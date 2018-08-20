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Почему Аркадий Гайдар убил казахского деда Амана Тулеева
08:01 22.08.2018

21-летнее правление Тулеева было временем, когда в Кузбассе при поддержке областной администрации издавали многочисленные книги о губернаторе. Кемеровские историки докопались и до примечательного факта, связывающего Амана Тулеева и знаменитого советского писателя Аркадия Гайдара

Кристина Рудич, 20 августа

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля 2018 года, через неделю после самой жуткой трагедии в истории города Кемерово – гибели 60 человек во время пожара в ТЦ "Зимняя Вишня". 21-летнее правление Тулеева было временем, когда в Кузбассе при поддержке областной администрации издавали многочисленные книги о губернаторе. Кемеровские историки докопались и до примечательного факта, связывающего Амана Тулеева и знаменитого советского писателя Аркадия Гайдара (деда реформатора Егора Гайдара).

История Колдыбая Тулеева
О предках Тулеева рассказывает изданный в 2016 году "документально-художественный роман" "Дороги Тулеева" и вышедший тогда же документальный фильм на эту тему. Автором книги, получившей значительное распространение в Кузбассе, является экс-помощник Тулеева Людмила Поликанова.
Согласно тексту, у родного деда Амана Тулеева – Колдыбая – была весьма нетипичная биография, о подробностях которой долгое время не знал даже сам губернатор.
Колдыбай Тулеев – выходец из рода Адай казахского Младшего Жуза. В годы Гражданской войны он был представителем казахов при ставке белогвардейского атамана Дутова. Казахская Алашская автономия (Алаш Орда) была провозглашена в Семипалатинске в декабре 1917 года. Стоявшая у руля автономии партия "Алаш", придерживавшаяся политики умеренного казахского национализма, заключила союз с лидером оренбургских казаков Александром Дутовым. Утверждается, что Колдыбай Тулеев был офицером и советником атамана Дутова по национальным вопросам. Выбор его кандидатуры был связан с тем, что Колдыбай имел как военное, так и исламское религиозное образование – он окончил юнкерское училище и медресе.
О том, что эти сведения могут соответствовать действительности, говорят и косвенные данные других источников. Личный конвой атамана Дутова на самом деле состоял из казахов.

Аркадий Гайдар: рейд в Сибирь
Согласно версии книги и фильма, Колдыбай Тулеев выполнял дипломатические поручения, будучи переговорщиком между белыми и красными. После того, как атаман Дутов отступил в Китай, судьба забросила Колдыбая в Сибирь, на территорию современной республики Хакасия – тогда Енисейской губернии. В 1922 году он попал в плен к красным, и был для них ценным заложником, как человек, через которого можно было подобраться к атаману Дутову. Одновременно в этих местах появился отряд части особого назначения, которым командовал 18-летний Аркадий Голиков – будущий известный детский писатель Аркадий Гайдар. Его направили сюда для уничтожения антисоветских повстанцев.
О дальнейших событиях в фильме повествуется следующим образом:
"Гайдар был крайне неопытным и недалеким командиром ЧОНа, склонным к неоправданной жестокости. Столкнувшись с нехваткой мест для заключенных, он, не особо разбираясь, кто есть кто, приказал казнить всех лишних хакасов. Был среди обреченных и дед Амана Тулеева. Пленников вывели на берег Томи. Четверых хакасов зарубили сразу. Дед Колдыбай знал, что будут казнить, но оставался спокоен. Пока другие молили о пощаде, он сам сбросил с плеч рваную одежду и встал перед красноармейцем. Тот рубанул шашкой и отскочил, чтобы кровь на рубашку не брызнула. Заложник лишь покачнулся, но расправил спину, стал как будто выше ростом. "Кто же так рубит?" - выговорил красноармейцу"
В итоге, как утверждается, Аркадий Гайдар, недовольный промедлением, лично убил Колдыбая Тулеева:
"Гайдар сам выхватил клинок, подбежал и рубанул деда с разворота. Человек дернулся, но устоял на ногах. Гайдар побледнел, стал рубить тупо-исступленно, как мальчишки рубят палкой лопухи, а заложник все вставал и вставал. В истерике Голиков выхватил маузер".
Тело убитого казаха было сброшено красноармейцами в реку.
Сибирский след в биографии Аркадия Гайдара действительно был одним из самых неоднозначных. Применяемые коммунистическим командиром методы и убийства им стариков, женщин и детей не встретили понимания даже у однопартийцев. Гайдар был лишен права занимать руководящие должности. В дальнейшем детский писатель, со времен войны страдавший травматическим неврозом, не один раз лечился в психиатрических клиниках и наносил бритвой травмы сам себе, утверждая, что ему снятся убитые люди. В Хакасии Аркадия Гайдара до сих пор называют "красным палачом" и обвиняют в геноциде коренного населения.
Близкие же Амана Тулеева в советское время не распространялись о прошлом деда Колдыбая, поскольку боялись клейма родственников "врага народа". Отметим, что кузбасский губернатор во время своего пребывания в должности получил орден Дружбы (Достык) от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который позитивно отзывался о деятельности "Алаш-Орды" в годы Гражданской войны.

Источник - russian7.ru
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