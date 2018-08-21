Ашхабад и Тегеран решили судиться. Туркменистан терпит поражение на иранском направлении, - В.Панфилова

07:24 22.08.2018 Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21 авг. 18



Две страны "прикаспийской пятерки" – Туркменистан и Иран – отправили встречные иски в Международный арбитражный суд. После серии безуспешных переговоров туркменская энергетическая компания "Туркменгаз" требует от Национальной иранской газовой компании (NIGC) погашения долга в размере 1,8 млрд руб. за поставленный ранее газ. Тегеран основной упор делает на досрочном прекращении подачи газа без предупреждения, его низком качестве и завышенной цене. В разгорающемся споре проигравшей стороной может оказаться Туркменистан.



Нынешнее громкое заявление о начале судебного процесса между энергетическими компаниями Туркменистана и Ирана не первое. Стороны в течение года пытались достичь компромисса. Глава NIGC Хамид Реза Араки выразил сомнение в успешном завершении строительства трубопровода из Туркменистана в Индию – TAPI – и предложил Ашхабаду проводить своповые операции по поставкам туркменского газа в Пакистан. Это помогло бы частично разрешить вопрос финансового кризиса в Туркменистане. Однако Ашхабад не стал рассматривать иранское предложение, настаивая на погашении задолженности. Иран долг признает, но не в таком объеме. Араки убежден, что именно "Туркменгаз" нарушает контракт. Тегеран, по его словам, готов предоставить доказательства. Компании уже наняли адвокатов для проведения процесса, сообщило иранское агентство Mehr.



Напомним, Иран рассчитывался за туркменский газ бартером – поставками промышленного и энергетического оборудования, транспортными средствами и сельскохозяйственной продукцией. Туркменистану, оказавшемуся в глубоком экономическом кризисе, нужны деньги. В этой ситуации требования Ашхабада логичны, однако шантаж с ограничением газоснабжения может привести к тому, что Туркменистан окажется в тупике. За 10 лет изменилась не только ситуация в Иране, но в целом в мире. Если в 2008 году Туркменистан поставлял ежегодно 40 млрд куб. м газа в Россию, строился газопровод в Китай и Ашхабад был "на коне", то теперь из "клиентов" у центральноазиатской страны остался только Пекин. В 2017 году "Туркменгаз" прекратил поставки топлива в Иран, а в 2016 году контракт с "Туркменгазом" разорвал "Газпром". Возобновления поставок газа из Туркменистана в Россию, пусть и в незначительном объеме, остается под вопросом. В Поднебесную газ поставляется в счет погашения взятого Ашхабадом кредита, то есть денег от него тоже нет. Напомним, в национальной программе социально-экономического развития страны от 2011 года предусматривается, что к 2030 году добыча газа должна вырасти до 230 млрд куб. м в год, а экспорт – до 180 млрд куб. м.



Несговорчивость Ашхабада в российском случае не принесла денег и даже лишила прибыли в перспективе. Теперь предстоит суд с Ираном. Тегеран может свернуть любое сотрудничество с Ашхабадом. Хотя еще пару месяцев назад на встрече главы МИД Ирана Джавада Зарифа с туркменским коллегой Рашидом Мередовым и президентом Ирана Хасаном Рухани обсуждались возможности развития иранско-туркменских отношений. По словам Рухани, Иран был готов подписать соглашения по своповым газовым сделкам, транзиту электричества, а также развитию транспортной и торговой сферы.



Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин отметил, что газовый конфликт Ирана и Туркменистана приобрел актуальность сразу же после состоявшегося в Актау Каспийского саммита, на котором были достигнуты важные для региона договоренности. "На поверхность выходят копившиеся годами противоречия между прикаспийскими странами, а значит, ожидать прогресса по будущим переговорам по делимитации дня Каспия не стоит. Ашхабад и Тегеран начинают судебный процесс, который не будет способствовать поиску компромисса по Каспию", – сказал "НГ" Притчин. По его мнению, Туркменистан, у которого сложная социально-экономическая ситуация в стране, видимо, таким образом пытается ее исправить. Но, учитывая, что Иран находится под санкциями, даже в случае выигрыша в Международном арбитражном суде Туркменистан вряд ли добьется погашения долга. Также нужно учитывать и то, что у Ашхабада не так много вариантов для экспорта своего газа. Это не позволяет Ашхабаду наращивать экспорт.



На иранском направлении уже можно поставить крест. Тегеран в прошлом году запустил в эксплуатацию новый газопровод для транспортировки газа в северные регионы страны. Трубопровод Дамган–Нека, рассчитанный на прокачку до 40 млн куб. м в сутки, полностью заменит импорт из Туркменистана. "Это не совсем дальновидная политика Ашхабада. Вместо того чтобы найти компромисс и договориться по взаимоприемлемой формуле и, таким образом, заполучить еще одного клиента, Ашхабад идет на разрыв отношений", – отметил эксперт.



Возможно, Ашхабад надеется на будущие поставки газа в Европу. Подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря дает возможность для строительства Транскаспийского газопровода и его подсоединения к "Южному газовому коридору". Правовых преград почти нет. Вопрос прокладки трубопроводов должны решать между собой страны, в чьих зонах он будет проходить, – Азербайджан и Туркменистан. Но, как считает Станислав Притчин, Иран может стать на пути туркменского газа. "Те процедуры, которые прописаны в конвенции и в протоколе о воздействии на окружающую среду, с одной стороны, согласовательные, с другой – запретительные. Вопрос, может ли Иран заблокировать транзит туркменского газа, остается открытым. Это долгая история. Туркменистану выгоднее договариваться с Ираном как с точки зрения диверсификации своих поставок, так и с точки зрения выстраивания прагматичных отношений с соседними странами. У Ашхабада не так много соседей, на которых можно опереться. Иран – один из них", – сказал Притчин. Источник - независимая газета

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