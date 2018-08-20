От биты до ядерной кнопки. Бывший чемпион по крикету возглавил Пакистан

20:23 21.08.2018 В Исламабаде прошла церемония инаугурации нового премьера Пакистана Имрана Хана, возглавившего правительство после победы его партии на парламентских выборах 25 июля. Бывший капитан сборной Пакистана по крикету станет самым необычным лидером страны за всю ее более чем 70-летнюю историю. Дистанцируясь от военных и политических кланов, правивших страной с момента ее основания, Имран Хан намерен радикально изменить облик единственного мусульманского государства в мире, имеющего ядерное оружие. Наибольшие перемены могут произойти во внешней политике. Призвавший к нормализации отношений с Индией, Имран Хан также известен как сторонник еще большего сближения с Китаем и жесткий оппонент США, проводивший многотысячные акции протеста против американской политики в регионе.



Церемония присяги нового главы пакистанского правительства Имрана Хана, прошедшая в минувшую субботу, завершила драматичный процесс смены власти в стране после парламентских выборов 25 июля, на которых наибольшее число голосов впервые в истории завоевала возглавляемая Имраном Ханом партия "Техрик-е Инсаф" ("Движение за справедливость"). До этого в течение прошлой недели был вначале приведен к присяге новый состав Национальной ассамблеи, после чего депутаты избрали спикера и его заместителя.



Интрига вокруг даты инаугурации нового премьера сохранялась до последнего момента: в руководстве новой партии власти несколько раз отодвигали день церемонии и делали противоречивые заявления по поводу ее сценария и состава гостей. Эта неопределенность была вызвана политической ситуацией в Исламабаде, остававшейся крайне неустойчивой и после выборов. Дело в том, что находившаяся до выборов у власти Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ) во главе с братом уличенного в коррупции экс-премьера Наваза Шарифа Шахбазом Шарифом и Пакистанская народная партия (ПНП), возглавляемая Билавалом Зардари - сыном еще одного бывшего премьера Беназир Бхутто, предприняли последнюю попытку не допустить формирования правительства Имрана Хана.



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Получившие на выборах 25 июля соответственно 64 и 43 мандата ПМЛ и ПНП, вступившие в союз с блоком религиозных партий "Объединенный совет действия" (13 мандатов), объявили о создании "Большого оппозиционного альянса" и намерении выдвинуть единого альтернативного кандидата в премьеры.



Демаршу двух старейших партий, возглавляемых политическими кланами Бхутто-Зардари и Шарифа, предшествовали заявления их лидеров, что они считают итоги выборов сфальсифицированными и не признают победы "Движения за справедливость".



Однако Имрану Хану, партия которого получила на этих выборах 116 мандатов, в итоге удалось договориться о формировании правящей коалиции.



Вовлечение в нее нескольких мелких партий позволило лидеру "Движения за справедливость" набрать 180 мандатов и стать недосягаемым для конкурентов (в Национальную ассамблею Пакистана входит 342 члена).



Считающий главными бедами пакистанской политики несменяемость власти, отсутствие в ней новых лиц и засилье погрязших в роскоши коррумпированных политических кланов, сразу после победы на выборах 65-летний Имран Хан, пришедший в большую политику 22 года назад, дает понять, что его стиль правления будет радикально отличаться от его предшественников.

Так, он уже заявил, что отказывается от использования находящейся в Исламабаде традиционной резиденции премьер-министра и будет жить в расположенном неподалеку "более демократичном" Пенджабском доме, в то время как судьбу прежнего офиса премьера должна будет решить его партия "Движение за справедливость".



Максимально скромной было решено сделать и саму церемонию принесения присяги 21-м премьер-министром. Как пояснил официальный представитель "Движения за справедливость" Фавад Чаудхри, Имран Хан предпочел, чтобы его инаугурация в президентском дворце в Исламабаде "прошла предельно сдержанно, без всякой помпы".



