|Постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев
20:30 21.08.2018
Узбекистан назначил постоянного представителя страны при ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Новым постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев. До этого назначения он работал советником Постоянного представительства Узбекистана при ООН в г.Нью-Йорке.
На этом посту он сменил Лолу Каримову-Тилляеву, дочь первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
Умид Шадиев, по данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, 21 августа 2018 года отбыл из г.Ташкента в г.Париж.