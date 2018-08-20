 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.08.2018
11:11  От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
11:08  Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое? - А.Пахолин
11:07  Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна, - П.Дмитриев
11:06  Сингапур вернул Китаю выведенные организаторами финансовой пирамиды $19 млн
11:04  Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях
11:00  Благородных помыслов и душевного тепла! Елбасы поздравил правоверных с Курбан-айтом
10:59  Назарбаев поручил увеличить зарплату госслужащих в 2 раза
10:58  Китайское общество опасается укрепления отношений с Анкарой
10:56  США ищут нового премьер-министра Ирака
09:06  Способен ли Узбекистан обеспечить себя тракторами и комбайнами, - А.Якубов
08:55  Кабул обстреляли ракетами во время выступления президента Гани по случаю Курбан-байрама
07:41  Конфликт США и Турции открывает перед Москвой новые возможности, - Е.Пустовойтова
07:31  Полицейских Алма-Аты заставили патрулировать город пешком
07:24  США и Израиль хотят обуздать Иран госпереворотом, - Ю.Паниев
07:20  Армия в Китае стала слишком самостоятельной, - В.Скосырев
01:51  На строительстве трассы Север-Юг Киргизские чиновники уже "освоили" $600 млн, - De-facto
01:39  Конституция Каспия. О чем договорились пять каспийских стран в Актау, - С.Притчин
01:11  Узбекистан и Таджикистан: конец холодной войне, - А.Мехтиев
00:42  БосфорНаш: Должна ли Россия вложиться в новый турецкий канал
00:38  Геополитика на фарси. Почему Иран стал главным врагом Таджикистана, - К.Кривошеев
00:36  Турецкий кризис. Может ли падающая лира потянуть за собой Эрдогана, - Т.Ахметов
00:34  Катастрофа на Босфоре: Кто погубил Константинополь (история), - А.Евдокимов
Понедельник, 20.08.2018
21:30  Шиз-реформа. Зачем в Казахстане объединили нарко- и психдиспансеры
21:11  Узб-премьер Арипов и вице-премьер Султанов пострадали в ДТП на трассе Бекабад-Ташкент
18:19  Движение "Талибан"* отказалось от перемирия с правительством Афганистана
18:18  100 дней Никола Пашиняна: итоги армянской "революции любви"
18:15  Подводная жизнь памятников Ленина и Сталина в Кыргызстане
16:18  Аркадаг лично смастерил гоночный автомобиль и готовится выступить на нем на международном ралли "Амуль-Хазар"
16:15  Новым премьер-министром Пакистана стал Имран-хан
13:40  Ближний Восток: схватка дракона с орлом, - С.Кожемякин
13:30  Монголы не только построили Пекин, но и создали Китай как государство, - М.Сосорбарам
10:59  Досалы Эсеналиев назначен руководителем аппарата президента Киргизии
10:34  У китайских "расхитителей гробниц" были изъяты ценнейшие реликвии XVII века
10:31  Страна без народа. Как демократия влияет на экономику, - Сергей Минаев
10:30  Кто в 1969 году спас СССР от войны с Китаем
10:29  Asia Times: В афганском мирном процессе скрыто много противоречий
10:27  Россия и Китай уходят в отрыв от авианосцев США, - Д.Лекух
10:26  Бомба для ОПЕК. Зачем США запасаются нефтью
10:23  "Ельцин пытался сбежать": Руцкой раскрыл неожиданные детали августовского путча-1991
10:19  Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина. На 3 месяца
10:18  Эрдоган примеряет проекты османских султанов, - С.Тарасов
08:44  Школы зла. С начала года в Узбекистане обнаружено 116 нелегальных "хиджра" - исламских школ
08:39  В Кремлевском музее нашли портрет хивинского визиря-реформатора Исломхужи
07:57  "Отныне правительство подчиняется площади". Пашинянизация Армении, - А.Цуканова
07:41  С орденом, но без конфет. Напишут ли в учебниках истории про визит Рахмона к Мирзиееву
07:30  Эрдоган строит второй Босфор. Зачем Турции "новый пролив", - А.Комраков
07:28  Основным противником США стал Китай, - В.Скосырев
07:24  Гастарбайтерам нашли в РФ отечественную замену, - Е.Трифонова
07:22  Талибы собрались с визитом в Москву
07:11  За что казнили дервиша-суфия поэта-лирика Машраба? - Бахромхонтура Махдумзод
00:38  "Миссис Россия - 2018" стала жительница Твери Анна Телегина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях
11:04 21.08.2018

