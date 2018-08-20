Аркадаг приказал распродать ашхабадскую "Олимпийскую деревню"

07:58 22.08.2018 В Туркменистане жилые дома олимпийского деревни, построенной к Азиатским играм 2017 года, продадут гражданам страны. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает государственное агентство "Туркменистан Сегодня".

Документ предписывает передачу профильным министерствам, ведомствам и хякимлику (администрации) Ашхабада шести двенадцатиэтажных 118-квартирных жилых домов и восьми двенадцатиэтажных 81-квартирных жилых домов, расположенных по улице Олимпийская.



Согласно постановлению, решение принято "в целях дальнейшего повышения социально-бытового уровня жизни народа, а также создания наиболее благоприятных условий для населения". Президент поручил создать в домах все необходимые условия для новоселов. Хякимлик должен также предоставить новым жителям возможности пользоваться расположенной у домов парковкой.



Бердымухамедов также поручил перепрофилировать в торговый центр двухэтажное здание, в котором во время Азиатских игр работал центральный пункт питания для спортсменов. Он рекомендовал назвать торговый центр "Физическая закалка" и распорядился разместить на первом этаже продуктовый магазин, а на втором - магазин хозяйственных товаров.



Азиатские игры прошли в Ашхабаде в сентябре 2017 года. На строительство олимпийской деревни из бюджета страны было потрачено $5 млрд. Во время подготовки к проведению игр международные правозащитники сообщали о массовых нарушениях прав местных жителей, которых выселяли из своих домов без выплаты компенсации. Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534913880

