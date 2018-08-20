В Ташкенте нацгвардия показательно громит ночные клубы

15:44 21.08.2018 Телеканала "Ешлар" (Ешлар) 18 августа показал в эфире рейды по ночным клубым, расположенным в Учтепинском районе столицы.



Как сообщается в видеорепортаже, в ходе проведенных сотрудниками Нацгвардии и правоохранительных органов рейдов в ночных клубах Ташкента выявлен ряд правонарушений. Среди посетителей, распивающих спиртные напитки и курящих кальян, были обнаружены и несовершеннолетние подростки.



Несмотря на то, что съемочную группу охраняли сотрудники Национальной гвардии, группа пьяных посетителей затеяла потасовку и повредила съемочную аппаратуру.



Подобные случаи происходили также в клубах, расположенных в других районах Ташкента. Источник - ca-news.org

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