Таки да. Украинская компания "Фармак" Фили Жебровской построит в Ташкентcкой области фармацевтический завод

09:26 22.08.2018 Председатель совета правления крупной украинской фармацевтической компании "Фармак" Филя Жебровская провела переговоры с послом Узбекистана на Украине Алишером Абдуалиевым о запуске в Ташкентской области совместного производства по выпуску фармацевтической продукции, сообщает Nuz.Uz.

По словам посла, этому предшествовали ряд встреч и решение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о создании фармацевтических индустриальных зон на территории шести областей республики, где все предприятия будут освобождены на разные сроки от уплаты налогов. Именно в такой индустриальной фармацевтической зоне в Ташкентской области за счет привлечения прямых инвестиций в размере $10 млн планируется открыть современный завод по выпуску фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью.



Продукция "Фармак", включающая около 200 препаратов, уже экспортируется в Узбекистан. Новое предприятие расширит ассортимент лекарств, которые производятся в Узбекистане, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшей расширения фармацевтического кластера в республике, сказал Абдуалиев.



Жебровская прибудет в Узбекистан в конце октября, чтобы обсудить с Минздравом детали проекта, согласовать "дорожную карту" его реализации и выбрать площадку предприятия в Ташкентской области, сообщил изданию UzNews.uz представитель посольства Узбекистана.



Узбекистан планирует также создать совместное предприятие по производству медицинских изделий с Белоруссией. Речь идет о производстве инфузионно-трансфузионных систем, устройств для переливания крови, зондов, дренажных устройств и других медицинских изделий для диализа.



В начале года хокимият (администрация) Андижанской области договорился с Индией о создании свободной фармацевтической зоны в этом регионе Ферганской долины, а в апреле в Андижане открылся первый в Центральной Азии завод по производству инсулина. Источник - Nuz.Uz

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