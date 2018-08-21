МИД Германии предотвратил депортацию таджикского оппозиционера Файзрахмонова, - Der Spiegel

00:52 22.08.2018 21 августа 2018 г.

Маттиас Гебауэр, Кристоф Сидов | Der Spiegel



В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в последнюю минуту была отменена запланированная на понедельник депортация таджикского оппозиционера Мухаммада Сидика Файзрахмонова, сообщают журналисты Der Spiegel Маттиас Гебауэр и Кристоф Сидов. По информации немецкого издания, в дело вмешалось министерство иностранных дел ФРГ, указав на то, что в Таджикистане оппозиционерам угрожает опасность.



На родине Файзрахмонов состоял в Партии исламского возрождения Таджикистана. Долгое время партия представляла собой крупнейшее оппозиционное движение Таджикистана, однако в 2015 году она была запрещена правительством под предлогом того, что она является террористической организацией. Из-за суровых репрессий многие активисты партии бежали за границу, повествуют журналисты.



Файзрахмонов отреагировал на отмену депортации с явным облегчением. "Такая хорошая новость к мусульманскому празднику жертвоприношения! Я очень счастлив", - поделился оппозиционер в разговоре с изданием.



В ответ на запрос Der Spiegel в МИД ФРГ сообщили, что "после предоставления новых данных" из министерства соответствующее отделение Федерального ведомства Германии по делам миграции и беженцев перепроверит дело Файзрахмонова. То, что МИД ФРГ напрямую вмешивается в одно из дел по депортации, достаточно необычно, отмечают Гебауэр и Сидов.



Вмешательство МИДа иллюстрирует явные разногласия о политике депортации внутри федерального правительства, полагают журналисты. В то время как министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) без конца требует высылать из Германии большее количество иностранцев, не имеющих права на пребывание в стране, министры из партии СДПГ призывают к точной проверке каждого отдельного случая.



Ранее непонимание со стороны немецкого МИДа вызвало дело молодого уйгура, представителя мусульманского меньшинства, подвергающегося гонениям в Китае. В апреле он был депортирован из Германии, несмотря на то, что его заявление на предоставление убежища еще находилось на рассмотрении. После того как молодой человек прибыл в Пекин, он исчез. На запросы немецкого МИДа о судьбе депортированного уйгура китайские дипломаты не отвечают, передает издание.



Источник: Der Spiegel Источник - инопресса

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