнера Китая может помешать Анкаре продолжать вмешиваться в Синьцзян-Уйгурский автономный район.

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Развитие дружеских отношений оказывает влияние на стратегию и экономику двух стран. Но не предполагает оказание существенной помощи Турции, которая является крупнейшей экономикой на Ближнем Востоке. Раньше европейские страны были основными торговыми партнерами Турции, сейчас у Пекина появилось множество возможностей для укрепления экономического сотрудничества с Анкарой.

Если китайское общество осознает все произошедшие изменения, общественное мнение в отношении взаимодействия с Турцией изменится к лучшему, что будет способствовать экономическому развитию и сотрудничеству двух стран.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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