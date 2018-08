Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна, - П.Дмитриев

11:07 21.08.2018 Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна

О том, как Украина торгует оружием



ПАВЕЛ ДМИТРИЕВ



Отношения Вашингтона и киевского режима на грани скандала. 15 августа The Washington Times опубликовала материал о поставках Украиной в Китай реактивных двигателей к боевым самолетам. В КНР объявили о выпуске нового реактивного учебно-боевого самолета JL-10, который будет использоваться пилотами Военно-морского флота НОАК для обучения посадке на авианосец. Первые 12 машин JL-10s работают на украинских реактивных двигателях.



В рамках сделки, которую запорожская "Мотор-Сич" заключила с китайцами в 2016 году, c Украины в КНР уже поставлены первые 20 двигателей. Всего сделка предусматривает поставку 250 авиационных двигателей на общую сумму 380 млрд. долл.



Если развитие военно-техническое сотрудничества России с Китаем вопросов не вызывает – две страны являются стратегическими партнерами, поддерживая между собой отношения доверия и дружбы, то в украинском случае дело обстоит иначе. Киевский режим, установленный в 2014 году в результате государственного переворота при поддержке США, торгует со "стратегическим конкурентом" и "потенциальным военным врагом" Соединенных Штатов – Китаем. Именно такими терминами Китай характеризуется в трех последних официальных документах правительства США: в Стратегии национальной безопасности (декабрь 2017 г.), имеющей доктринальное значение, а также в законопроекте о национальной обороне на 2019 финансовый год и в докладе Пентагона о состоянии Вооруженных сил КНР. Два последние документа совсем свежие, они появились в августе сего года.



Причем если в стратегии национальной безопасности Китай и Россия еще мягко названы "стратегическими конкурентами" США, то в последних американских документах Китай рассматривается как потенциальный военный противник со всеми следствиями – отрицанием принципа "одного Китая" (один из важнейших принципов китайской внешней политики), подозрениями в шпионаже (ограничение американской стороной деятельности институтов Конфуция), сокращением оборонного сотрудничества с Китаем, включая проведение совместных военных учений, при одновременном развитии оборонных связей США с Индией и, что примечательно, с Тайванем.



В августовском (2018) аналитическом докладе Пентагона армия Китая рассматривается как вероятный противник США. Рост военной мощи КНР фиксируется таким образом: "За последние три года НОАК (Народно-освободительная армия Китая. – Ред.) быстро увеличила количество операций с использованием бомбардировщиков, вероятно, обучаясь ударам по целям США и их союзников".



На этом фоне поведение киевских властей представляется американским экспертам невероятной наглостью. Уильям Триплетт – специалист по Китаю и бывший советник комитета Сената США по иностранным делам, не выбирает выражений: "Мы, черт возьми, не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцы в ускоренном темпе... Украинцы одной рукой берут деньги налогоплательщиков США, а другой – колют ВМС США в спину". Действительно: раскрытие информации о новом китайском учебно-боевом самолете с украинскими двигателями произошло через месяц после того, как Пентагон объявил о выделении 200 млн. долл. военной помощи киевскому режиму.



Американских экспертов беспокоит, что Украина продает Китаю не только авиадвигатели, но и иную военную продукцию. Недавние поставки Киева в Китай включали около 50 дизельных двигателей для танков и газовые турбины для эсминцев. При помощи Украины в КНР будут построены два десантных корабля. Эксперты требуют надавить на киевские власти, чтобы положить конец продажам реактивных двигателей и другого военного снаряжения, "которые укрепляют армию Китая".



Здесь можно вспомнить и другие эпизоды, когда самостийный Киев при разных режимах бил своих партнеров из США "в спину". Так, в 2000 году Украина через посредников нелегально продала двенадцать крылатых ракет Ирану. Длительное время Киев этот факт скрывал и признал его лишь в 2005 году.



В июле 2002 года, менее чем за год до вторжения США в Ирак, имел место так называемый кольчужный скандал. При непосредственном содействии тогдашнего украинского президента Леонида Кучмы Киев пытался в обход санкций ООН продать Ираку радарные комплексы раннего реагирования "Кольчуга". Тогда Кучма заслужил прощение Вашингтона тем, что согласился направить украинский миротворческий контингент в Ирак.



В августе 2017 года из результатов экспертного расследования на страницах The New York Times и из интервью инженера-ракетостроителя Роберта Шмукера "Немецкой волне", выяснилось, что днепропетровский "Южмаш" причастен к передаче КНДР документации некоторых комплектующих и технологий ракетных двигателей РД-250. Результатом стал прорывной успех Северной Кореи в ракетной программе за два года (с неудачных пусков в 2014-2015 гг. до успеха 2017 года).



В последнее время появились слухи, что некие влиятельные фигуры киевского режима, курирующие ОПК, с ведома президента Порошенко прощупывают почву для возможных поставок оружия в подпольные лагеря подготовки синьцзянских боевиков в Афганистане и Пакистане. По мере ликвидации "Исламского государства" в Сирии уйгурские террористы возвращаются в КНР и нуждаются в разнообразном вооружении. Они готовы платить за него немалые деньги. А Киеву деньги очень нужны.



Вероятнее всего, в этом случае будут использованы связи украинского "крымско-татарского меджлиса" с заинтересованными турецкими организациями, у которых есть давние контакты с уйгурским сепаратистским движением. Эти же турецкие организации переправляли в свое время уйгурских боевиков в Сирию. Известно, что и сам "меджлис" имеет базы подготовки боевиков на территории Украины. Вторым каналом могут послужить связи украинских крымско-татарских радикалов с "Исламским движением Восточного Туркестана" (ИДВТ), признанным ООН террористической организацией, и с "Всемирным уйгурским конгрессом" – политической "крышей" синьцзянских террористов. При этом, как предполагают, украинское вооружение будет поставляться по схеме, опробованной с "Кольчугами", то есть как операция по линии спецслужб через частных посредников, замаскированная под экспорт гражданского оборудования.



На что только не толкнет нужда в деньгах! Так что и американских друзей Киева, и его китайских деловых партнеров ожидают интересные открытия. Источник - Фонд Стратегической Культуры

