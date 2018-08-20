Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях

11:04 21.08.2018 Чужая среди своих: круги ада изнасилованной в Петербурге мигрантки



Иван Петров



Нечеловеческим мучениям подвергли свою землячку трудовые мигранты из Средней Азии в Санкт-Петербурге. Выходцы из Узбекистана, в том числе ее родственник, по версии следствия, сначала изнасиловали девушку, а затем выбросили ее из окна, чтобы скрыть следы преступления. Пострадавшая выжила, но из больницы, куда раненую госпитализировали, родные и близкие насильников выкрали ее, чтобы заставить отказаться от своих слов на суде. Ее с переломанным позвоночником хотели притащить к судье, чтобы подозреваемые оказались на воле. О том, как этнические кланы в Средней Азии выгораживают своих соплеменников, разбирался портал iz.ru.



Насиловали 10 часов к ряду



Настоящий ад для 24-летней трудовой мигрантки из Узбекистана начался 4 августа с приглашения в номер отеля "Белые ночи" от ее молодого человека. Едва переступив порог помещения, женщина поняла, что попала в ловушку извращенцев. Помимо бойфренда в помещении находился родственник девушки и еще четверо мужчин. Любовник, как считают следователи, заманил девушку для плотских утех в угоду своим приятелям. Мужчины во время преступления распивали спиртное.



Несчастную избивали и насиловали поочередно в течение 10 часов в номере на третьем этаже. Лишь один из молодых людей не участвовал в надругательстве в виду физиологических особенностей (позже он стал свидетелем обвинения).



Чтобы скрыть следы преступления, соучастники решили инсценировать самоубийство девушки и выкинули ее в окно. С жуткими травмами, в том числе переломом позвоночника, пострадавшая попала в Александровскую больницу. Она находилась в сознании и рассказала полицейским о том, что с ней произошло.



"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны четверо мужчин в возрасте от 19 до 25 лет, являющихся гражданами Узбекистана", - говорится в сообщении регионального управления СК.



Сотрудники убойного отдела угрозыска Петербурга в течение нескольких суток сумели отыскать подозреваемых по разным адресам в городе. Последнего фигуранта расследования задержали 8 августа: во время облавы на стройплощадке Петродворца он попытался скрыться в лесополосе, но увяз в болоте, пишет "Фонтанка.ру".



Оправдать любой ценой



Незадолго до ареста пятого участника изнасилования в деле случился новый шокирующий поворот. Стало известно, что из больницы похищена пострадавшая по уголовному делу.



Как позже выяснят следователи, днем 7 августа 2018 года родственница одного из задержанных, ее землячка и их приятель - гражданин Таджикистана, чтобы оказать давление на пострадавшую, проникли на территорию медицинского учреждения, где врачи спасали жизнь и здоровье иностранки.



"Действуя группой лиц, злоупотребляя доверием потерпевшей, ввели ее в заблуждение и заставили подписать бумаги на выписку из больницы, после чего вопреки ее воле вывезли на каталке на улицу, погрузили в автомобиль и в бессознательном состоянии перемещали по территории Невского района города Санкт-Петербурга, а затем переместили в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Антонова-Овсеенко, где удерживали женщину, находящуюся в беспомощном состоянии, до 8 августа 2018 года", - говорится в пресс-релизе управления СК по Санкт-Петербургу.



Как выяснили силовики, покалеченная девушка нужна была сторонникам обвиняемых, чтобы развалить уголовное дело. Они даже пытались притащить девушку на руках в суд к заседанию, где решался вопрос об аресте фигурантов изнасилования. Они наивно полагали, что если заставят потерпевшую отказаться от своих слов перед служителем Фемиды, то насильников тут же освободят. Но делегацию не пустил на входе в здание суда пристав.



Те, кто хлопотал за насильников, в итоге сами оказались под следствием - в отношении них возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ). А девушка вновь оказалась на больничной койке.