Чужая среди своих: круги ада изнасилованной в Петербурге мигрантки

Иван Петров

Нечеловеческим мучениям подвергли свою землячку трудовые мигранты из Средней Азии в Санкт-Петербурге. Выходцы из Узбекистана, в том числе ее родственник, по версии следствия, сначала изнасиловали девушку, а затем выбросили ее из окна, чтобы скрыть следы преступления. Пострадавшая выжила, но из больницы, куда раненую госпитализировали, родные и близкие насильников выкрали ее, чтобы заставить отказаться от своих слов на суде. Ее с переломанным позвоночником хотели притащить к судье, чтобы подозреваемые оказались на воле. О том, как этнические кланы в Средней Азии выгораживают своих соплеменников, разбирался портал iz.ru.

Насиловали 10 часов к ряду

Настоящий ад для 24-летней трудовой мигрантки из Узбекистана начался 4 августа с приглашения в номер отеля "Белые ночи" от ее молодого человека. Едва переступив порог помещения, женщина поняла, что попала в ловушку извращенцев. Помимо бойфренда в помещении находился родственник девушки и еще четверо мужчин. Любовник, как считают следователи, заманил девушку для плотских утех в угоду своим приятелям. Мужчины во время преступления распивали спиртное.

Несчастную избивали и насиловали поочередно в течение 10 часов в номере на третьем этаже. Лишь один из молодых людей не участвовал в надругательстве в виду физиологических особенностей (позже он стал свидетелем обвинения).

Чтобы скрыть следы преступления, соучастники решили инсценировать самоубийство девушки и выкинули ее в окно. С жуткими травмами, в том числе переломом позвоночника, пострадавшая попала в Александровскую больницу. Она находилась в сознании и рассказала полицейским о том, что с ней произошло.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны четверо мужчин в возрасте от 19 до 25 лет, являющихся гражданами Узбекистана", - говорится в сообщении регионального управления СК.

Сотрудники убойного отдела угрозыска Петербурга в течение нескольких суток сумели отыскать подозреваемых по разным адресам в городе. Последнего фигуранта расследования задержали 8 августа: во время облавы на стройплощадке Петродворца он попытался скрыться в лесополосе, но увяз в болоте, пишет "Фонтанка.ру".

Оправдать любой ценой

Незадолго до ареста пятого участника изнасилования в деле случился новый шокирующий поворот. Стало известно, что из больницы похищена пострадавшая по уголовному делу.

Как позже выяснят следователи, днем 7 августа 2018 года родственница одного из задержанных, ее землячка и их приятель - гражданин Таджикистана, чтобы оказать давление на пострадавшую, проникли на территорию медицинского учреждения, где врачи спасали жизнь и здоровье иностранки.

"Действуя группой лиц, злоупотребляя доверием потерпевшей, ввели ее в заблуждение и заставили подписать бумаги на выписку из больницы, после чего вопреки ее воле вывезли на каталке на улицу, погрузили в автомобиль и в бессознательном состоянии перемещали по территории Невского района города Санкт-Петербурга, а затем переместили в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Антонова-Овсеенко, где удерживали женщину, находящуюся в беспомощном состоянии, до 8 августа 2018 года", - говорится в пресс-релизе управления СК по Санкт-Петербургу.

Как выяснили силовики, покалеченная девушка нужна была сторонникам обвиняемых, чтобы развалить уголовное дело. Они даже пытались притащить девушку на руках в суд к заседанию, где решался вопрос об аресте фигурантов изнасилования. Они наивно полагали, что если заставят потерпевшую отказаться от своих слов перед служителем Фемиды, то насильников тут же освободят. Но делегацию не пустил на входе в здание суда пристав.

Те, кто хлопотал за насильников, в итоге сами оказались под следствием - в отношении них возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ). А девушка вновь оказалась на больничной койке.

