Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за "советскую оккупацию"

10:52 22.08.2018 Главы министерств юстиции Эстонии и Латвии на встрече в Риге обменялись планами дальнейших действий по взысканию с России ущерба, нанесенного "советской оккупацией"



Министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Сообщение о совместном заявлении двух министров опубликовано на сайте министерства юстиции Эстонии.



Заявление было принято после встречи в Риге представителей двух стран. Министры заявили о необходимости сохранить память о последствиях "советской оккупации".



"Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза", - говорится в сообщении.



Главы ведомств представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.



В российском Минюсте посоветовали обращаться за комментарием в МИД. РБК направил запрос в МИД.



В апреле 2016 года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе "оккупации СССР", составляет €185 млрд. При этом демографические потери Латвии и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов евро.



Цифры представитель комиссии озвучила на презентации книг "Латвийская промышленность до и после восстановления независимости", "Колониальная политика советской империи и колонизация Латвии в 1940–1990 годах" и "Ущерб, причиненный Советским Союзом Балтии".



В декабре 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве, в которой заявили о необходимости объединить усилия в предъявлении требований возмещения ущерба за пребывание бывших прибалтийских республик в составе СССР. Однако тогда министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что ее страна не намерена предъявлять России требования компенсации за "советскую оккупацию".



Москва официально отвергает претензии стран Балтии и возражает против самого факта оккупации этих стран СССР. В МИД России неоднократно заявляли, что подобные претензии игнорируют политические, исторические и правовые реалии и, как следствие, лишены оснований. При этом подсчеты ущерба назывались "псевдонаучными и политически ангажированными калькуляциями", которые являются контрпродуктивными.



Автор: Владислав Гордеев.

При участии: Мария Кокорева. Источник - РБК

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