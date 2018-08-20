Аренда на 49 лет. Таджикистан выделил 9,5 тысячи гектаров под строительство газопровода из Туркмении в Китай

07:56 22.08.2018 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о выделении участка в 9,5 тысячи гектаров таджикско-китайскому предприятию под прокладку таджикской части газопровода Туркменистан - Китай, сообщает Радио "Озоди".

Участок выделяется во временное пользование на 49 лет. Трубопровод пройдет через Рогун, районы Рудаки, Ляхш, Нурабад, Файзабад и Рашт. Его протяженность по территории Таджикистана составит 400 км, а общая длина - тысяча километров (газопровод также пройдет по территориям Узбекистана и Кыргызстана). На таджикском участке будут построены 47 туннелей без права использования третьей стороной. Согласно постановлению, совместное предприятие Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd выплатит Таджикистану 415 тысяч сомони ($44 тысячи) компенсации за то, что часть земель, предназначенных для прокладки трубопровода, будут выведены их сельхозоборота.



Соглашение о прокладке туркменско-китайского трубопровода по территории республики было подписано между правительствами Таджикистана и Китая еще в сентябре 2013 года. Церемония открытия строительства состоялась в сентябре 2014 года. Однако непосредственная реализация проекта откладывалась, причины переноса работ власти не озвучивали.



Как рассказал изданию ведущий специалист Института экономики Академии наук Таджикистана Шамсиддин Джалолов, принимавший участие в разработке проекта, строительство задерживалось из-за того, что китайская сторона не выделяла необходимые деньги. Кроме того, потребовалось время на подготовку местных жителей, проживающих на территории маршрута газопровода, чтобы они смогли обеспечить безопасность инфраструктуры. Еще одной причиной, предположил Джалолов, могло стать вмешательство России, которая намеревалась реализовать этот проект на китайские инвестиции самостоятельно, указывая на отсутствие необходимых специалистов у Таджикистана. Однако руководство республики смогло убедить Китай, что нужно подготовить специалистов из числа граждан Таджикистана. Джалолов также сообщил, что природный газ, скорее всего, будет запущен по трубопроводу в 2021 году.



В декабре 2014 года председатель "Таджиктрансгаза" Саидахмад Шамсиддинзода заявлял, что доход совместной компании в течение 32 лет составит $15 млрд. Из указанной суммы Таджикистан получит $1,2 млрд за счет единого налога (без учета социального налога) и еще $2,5 млрд за счет дивидендов от акций. Ожидается, что на проекте будут задействованы около 3000 таджикистанцев. Источник - Фергана

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