 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.08.2018
11:00  Иран испытал "Косар" - первый истребитель собственного производства
10:59  Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений
10:57  Global Times: В ЮВА растет недовольство политикой США
10:55  "Чужие" для своих. Почему гос-СМИ РФ участвуют в антироссийской пропаганде, - И.Гирс
10:53  Конец "Поясу Пути". Малайзия замораживает все китайские инвест-проекты
10:52  Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за "советскую оккупацию"
10:45  Россию и Китай соединит скоростная ЖД Владивосток-Суйфэньхэ (карта)
10:44  Что ждет беженцев в Сирии
09:26  Таки да. Украинская компания "Фармак" Фили Жебровской построит в Ташкентcкой области фармацевтический завод
09:07  Беженцы навсегда. Евросоюз бойкотирует сирийские инициативы России, - Е.Сатановский
09:03  Юань переходит в отступление. Торговая война Китая и США несет выгоды России, - К.Стригунов
08:05  Между небом и землей. Древние тюрки: в кого они верили до принятия ислама
08:01  Почему Аркадий Гайдар убил казахского деда Амана Тулеева
07:58  Аркадаг приказал распродать ашхабадскую "Олимпийскую деревню"
07:56  Аренда на 49 лет. Таджикистан выделил 9,5 тысячи гектаров под строительство газопровода из Туркмении в Китай
07:24  Ашхабад и Тегеран решили судиться. Туркменистан терпит поражение на иранском направлении, - В.Панфилова
07:19  "Талибан" вне закона, но приглашен в Россию. Зачем? - В.Скосырев
00:56  Противостояние США и КНР: Индонезия находится между двух огней
00:52  МИД Германии предотвратил депортацию таджикского оппозиционера Файзрахмонова, - Der Spiegel
00:05  Расширяя евразийское НАТО. Присоединится ли Азербайджан к ОДКБ? - С.Маркедонов
Вторник, 21.08.2018
22:47  Почему все верят в разоружение Северной Кореи, которого нет, - А.Ланьков
20:30  Постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев
20:23  От биты до ядерной кнопки. Бывший чемпион по крикету возглавил Пакистан
19:35  Канал "Стамбул" призван вернуть Турцию в большую политику
19:33  США хотят "поэкспериментировать" с христианами Ирана
16:42  Аляска скоро запросится в состав России?
15:44  В Ташкенте нацгвардия показательно громит ночные клубы
11:11  От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
11:08  Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое? - А.Пахолин
11:07  Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна, - П.Дмитриев
11:06  Сингапур вернул Китаю выведенные организаторами финансовой пирамиды $19 млн
11:04  Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях
11:00  Благородных помыслов и душевного тепла! Елбасы поздравил правоверных с Курбан-айтом
10:59  Назарбаев поручил увеличить зарплату госслужащих в 2 раза
10:58  Китайское общество опасается укрепления отношений с Анкарой
10:56  США ищут нового премьер-министра Ирака
09:06  Способен ли Узбекистан обеспечить себя тракторами и комбайнами, - А.Якубов
08:55  Кабул обстреляли ракетами во время выступления президента Гани по случаю Курбан-байрама
07:41  Конфликт США и Турции открывает перед Москвой новые возможности, - Е.Пустовойтова
07:31  Полицейских Алма-Аты заставили патрулировать город пешком
07:24  США и Израиль хотят обуздать Иран госпереворотом, - Ю.Паниев
07:20  Армия в Китае стала слишком самостоятельной, - В.Скосырев
01:51  На строительстве трассы Север-Юг Киргизские чиновники уже "освоили" $600 млн, - De-facto
01:39  Конституция Каспия. О чем договорились пять каспийских стран в Актау, - С.Притчин
01:11  Узбекистан и Таджикистан: конец холодной войне, - А.Мехтиев
00:42  БосфорНаш: Должна ли Россия вложиться в новый турецкий канал
00:38  Геополитика на фарси. Почему Иран стал главным врагом Таджикистана, - К.Кривошеев
00:36  Турецкий кризис. Может ли падающая лира потянуть за собой Эрдогана, - Т.Ахметов
00:34  Катастрофа на Босфоре: Кто погубил Константинополь (история), - А.Евдокимов
Понедельник, 20.08.2018
21:30  Шиз-реформа. Зачем в Казахстане объединили нарко- и психдиспансеры
21:11  Узб-премьер Арипов и вице-премьер Султанов пострадали в ДТП на трассе Бекабад-Ташкент
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
"Талибан" вне закона, но приглашен в Россию. Зачем? - В.Скосырев
07:19 22.08.2018

Мятежники согласились принять участие в переговорах в Москве

Владимир Скосырев

Дворец президента и обнесенный стеной район посольств в Кабуле попали под обстрел. Взорвалось более дюжины ракет. Полагают, что это был ответ талибов на призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к перемирию в дни праздника Ид аль-Адха. По мнению наблюдателей, экстремисты не желают договариваться с правительством. Но движение, которое запрещено в России, пришлет своих представителей в Москву на переговоры с по мирному урегулированию. Эта встреча, как ожидают, пройдет без США.