Живут в своем правовом поле

"Учитывая гендерный дисбаланс (мужчин из Средней Азии на заработки приезжает гораздо больше, чем женщин), статистически заметен рост преступлений на сексуальной почве со стороны иностранцев в отношении местных жителей. Но этот случай исключение из правил - жертвой насильников стала их землячка. Такие вещи не проходят без последствий, если бы девушка сообщила своей семье о том, что с ней сделали, отвечать бы пришлось не только самим виновникам преступления, но и их родственникам. Вероятно, из этих соображений насильники пытались убить девушку. Похищение говорит о том, что пострадавшую хотели любым способом заставить молчать", - высказал свое мнение источник в подразделении по делам миграции МВД.

Опрошенные порталом iz.ru сыщики уголовного розыска считают, что расследование уголовных дел, где фигурируют одновременно в качестве подозреваемых и потерпевших выходцы из Средней Азии, - часто самые проблемные. Один из полицейских также отметил их латентность на примере столицы. "Еще один опасный фактор, который мешает нам бороться с сексуальным насилием в отношении иностранок, - языковой барьер, закрытость, автономность этнических анклавов. Самые закрытые сообщества - киргизские, узбекские, вьетнамские, китайские", - говорит он.

По схожему с питерским сценарию было совершено преступление и в столице несколько лет назад. Раскрыть его оперативниками МВД удалось лишь после сигнала от американского конгрессмена. К нему обратилась с просьбой помочь соотечественница вьетнамского происхождения. Она сообщила, что ее родственница, летевшая с исторической родины в Америку транзитом через Москву, пропала.

Российские сыщики отыскали девушку в одной из гостиниц, где ее несколько недель насиловали соотечественники. Пострадавшую (азиатка к моменту освобождения была беременна) и ее сестер по несчастью похитили и принудили к проституции в закрытом борделе вьетнамские бандиты.

Восток - дело тонкое

"Характерная черта при расследовании изнасилований мигранток из Средней Азии - бурные переговоры родственников насильника с родными жертвы перед возбуждением уголовного дела. Мы сталкивались с ситуациями, когда насилие над женщиной было очевидным, но на потерпевшую давила родня, которая примирилась с ее обидчиком. Например, после получения солидной суммы отступных. Поскольку изнасилование - дело частно-публичного обвинения, преступник в этом случае остается безнаказанным. Без заявления мы не имеем права его привлечь и закрыть. Решает женщина. Но следует понимать, что люди, склонные к такому поведению, не остановятся в будущем", - рассказывает порталу iz.ru сотрудник одного из профильных подразделений полиции по борьбе с преступлениями против личности.

Ученые Вероника Романенко и Ольга Бородкина из Санкт-Петербургского государственного университета в своей научной статье "Социальная напряженность и социальные риски в контексте международной трудовой миграции" приводят любопытные результаты исследования общественного мнения петербуржцев по поводу трудовых мигрантов (было опрошено больше 1000 жителей города). 17 человек из опрошенных признались, что сталкивались с домогательством со стороны мигрантов. Кроме того, 59,5% опрошенных согласны с утверждением, что со стороны мигрантов имеются случаи сексуальных домогательств и изнасилований.

Оговоримся, что это субъективное мнение людей, тогда как официальные цифры правовой статистики не фиксируют существенного изменения положения дел на поприще борьбы с насильниками.

Впрочем, с подсчетами сексуальных преступлений мигрантов - беда. Показатели исчезли из открытых источников после 2016 года. Не исключено, что это связано с громким заявлением замначальника МУРа Михаила Трубникова двухлетней давности. Офицер тогда откровенно сообщил, что, по сути, большая часть изнасилований женщин в Москве совершается выходцами из Средней Азии. "Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, кто их совершает, то 75% совершают приезжие не московского региона. Из них 90% - это выходцы из стран Азии: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия", - сказал муровец.

Между тем в августе Петербург потрясло еще одно преступление, совершенное, как предполагают следователи, трудовым мигрантом из Узбекистана - задержан 36-летний подозреваемый в надругательстве над пятилетним ребенком. Педофил изнасиловал сына своей соотечественницы 14 августа у железнодорожной станции Дунай.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534838640
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  