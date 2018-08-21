"Талибан" вне закона, но приглашен в Россию. Зачем? - В.Скосырев

07:19 22.08.2018 Мятежники согласились принять участие в переговорах в Москве



Владимир Скосырев



Дворец президента и обнесенный стеной район посольств в Кабуле попали под обстрел. Взорвалось более дюжины ракет. Полагают, что это был ответ талибов на призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к перемирию в дни праздника Ид аль-Адха. По мнению наблюдателей, экстремисты не желают договариваться с правительством. Но движение, которое запрещено в России, пришлет своих представителей в Москву на переговоры с по мирному урегулированию. Эта встреча, как ожидают, пройдет без США.



Удар был нанесен по хорошо укрепленной зоне, которая считается самой безопасной в городе. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение. Однако, как передало AFP, атака произошла всего два дня спустя после того, как Гани провозгласил перемирие. Оно должно было начаться в понедельник и продлиться три месяца.



Гани призвал талибов к мирным переговорам на основе исламских принципов. "Афганское правительство путем этих беспрецедентных шагов устранило все препятствия на пути к длительному и прочному миру", – подчеркнул президент.



Но, по сообщению агентства АР, предложение было плохо воспринято мятежниками. Боевики "Талибана" захватили около 200 заложников, которые ехали в автобусах в столицу на праздник. 149 из них были впоследствии освобождены силами безопасности. Представитель талибов Забихулла Муджахид, правда, говорит, что перемирие не отклонено. Предложение все еще рассматривается.



Стоит напомнить, что недавно талибы в течение нескольких дней удерживали под своим контролем стратегически важный город Газни, который находится всего в 150 км от Кабула. Бои за Газни подтвердили, что после 17 лет войны американцам так и не удается добиться в ней перелома. Как говорится в книге военного корреспондента New York Times Кристофера Чиверса, военные пошли на войну, а страна не пошла. Эта интервенция остается для американцев чуждой.



На таком фоне широкий отклик получило известие о том, что в Москве 4 сентября пройдут переговоры представителей региональных держав с участием "Талибана". Директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов подтвердил, что подготовка к встрече ведется. Ранее дипломатическое ведомство РФ сообщало, что Москва поддерживает контакты с "Талибаном", чтобы обеспечить безопасность российских граждан и способствовать мирному процессу в стране.



Посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кучай вроде бы положительно отозвался о предстоящей встрече. Но МИД РФ опроверг его заявление о том, что Москва якобы планирует использовать талибов против боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Афганистане. "Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении", – подчеркнули в МИДе.



Очевидно, высказывания посла связаны с тем, что Кабул обеспокоен расширением политических контактов "Талибана". По сведениям газеты Wall Street Journal, движение взаимодействует и с США. Вашингтон, вероятно, не примет участия во встрече в Москве. Тем не менее в Кабуле опасаются, как бы сделка о мире не была заключена за его спиной.



В беседе с "НГ" Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана, отметил, что этот миротворческий проект Россия продвигает довольно давно. "Москва тут в уникальном положении. Россия способна собрать за одним столом представителей региональных стран – таких важных, как Иран и Пакистан. Это может стать серьезным вкладом в мирный процесс. С другой стороны, в силу препятствий, которые создавали конкуренты России, встреча постоянно откладывалась. Теперь она планируется уже после того, как талибы посетили Узбекистан и Индонезию и встретились несколько раз с высокопоставленными представителями США".



Если Москве удастся выработать консолидированный подход на уровне региона, то это будет большой вклад в решение проблемы Афганистана при использовании минимальных ресурсов. Ведь для США и Западной Европы даже сохранение существующего положения в области безопасности связано с огромными затратами. А создание усилиями России общей платформы для региональных игроков пошло бы и на пользу Западу.



"Насколько мне известно, во встрече примут участие Пакистан, Иран, страны Центральной Азии. Важен также ее формат. Ведь никогда раньше представители Кабула не сидели за столом переговоров с талибами", – заключил эксперт.



Но пока перспективы мирного урегулирования выглядят очень хрупкими. Кризис усугубляют американские санкции против Ирана. Если в результате их экономическое положение страны ухудшится, в Афганистан начнут возвращаться афганские мигранты, которые приехали в Иран на заработки. В результате число людей, озлобленных интервенцией США, возрастет. Не исключено также, что Тегеран в ответ на угрозы Вашингтона начнет снабжать талибов стрелковым оружием и даже ракетами.



21 авг. 18 Источник - независимая газета

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