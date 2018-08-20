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Аляска просится в состав России
16:42 21.08.2018

Аляска запросилась в Россию

Жители штата устали от санкций и захотели изменить отношения с Москвой
Политика санкций в отношении РФ, которой придерживается федеральная власть, показала свою полную несостоятельность. Такого мнения придерживаются жители Аляски. Они стремятся к налаживанию деловых связей с нашей страной.

"Власти региона Аляски очень позитивно настроены на развитие взаимодействия с Россией. Это, в принципе, их традиционный подход. Они во многом негативно относятся к той санкционной политике, которую декларирует и реализует администрация на центральном уровне, потому что у Аляски действительно исторически сложились достаточно прочные связи с Россией", – говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, которое приводит РИА "Новости".

О желании укреплять сотрудничество с РФ было заявлено в ходе 23-го заседания Российско-Американского тихоокеанского партнерства. Оно прошло в конце июля в Анкоридже, на Аляске. В заседании принимали участие представители деловых кругов двух стран.

Бизнесмены сетовали на то, что до 2014 г. Россия и Аляска сотрудничали в рыболовной сфере, но после введения санкций оно фактически прекратилось. Москва в ответ на враждебные действия Вашингтона ограничила импорт американской сельскохозяйственной и рыболовной продукции. Российский рынок сбыта был для бизнесменов из самого северного штата Америки очень крупным. Таким образом, Аляска едва ли не больше всех пострадала от санкционной политики Вашингтона.

По оценке сенатора от штата Лизы Мурковски, размер убытков для Аляски от введения контрсанкций со стороны РФ составил порядка $40 миллионов. Обеспокоенность по этому поводу политик высказала в ходе недавних слушаний в Конгрессе США с торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Она потребовала от центральных властей как можно скорее поднять вопрос об отмене антироссийских санкций.

Российская сторона сочувствует бедам аляскинских рыбаков, но ничем не может помочь, поскольку корень проблемы кроется в Белом доме и Капитолии. Представители нашей страны заявили, что не собирались наказывать конкретных поставщиков при проработке конкретных мер. В России очень ценят, что Аляска обвиняет в сложившей ситуации не Москву, а Вашингтон, отметили в посольстве.

Вторым ударом по аляскинскому бизнесу, нанесенным президентом Дональдом Трампом, стала торговая война с Китаем. Эта страна является крупнейшим рынком сбыта для морепродуктов с Аляски. Туда сырье отправляют на переработку, после чего готовая продукция вновь поступает на американский рынок, однако попадает под введенные самими же властями США пошлины. В ситуации торговой войны с Китаем власти штата и представители деловых кругов еще больше заинтересованы в том, чтобы укрепить сотрудничество с РФ.

Источник - Утро.Ру
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