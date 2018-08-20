Постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев

20:30 21.08.2018 Узбекистан назначил постоянного представителя страны при ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Новым постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев. До этого назначения он работал советником Постоянного представительства Узбекистана при ООН в г.Нью-Йорке.



На этом посту он сменил Лолу Каримову-Тилляеву, дочь первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.



Умид Шадиев, по данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, 21 августа 2018 года отбыл из г.Ташкента в г.Париж. Источник - UzDaily.uz

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