Удар был нанесен по хорошо укрепленной зоне, которая считается самой безопасной в городе. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение. Однако, как передало AFP, атака произошла всего два дня спустя после того, как Гани провозгласил перемирие. Оно должно было начаться в понедельник и продлиться три месяца.

Гани призвал талибов к мирным переговорам на основе исламских принципов. "Афганское правительство путем этих беспрецедентных шагов устранило все препятствия на пути к длительному и прочному миру", – подчеркнул президент.

Но, по сообщению агентства АР, предложение было плохо воспринято мятежниками. Боевики "Талибана" захватили около 200 заложников, которые ехали в автобусах в столицу на праздник. 149 из них были впоследствии освобождены силами безопасности. Представитель талибов Забихулла Муджахид, правда, говорит, что перемирие не отклонено. Предложение все еще рассматривается.

Стоит напомнить, что недавно талибы в течение нескольких дней удерживали под своим контролем стратегически важный город Газни, который находится всего в 150 км от Кабула. Бои за Газни подтвердили, что после 17 лет войны американцам так и не удается добиться в ней перелома. Как говорится в книге военного корреспондента New York Times Кристофера Чиверса, военные пошли на войну, а страна не пошла. Эта интервенция остается для американцев чуждой.

На таком фоне широкий отклик получило известие о том, что в Москве 4 сентября пройдут переговоры представителей региональных держав с участием "Талибана". Директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов подтвердил, что подготовка к встрече ведется. Ранее дипломатическое ведомство РФ сообщало, что Москва поддерживает контакты с "Талибаном", чтобы обеспечить безопасность российских граждан и способствовать мирному процессу в стране.

Посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кучай вроде бы положительно отозвался о предстоящей встрече. Но МИД РФ опроверг его заявление о том, что Москва якобы планирует использовать талибов против боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Афганистане. "Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении", – подчеркнули в МИДе.

Очевидно, высказывания посла связаны с тем, что Кабул обеспокоен расширением политических контактов "Талибана". По сведениям газеты Wall Street Journal, движение взаимодействует и с США. Вашингтон, вероятно, не примет участия во встрече в Москве. Тем не менее в Кабуле опасаются, как бы сделка о мире не была заключена за его спиной.

В беседе с "НГ" Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана, отметил, что этот миротворческий проект Россия продвигает довольно давно. "Москва тут в уникальном положении. Россия способна собрать за одним столом представителей региональных стран – таких важных, как Иран и Пакистан. Это может стать серьезным вкладом в мирный процесс. С другой стороны, в силу препятствий, которые создавали конкуренты России, встреча постоянно откладывалась. Теперь она планируется уже после того, как талибы посетили Узбекистан и Индонезию и встретились несколько раз с высокопоставленными представителями США".

Если Москве удастся выработать консолидированный подход на уровне региона, то это будет большой вклад в решение проблемы Афганистана при использовании минимальных ресурсов. Ведь для США и Западной Европы даже сохранение существующего положения в области безопасности связано с огромными затратами. А создание усилиями России общей платформы для региональных игроков пошло бы и на пользу Западу.

"Насколько мне известно, во встрече примут участие Пакистан, Иран, страны Центральной Азии. Важен также ее формат. Ведь никогда раньше представители Кабула не сидели за столом переговоров с талибами", – заключил эксперт.

Но пока перспективы мирного урегулирования выглядят очень хрупкими. Кризис усугубляют американские санкции против Ирана. Если в результате их экономическое положение страны ухудшится, в Афганистан начнут возвращаться афганские мигранты, которые приехали в Иран на заработки. В результате число людей, озлобленных интервенцией США, возрастет. Не исключено также, что Тегеран в ответ на угрозы Вашингтона начнет снабжать талибов стрелковым оружием и даже ракетами.

21 авг. 18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534911540
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  