"Нами было принято решение не приглашать на церемонию иностранных гостей и сделать ее полностью национальным событием, свидетелями которого станут лишь несколько близких друзей",- заявил Фавад Чаудхри. И добавил: "Нам не нужны никакие шоу".



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Прошедшая в Исламабаде инаугурация нового главы правительства оказалась весьма необычной и в связи с неординарностью личности Имрана Хана - бывшей звезды спорта. На церемонии в президентском дворце присутствовали почитаемые как национальные герои члены сборной команды Пакистана по крикету, которая в 1992 году во главе со своим капитаном Имраном Ханом стала чемпионом мира. Одной из новостей первых полос стало сообщение о том, что приглашение на инаугурацию получили звезды индийского и мирового крикета, в свое время бывшие соперниками Имрана Хана, а сегодня фактически выступающие в роли неофициальных "послов доброй воли",- Капил Дев и Сунил Гаваскар.



Несмотря на то что, в отличие от индийских спортсменов, премьер-министр Индии Нарендра Моди на инаугурацию Имрана Хана приглашен не был, сразу после победы его партии на выборах будущий премьер Пакистана заявил: "Если Индия сделает нам один шаг навстречу, мы в ответ сделаем два шага". В свою очередь, как сообщили в МИД Индии, в телефонном разговоре с Имраном Ханом премьер Моди "изложил свое видение мира и развития во всем регионе". Впрочем, насколько реализуемо декларируемое стремление нового главы пакистанского правительства нормализовать отношения с Дели, остается неясным, учитывая, что в той же речи Имран Хан назвал одной из своих приоритетных задач дальнейшее сближение с главным соперником Индии в азиатском регионе - Китаем.



Кроме того, одной из главных интриг пакистанской внешней и оборонной политики после произошедшей смены власти в Исламабаде станет вопрос о том, какое будущее ждет пакистано-американские отношения, находящиеся в глубоком кризисе.

На протяжении последних лет в Вашингтоне выражали растущее недовольство действиями своего ключевого союзника в Южной Азии, обвиняя Пакистан в невыполнении своих союзнических обязательств и постоянно урезая ему военную помощь. Отношения двух стран достигли низшей точки в период правления администрации президента Трампа. Побывавший с визитом в Исламабаде в октябре прошлого года тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал беспрецедентно жесткие заявления в адрес Пакистана, входящего в список 16 государств, которые имеют для США формальный статус "основные союзники вне НАТО".



Обвинив Исламабад в поддержке талибов, Рекс Тиллерсон тогда выразил мнение о том, что "слишком много террористических организацией находят убежище в Пакистане".



"В то время как Россия готова работать с Китаем и Пакистаном по афганской проблеме, в Вашингтоне больше не доверяют пакистанцам роль ключевых союзников в Азии, способных сыграть конструктивную роль в афганском урегулировании",- пояснил "Ъ" индийский эксперт, вице-президент Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.



Между тем возглавивший пакистанское правительство Имран Хан известен как давний и самый жесткий критик США среди пакистанских политиков.

В 2012 году в аэропорту Торонто будущий глава пакистанского правительства был задержан на два часа при попытке вылететь в США и подвергнут допросу американскими иммиграционными властями.



Поводом стали громкие антиамериканские заявления Имрана Хана и его активная роль в организации многотысячных акций протеста против политики США в регионе.



А в ноябре 2013 года, после того как в результате не согласованного с Исламабадом удара беспилотника США был убит лидер пакистанских талибов Хакимулла Мехсуд, Имран Хан призвал блокировать конвои НАТО, идущие через приграничные с Афганистаном районы Пакистана.



Замять скандал тогда удалось с большим трудом, в том числе после личного вмешательства генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, призвавшего Исламабад "оставить открытыми маршруты транзита и вносить позитивный вклад в стабильность и безопасность в регионе".



Сергей Строкань

20 авг. 18 Источник - kommersant.ru

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