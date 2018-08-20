Россию и Китай соединит скоростная ЖД Владивосток-Суйфэньхэ (карта)

10:45 22.08.2018 Игрокам подгонят скорый

В Китае нашли смысл в магистрали Суйфэньхэ-Владивосток



Китай, оценивший строительство 180 км высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Суйфэньхэ и Владивостоком в $7 млрд, считает проект рентабельным. По данным "Ъ", плановая загрузка ВСМ - до 5,5 млн человек, и для этого каждый житель Владивостока должен проехаться по магистрали девять раз в год. Но, как говорят источники "Ъ" и эксперты, проект лоббирует китайская сторона и одним из инвесторов выступит игорная корпорация Naga Corp. Для Пекина ВСМ - это не только загрузка своих предприятий, но и способ вывезти китайских клиентов в игорные зоны во Владивостоке.



Китай подтвердил рентабельность строительства ВСМ между приграничным городом Суйфэньхэ и Владивостоком, рассказал 21 августа вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Заявление было сделано в Даляне на заседании российско-китайской межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР (господин Трутнев - сопредседатель комиссии).



Магистраль - часть ВСМ от Владивостока до Муданьцзяна, расположенного западнее Суйфэньхэ. Соглашение о намерениях по финансированию ТЭО этой ВСМ в апреле подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и China Railway Donfang Group. Строительство трассы оценивалось в $12 млрд.



ВСМ Владивосток-Суйфэньхэ длиной 181 км обойдется, по словам Юрия Трутнева, в $7 млрд. "Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью ТЭО",- сообщил чиновник, назвав его "достаточно глубоким". "Они посмотрели все очень детально и пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно",- заявил он.



По словам господина Трутнева, китайские партнеры "в общем-то готовы ее строить, но есть несколько вопросов, которые надо решить с российской стороны", в частности ширина колеи: обсуждалась как совмещенная колея, так и поезда, с возможностью раздвигать колесные пары. Минтранс и ОАО РЖД, говорит вице-премьер, считают, что по России должна идти отечественная колея 1520 мм.



В Минвостокразвития "Ъ" подтвердили оценку в $7 млрд, пояснив, что в проект заложено строительство семи новых станций, 27,1 км тоннелей и 46 км мостов.



В Минтрансе оперативных комментариев не дали.



Как рассказал "Ъ" источник, знакомый с переговорами, основными инвесторами намерены выступить China Railway Donfang Group и Naga Corp., с российской стороны возможно участие крупнейших финансовых институтов (РФПИ, ВЭБ). Проект предполагается реализовать по концессии. По словам главы China Railway Donfang Group Цай Цзэминя, рассказывает один собеседник "Ъ", к сентябрю будет готова полная документация по проекту. Другой сообщил, что ориентировочный срок окупаемости ВСМ, заложенный в проект,- 28 лет.



Два источника "Ъ" говорят, что прогнозный пассажиропоток составит 5,5 млн человек, один из них уточнил, что предусмотрен и транзитный грузопоток в объеме 5 млн тонн. Во Владивостоке живет около 608 тыс. человек, в Суйфэньхэ (на 2012 год) - около 66,6 тыс. "Между городами ходят один-два прямых автобуса в день плюс еще несколько из Суйфэньхэ до поселка Пограничный,- рассказал "Ъ" житель Владивостока, научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Иван Зуенко.- Расстояние можно преодолеть за три-четыре часа".



По словам господина Зуенко, раньше ходил и прямой поезд Владивосток-Харбин ОАО РЖД, но до Суйфэньхэ он шел более суток: не менее шести-восьми часов требовалось для смены колеи. Им пользовались, чтобы пересечь границу, и он был отменен из-за убытков. В ОАО РЖД "Ъ" подтвердили, что с лета 2012 года из-за невостребованности вагоны Владивосток-Харбин и Хабаровск-Харбин отменены.



Как уточнил источник "Ъ", эта ВСМ планируется как часть магистрали из Пекина. "ВСМ Муданьцзян-Суйфэньхэ существует, Харбин-Муданьцзян строится, в перспективе ожидается и Пекин-Харбин",- добавил он. Модернизированная линия Муданьцзян-Суйфэньхэ сдана в 2015 году, работы по модернизации участка Харбин-Муданьцзян начались в 2014 году и завершатся в 2019 году, как и строительство секции Пекин-Харбин. КНР объявила, что хочет довести линию от Харбина до Макао - на 1700 км.



Naga Corp., выступающая как инвестор,- один из крупнейших азиатских операторов казино (выручка за первое полугодие - $714 млн, чистая прибыль - $180 млн), который строит в Приморье крупный гостиничный комплекс с казино (завершить планируют в 2021 году). Ранее РБК сообщал, что Naga Corp. поддерживает этот проект для привлечения турпотока. В компании оперативных комментариев "Ъ" не дали.



"Власти и бизнес приграничных с РФ провинций Цзилинь и Хэйлунцзян уже несколько лет продвигают идею соединить китайскую ВСМ с Владивостоком,- добавляет Иван Зуенко.- Провинции конкурируют, и речь обычно идет о двух отдельных ветках, хотя в прессе обсуждалась и "дуга" через Владивосток между Суйфэньхэ и Хуньчунем". По мнению эксперта, инициатива исходит от регионов КНР и "направлена на то, чтобы привлечь и освоить средства госбанков КНР". Китайские расчеты окупаемости не очень убедительны, считает ученый: "В одном из проектов предполагался огромный вокзал в Занадворовке с 789 жителями".



Ситуация с ВСМ в России постепенно превращается в "гонку вооружений", в которой отстающим выглядит тот глава региона или полпред, у которого в портфеле инфраструктурных инвестпроектов нет хотя бы одной магистрали, говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Но экономическое обоснование заявленных ВСМ, включая "Евразию" из Китая в Европу, даже без учета рисков девальвации рубля и ограниченных возможностей международного финансирования из-за санкций выглядит настолько слабым, что его не спасает даже потенциальная готовность участия китайских инвесторов",- отмечает эксперт. По его словам, КНР рассматривает ВСМ как возможность расширить портфель заказов своих строительных и машиностроительных компаний, а также в свете интересов китайских диаспор в России. А российской стороне остаются все риски перерасхода бюджета и срыва сроков, говорит господин Бурмистров, а затем и масштабные убытки от нерентабельного высокоскоростного пассажирского движения.



Михаил Коростиков, Наталья Скорлыгина, Евгения Крючкова Источник - Коммерсант

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