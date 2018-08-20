Сингапур вернул Китаю выведенные организаторами финансовой пирамиды $19 млн

11:06 21.08.2018 Организаторы интернет-платформы Ezubao вывели из Китая в Сингапур более $19 млн. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов Сингапура, опубликованном во вторник, 21 августа.



В ходе расследования полицейские обнаружили нелегальные банковские переводы, после чего уведомили своих китайских коллег. Вся сумма была возвращена в КНР в текущем месяце, уточняет ТАСС.



Интернет-платформа Ezubao была основана в 2014 году. Она работала по так называемой схеме Понци, согласно которой вкладчики получают проценты за привлечение новых инвесторов. Клиентам предлагали шесть финансовых продуктов, доходность по которым составляла от 9% до 14% в год. Число вкладчиков к концу 2015 года составило 900 тыс. человек. Они инвестировали в компанию $11,3 млрд.



Впоследствии власти Китая признали Ezubao финансовой пирамидой и приговорили его организатора к пожизненному сроку.



В сентябре 2017 года первый суд средней ступени Пекина приговорил 26 виновных в организации финансовой пирамиды к тюремным срокам. Кроме того, их оштрафовали на сумму в размере $276,2 млн. Источник - Известия

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