Живут в своем правовом поле



"Учитывая гендерный дисбаланс (мужчин из Средней Азии на заработки приезжает гораздо больше, чем женщин), статистически заметен рост преступлений на сексуальной почве со стороны иностранцев в отношении местных жителей. Но этот случай исключение из правил - жертвой насильников стала их землячка. Такие вещи не проходят без последствий, если бы девушка сообщила своей семье о том, что с ней сделали, отвечать бы пришлось не только самим виновникам преступления, но и их родственникам. Вероятно, из этих соображений насильники пытались убить девушку. Похищение говорит о том, что пострадавшую хотели любым способом заставить молчать", - высказал свое мнение источник в подразделении по делам миграции МВД.



Опрошенные порталом iz.ru сыщики уголовного розыска считают, что расследование уголовных дел, где фигурируют одновременно в качестве подозреваемых и потерпевших выходцы из Средней Азии, - часто самые проблемные. Один из полицейских также отметил их латентность на примере столицы. "Еще один опасный фактор, который мешает нам бороться с сексуальным насилием в отношении иностранок, - языковой барьер, закрытость, автономность этнических анклавов. Самые закрытые сообщества - киргизские, узбекские, вьетнамские, китайские", - говорит он.



По схожему с питерским сценарию было совершено преступление и в столице несколько лет назад. Раскрыть его оперативниками МВД удалось лишь после сигнала от американского конгрессмена. К нему обратилась с просьбой помочь соотечественница вьетнамского происхождения. Она сообщила, что ее родственница, летевшая с исторической родины в Америку транзитом через Москву, пропала.



Российские сыщики отыскали девушку в одной из гостиниц, где ее несколько недель насиловали соотечественники. Пострадавшую (азиатка к моменту освобождения была беременна) и ее сестер по несчастью похитили и принудили к проституции в закрытом борделе вьетнамские бандиты.



Восток - дело тонкое



"Характерная черта при расследовании изнасилований мигранток из Средней Азии - бурные переговоры родственников насильника с родными жертвы перед возбуждением уголовного дела. Мы сталкивались с ситуациями, когда насилие над женщиной было очевидным, но на потерпевшую давила родня, которая примирилась с ее обидчиком. Например, после получения солидной суммы отступных. Поскольку изнасилование - дело частно-публичного обвинения, преступник в этом случае остается безнаказанным. Без заявления мы не имеем права его привлечь и закрыть. Решает женщина. Но следует понимать, что люди, склонные к такому поведению, не остановятся в будущем", - рассказывает порталу iz.ru сотрудник одного из профильных подразделений полиции по борьбе с преступлениями против личности.



Ученые Вероника Романенко и Ольга Бородкина из Санкт-Петербургского государственного университета в своей научной статье "Социальная напряженность и социальные риски в контексте международной трудовой миграции" приводят любопытные результаты исследования общественного мнения петербуржцев по поводу трудовых мигрантов (было опрошено больше 1000 жителей города). 17 человек из опрошенных признались, что сталкивались с домогательством со стороны мигрантов. Кроме того, 59,5% опрошенных согласны с утверждением, что со стороны мигрантов имеются случаи сексуальных домогательств и изнасилований.



Оговоримся, что это субъективное мнение людей, тогда как официальные цифры правовой статистики не фиксируют существенного изменения положения дел на поприще борьбы с насильниками.



Впрочем, с подсчетами сексуальных преступлений мигрантов - беда. Показатели исчезли из открытых источников после 2016 года. Не исключено, что это связано с громким заявлением замначальника МУРа Михаила Трубникова двухлетней давности. Офицер тогда откровенно сообщил, что, по сути, большая часть изнасилований женщин в Москве совершается выходцами из Средней Азии. "Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, кто их совершает, то 75% совершают приезжие не московского региона. Из них 90% - это выходцы из стран Азии: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия", - сказал муровец.



Между тем в августе Петербург потрясло еще одно преступление, совершенное, как предполагают следователи, трудовым мигрантом из Узбекистана - задержан 36-летний подозреваемый в надругательстве над пятилетним ребенком. Педофил изнасиловал сына своей соотечественницы 14 августа у железнодорожной станции Дунай. Источник - Известия

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