Между небом и землей. Древние тюрки: в кого они верили до принятия ислама

08:05 22.08.2018 Подавляющее большинство потомков тюркских народов сейчас исповедуют ислам. Но как было раньше? В кого верили и кого боялись предки турок, татар, киргизов, казахов, азербайджанцев и узбеков?



russian7.ru, 21 августа



Между небом и землей

Для того чтобы понять веру древних тюрков, стоит повнимательнее рассмотреть ареал их расселения. Первые археологические находки останков этого этноса были найдены в Средней Азии – крае бесконечных степей и ясного, сверкающего голубого неба. Именно от "настроения" небес зависела жизнь кочевого племени. Солнце согревало, дожди давали влагу, а молнии нередко становились причиной пожаров. Поэтому главным божеством стало именно небо – Тенгри, отец-покровитель, мужское начало, создатель всего сущего. Считалось, что божество живет на одном из пиков Тянь-Шаня, высшей точке современного Казахстана. Эта пирамидальная вершина так и называется – Хан-Тенгри, Повелитель неба.

О сроках возникновения этой религии споры идут до сих пор. Многие ученые полагают, что мифология древних тюрков была частично позаимствована ими у соседних этносов и существовала уже в III тысячелетии до нашей эры. В качестве главного довода в пользу этой версии приводятся имена богов, фигурирующих в религиях соседних народов: если у тюрков был Тенгри, то, например, у гуннов - Тангрихан, у лидийских греков – Таргиенос (так иногда называли Зевса), у скифов и славян - Таргитай. Аналог божества Тенгри - Тангра - имелся и у древних булгар, но его имя имело несколько иное значение – не небо, а гром как воплощение божественного наказания за прегрешения.

Однако есть и другая точка зрения, что тенгрианство создано тюрками самостоятельно. Такой вывод ученые делают на основании письменных источников (иссыкское письмо), впервые описавших это религиозное течение в IV веке нашей эры.

Тенгри у тюркских племен не имел человеческого облика. Он был всем – небом, воздухом, звездами, представлял собой всеобъемлющий дух, существовавший всегда. К примеру, Тенир – киргизское слово, семантически близкое к имени верховного бога, переводится как "бесконечность".

Несмотря на наличие других, низших божеств, тенгриантство считается первой и самой древней монотеистической религией.

В принципе, тюркские боги характеризуются добрым отношением к человеку, они призваны защищать людей, лишь изредка карая их за прегрешения.



Умай - мать-природа

Если Тенгри олицетворял небо, космос, воздух, то Умай была богиней земной. заботившейся о том, чтобы трава росла густой, животные не погибали от болезней, а у людей рождались здоровые и сильные дети. Именно Умай стала воплощением женского начала, отвечала за плодородие во всех его смыслах.

В ее честь в домах (юртах) тюрков подвешивали красивую куколку из синей ткани. Тотем должен был охранять детей от нападения злых духов. Словом "умай" также называли душу маленького ребенка, который еще не начал ходить.

В отличие от Тенгри Умай имела человеческий образ – она в воображении людей представала в виде женщины с золотыми или серебряными волосами. Некоторые исследователи называют ее женой Тенгри, однако это в корне неверно. Она является лишь одним из его воплощений, частью множества образов, способов сделать человека счастливым и помочь ему найти свое место в жизни.



Загробный мир

По мнению тюрков, загробный мир отличается многогранностью. Он развернут зеркально к реальному, имеет видимые и невидимые части, и одна из его особенностей – иные запахи. Управляет подземным миром Эрлик, дух мертвых. В его царство попадают после смерти те, кто совершил много дурного, так как владыка мертвых является олицетворением всех негативных человеческих качеств. Иногда он сам кует в своей кузнице злых духов, которые подстрекают человека совершать преступления. Когда же обряд похорон проводится по правилам, т.е. тело человека сжигается на костре, его душа вместе с дымом костра воспаряет на небо и воссоединяется с Тенгри.



Традиции и ритуал

В тенгрианстве не уделяют так много внимания атрибутике, как в христианстве или мусульманстве. Храмом служит украшенная юрта с алтарем, вокруг которой располагаются 9 выпуклостей (чаще больших камней). Но молиться в этой юрте может только служитель культа. Все остальные возносят хвалу божествам под открытым небом, преимущественно на рассвете и закате.

Тенгрианство так же, как и ислам, разрешает многоженство, но позволяет женщине уйти от супруга, если тот плохо к ней относится, и не возвращать выплаченный ее родителям калым. Жене как хранительнице семейного очага предписано заниматься воспитанием детей. Девушки свободны в выборе мужа, могли отказывать непонравившемуся мужчине.

Значительное место в философии тенгрианства отводится воспитанию уважения к родителям, а также к предкам, которых уже нет среди живых.

Это практически единственная религия, которая даже на заре своего возникновения не противопоставлялась науке. Напротив, божество Тенгри поощряло стремление человека к знаниям, развитию, открытию новых земель. Источник - russian7.ru

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