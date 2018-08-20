От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей

11:11 21.08.2018 Какое отравляющее вещество было в одесском Доме профсоюзов?



ДМИТРИЙ МИНИН



Если история о деятельности на Украине Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, была раскручена киевским режимом с целью помочь Хиллари Клинтон стать президентом, то, возможно, с украинской подачи началась на Западе и шумная пропагандистская кампания по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Здесь далеко не все очевидно, но многие детали, а главное, стиль провокации позволяют предположить наличие украинского следа.



В опубликованных на Западе материалах о судьбе Сергея Скрипаля рассказано, чем этот бывший сотрудник российского ГРУ, осужденный за шпионаж в 2004 году и выпущенный на свободу по обмену в 2010 году, занимался на новом месте своего пребывания в Англии. Известно, например, в какие страны НАТО и когда он выезжал для чтения лекций о методах деятельности российских спецслужб. За прошедшие годы все, что знал, он уже рассказал, и особого интереса ни для каких спецслужб больше не представлял. Кроме одной – украинской. Для нее, если вглядеться, он был идеальным объектом осуществления провокаций в стиле фарсового спектакля с "убийством" журналиста Аркадия Бабченко. На Западе тему связей украинца по происхождению Сергея Скрипаля с исторической родиной вообще предпочитают не поднимать, и это само по себе говорит о многом.



Известно, что, находясь в Лондоне, Скрипаль поддерживал тесные связи с украинской диаспорой (именно с украинской – не с российской). В частности, он входил в окружение украинского олигарха Александра Перепеличного, убитого в 2012 году в британской столице при невыясненных обстоятельствах. Были опубликованы на Западе и отчеты о состоянии Скрипаля. У него есть дом в Британии за 270 тысяч фунтов стерлингов, дом в Испании за 210 тысяч фунтов, а на банковском счету лежит 450 тысяч фунтов. Одними гонорарами за предательство и быстро устаревавшие лекции наличие такого состояния объяснить трудно. Наконец, Скрипаль регулярно летал из Лондона в Киев и Одессу. Особенно интересны его поездки в Одессу, где, возможно, 2 мая 2014 года и состоялась трагическая генеральная репетиция будущего фарса в Солсбери.



Еще в начальный период расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов начальник Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал сообщил, что большинство погибших там, а это были десятки людей, стали жертвами отравления неизвестным веществом. В ходе закрытого заседания Рады 6 мая того же года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко поведал, что в Доме профсоюзов были найдены емкости с особо опасным химическим веществом. Последующие объяснения сводились к тому, что в указанном здании хранились большие запасы хлороформа, который, дескать, при высокой температуре мог преобразоваться в боевой газ фосген. Никакой критики подобное "объяснение" не выдерживает. Процесс превращения хлороформа в фосген науке попросту не известен. Да и с какой стати хлороформ вдруг оказался в Доме профсоюзов? Украинские власти обещали с этим разобраться, в том числе с привлечением израильских (?) специалистов, но потом никого из зарубежных экспертов к предполагаемому месту применения боевого ОВ не подпустили, а само дело замотали. Известно также, что в пресловутом "Новичке", якобы примененном в Солсбери, производные фосгена как раз содержатся.



Можно вспомнить и некоторые ролики, сделанные любопытствующими во время одесской трагедии (к сожалению, уже удаленные из сети). На одном из них, снятом внутри горящего здания, оператор говорит группе ворвавшихся туда радикалов: "В чем это вы, ребята?" и "Что это вы запускаете в эту комнату?" В ответ голоса, словно приглушенные противогазами. Затем оператор говорит: "Не бойтесь, я никому не скажу" – и поспешно удаляется. Жив еще ли случайно снявший эту сцену (но не ее исполнителей), и сам ли он удалил ролик из сети, теперь узнать трудно. Однако довольно очевидно, что речь, видимо, шла о запуске отравляющего вещества в одно из помещений Дома профсоюзов.



Явно напрашивающаяся связь между Одессой и Солсбери остается вне поля зрения английских следователей. Они продолжают отыгрывать российский след и неких "отбывших в сторону Москвы" людей, которые говорили по-русски. Если и так, то в "бригаде из Одессы" как раз могли быть говорившие по-русски.



Остается неясной роль самого Скрипаля в этой предполагаемой комбинации. Был ли он с самого начала "в теме" или "друзья из Одессы" использовали его втемную? Сказать пока трудно.



И все же, сколько веревочке ни виться, а конец известен: прокололись с Манафортом и Бабченко, проколются и со Скрипалями. Это лишь вопрос времени, а также денег. Падкость до денег участников украинского политического спектакля хорошо известна. Давно стоило бы объявить денежное вознаграждение за данные, выводящие на след организаторов и исполнителей провокации в Солсбери. Это очень помогло бы установлению истины, но британское правительство делать этого почему-то не хочет. Может быть, найдутся другие заинтересованные стороны? Источник - Фонд Стратегической Культуры

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