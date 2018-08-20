Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое? - А.Пахолин

11:08 21.08.2018 Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое?

Делимитация киргизско-узбекской границы сдвинулась с мертвой точки



АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН



В середине августа российские и среднеазиатские СМИ облетела важная новость: Киргизия и Узбекистан договорились урегулировать проблему анклава Барак, который решено обменять на аналогичный по площади участок узбекской территории. Тем самым впервые после распада СССР может быть создан прецедент решения территориально-этнических проблем, долгое время казавшихся неразрешимыми.



Источником информации о договоренностях по анклаву Барак стал член межправительственной комиссии по делимитации и демаркации киргизско-узбекской границы, представитель киргизской стороны Байыш Юсупов, по словам которого местные жители уже согласились с решением комиссии. Однако полного подтверждения информация пока не получила. Узбекский МИД по итогам переговоров рабочих групп двух стран в Фергане по демаркации границы сообщил лишь 7 августа о рассмотрении итогов полевых исследований и работе по описанию оставшихся участков границы. На вопрос "Коммерсанта" в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана ответили, что обмен территориями обсуждался на уровне предложения, а вообще такие вопросы решаются через парламенты и президентов, для чего нужна их рабочая встреча.



Наличие договоренности по Бараку пока не подтвердила и киргизская сторона. В сообщении пресс-службы правительства Киргизстана говорится, что работа по демаркации границы "ведется рабочими группами правительственных делегаций на основании утвержденного премьер-министрами двух стран Плана-графика на текущий год" и в ней "наблюдается положительная динамика". При этом по оставшимся несогласованными участкам, к числу которых относится и Барак, ведутся переговоры о прохождении линии границы на взаимоприемлемой основе.



Вообще в Киргизии, как отмечают эксперты, проблема территориальных споров с другими государствами обычно вызывает достаточно нервную реакцию общества, в связи с чем обнародование информации по Бараку выглядело несколько преждевременным. Тем не менее позитивный настрой обеих сторон говорит о том, что обмен территориями может состояться.



Анклавы Ферганской долины – наследие советского времени. В середине 1920-х гг. территория долины была разделена между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, которые унаследовали и территориально-этнические проблемы. Всего в долине насчитывается восемь анклавов. Большинство из них находятся в Киргизии, где расположены четыре узбекских и два таджикских анклава. Наиболее крупные узбекские анклавы – Сох и Шахимардан, а самый большой из таджикских анклавов – Ворух, административно относящийся к Согдийской области Таджикистана. Сохский анклав является крупнейшим в Средней Азии и одним из самых крупных в мире. Для Узбекистана Сох, как и Барак для Киргизии, – это эксклав (часть территории страны, окруженная другим государством). Площадь Соха составляет 352 кв. км, там расположены 19 населенных пунктов и проживают почти 60 тыс. человек. Большинство из них являются таджиками, на долю которых приходится 99% населения узбекского анклава. Киргизы же составляют всего 0,7% его жителей, узбеки – 0,3%. В Киргизии также находятся два небольших узбекских анклава Чон-Гара и Джангайл, а на территории Узбекистана – таджикские анклавы Сарвак и Кайрагач.



Эксклав Барак, который административно относится к Ак-Ташскому айыльному округу Карасууйского района Ошской области Киргизии, расположен на территории Кургантепинского района Андижанской области Узбекистана. Его возникновение относится к 1955 г., когда часть земель колхоза имени Ворошилова была передана Узбекистану, в результате чего Барак оказался отрезанным от основной территории Киргизии. Площадь анклава составляет 230 гектаров, и ранее на его территории проживали более 1000 человек. Из-за трудностей, созданных появлением границы, у жителей Барака стали возникать проблемы с ирригацией, что в условиях жаркого климата быстро подорвало местную аграрную экономику. В результате анклав стал быстро пустеть. По данным на 2008 г., в нем насчитывалось 625 человек, а к марту 2014 г. в селении оставалось не более 20 человек, которые присматривали за оставшимися домами и имуществом местных жителей. Остальное население было вынуждено переселиться в "континентальную" Киргизию.



Делимитация киргизско-узбекской границы долгое время не сдвигалась с мертвой точки именно из-за проблемы анклавов. Активные попытки ее решения стали предприниматься лишь с 2016 г., когда Узбекистан возглавил Ш. Мирзиеев. До этого киргизско-узбекская граница, протяженность которой составляет 1378 километров, была делимитирована лишь на 3/4. Причем большинство спорных участков касались именно анклавов. Так, из 136 километров границы Сохского района Узбекистана с Баткенской областью Киргизии было описано всего 40 километров, а неописанными оставались около 370 км. К наиболее спорным участкам относились эксклав Барак, анклав Сох и два водохранилища. Урегулирование проблемы анклавов требовало от обеих сторон компромиссов и территориальных уступок, идти на которые Узбекистан в период правления Ислама Каримова особо не стремился.



При этом анклавы с их неурегулированными пограничными проблемами являлись постоянным фактором напряженности, что в постсоветские годы стало периодически выливаться в открытые вооруженные конфликты. Причем наиболее острой за последнее время была ситуация на границе Киргизии не с Узбекистаном, а с Таджикистаном. Так, в июле 2015 г. в окрестностях таджикского селения Чоркух был убит 18-летний местный житель и ранен офицер погранвойск Таджикистана. В январе 2014 года конфликт из-за строительства автомобильной дороги на границе Баткенской области Киргизии и Исфаринского района Согдийской области Таджикистана перерос в вооруженное столкновение, в ходе которого были ранены восемь человек. Таджикская сторона в этом бою применила минометы. В июле 2014 г. в местности Тамдык Баткенской области Киргизии был убит один и ранены семь жителей таджикского анклава Ворух. 25 августа 2014 г. на киргизско-таджикской границе произошла еще одна перестрелка, в ходе которой были ранены пять жителей кишлака Калача, один из которых потом скончался. Таджикская сторона в этом бою вновь применила минометы.



У Киргизии с Узбекистаном до открытых вооруженных столкновений в последнее время не доходило, хотя перекрытие границ случалось неоднократно. Так, в январе 2013 г. произошел конфликт в районе анклава Сох, вызванный строительством киргизскими военными линии электропередач. В ответ жители соседнего узбекского села Хушьяр напали на киргизское село Чабрак, захватили несколько десятков заложников и сожгли автомобили. После этого киргизские власти перекрыли дороги, соединяющие Сох с территорией Узбекистана. Несмотря на то, что заложники были освобождены на следующий день, дороги оставались перекрытыми еще несколько суток. Причем в отличие от Барака, площадь которого невелика, Сох в несколько раз больше, и решить проблему его связи с "внешним миром" путем обмена территориями будет значительно сложнее.



И тем не менее территориально-пограничные проблемы не являются нерешаемыми. Так, в сентябре прошлого года Узбекистан и Киргизия подписали промежуточный договор по границе, урегулировавший линию прохождения 85% ее общей протяженности. Оставшиеся 15% киргизско-узбекской границы относятся к наиболее сложным участкам.



Урегулирование проблемы анклавов заметно снижает конфликтный потенциал среднеазиатского региона, остававшийся высоким со времени распада СССР, и сокращает возможности вмешательства внешних сил, использующих территориально-этнические противоречия. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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