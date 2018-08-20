Конец "Поясу Пути". Малайзия замораживает все китайские инвест-проекты

10:53 22.08.2018 "Пояс и путь" зашел в тупик в Малайзии

Новое руководство страны объявило, что замораживает китайские проекты



В китайской инфраструктурной инициативе "Пояс и путь" появилась первая за пять лет крупная трещина: лидер Малайзии Махатхир Мохамад объявил вчера в ходе визита в Пекин, что китайские проекты в его стране будут заморожены. Своего предшественника Наджиба Разака, подписавшего с Китаем соглашения о запуске этих проектов, он обвинил в "тупости". По мнению нынешнего руководства страны, китайские кредиты легли на бюджет страны непосильным бременем, и условия сделки нуждаются в пересмотре.



"Виноваты не китайцы, виновато малайзийское правительство,- сообщил Махатхир Мохамад на итоговой пресс-конференции перед отлетом из КНР.- Они занимали огромные суммы денег, и теперь у нас проблемы с тем, чтобы отдать то, что они назанимали. Это никак нельзя назвать прямыми иностранными инвестициями". 92-летний бывший лидер Малайзии господин Мохамад вернулся во власть после 15-летнего перерыва в мае - на волне общественного недовольства премьер-министром Наджибом Разаком. Его карьеру разрушило дело о коррупции в крупнейшем малайзийском фонде развития 1MDB. Напомним, что, как обнаружилось в 2015 году, фонд накопил долгов на $11 млрд, причем около $4,5 млрд были выведены в неизвестном направлении.



Придя к власти, Махатхир Мохамад одним из первых своих указов заморозил три китайских проекта по строительству в стране высокоскоростной железной дороги и двух газопроводов. Изначально железная дорога обходилась Куала-Лумпуру в $13,6 млрд, но благодаря разным дополнительным соглашениям стоимость выросла до $16,5 млрд. Более того, если учесть все проценты, которые страна должна будет выплатить китайскому ExIm Bank (на 85% финансирование проекта - его кредит), то сумма вырастает до $20 млрд. Обо всем этом стало известно только после смены правительства, которое также обнаружило, что за время правления Наджиба Разака общий долг страны вырос до 1 трлн ринггит ($252 млрд) при ВВП страны $364 млрд.



Замороженная "Железнодорожная ветка восточного побережья" была флагманским проектом китайской инициативы "Пояса и пути" и должна была стать частью трансконтинентального маршрута, соединяющего Китай и Сингапур через территорию Юго-Восточной Азии. К моменту остановки на нее уже было потрачено около $5 млрд. Стоимость кредита для страны составила 3,25% годовых, срок выплат - 20 лет. Строительство началось в 2017 году.



Остановив проекты, Махатхир Мохамад сразу же заявил, что "не является антикитайским лидером" и намерен ехать в Пекин, чтобы пересмотреть условия сделок. В ходе своего завершившегося вчера пятидневного визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Кэцяном и еще рядом чиновников, но, судя по его итоговому заявлению, пересмотреть условия кредитов пока не удалось. На это, по словам господина Мохамада, "нужно больше времени".



Он, впрочем, ясно дал понять, что готов ждать сколько нужно. "Эти проекты реализованы не будут,- заявил премьер-министр Малайзии.- Если нам нужно заплатить неустойку, мы ее заплатим. Но наша задача сейчас - уменьшить долг". Он пожаловался, что предыдущее правительство "играло с деньгами, не делало ни нормальной оценки эффективности вложений, ни технико-экономического обоснования". Господин Мохамад уверил прессу, что китайские партнеры "с пониманием отнеслись к ситуации". Раскритиковал он и своего предшественника Наджиба Разака. "Подписаться на эти проекты было тупостью,- заявил малайский премьер.- Мы достанем из Наджиба эти деньги".



Ситуация усугубляется тем, что, по подозрениям властей Малайзии, Наджиб Разак использовал кредиты китайских банков не на постройку железной дороги и двух труб, а на затыкание дыр в балансе 1MDB. Против бывшего премьера заведены в июле три уголовных дела о коррупции и растрате государственных средств.



Публичная заморозка Махатхиром Мохамадом китайских проектов стала крупнейшим за пятилетнюю историю инициативы "Пояс и путь" инцидентом такого рода. Ранее все проблемы, возникавшие между Пекином и третьими странами, решались кулуарно - и, как правило, в пользу КНР. В частности, не желавшее платить долги предыдущего правительства Китаю руководство Шри-Ланки вынуждено было передать в конце 2017 года под управление китайской компании порт Хамбантота и прилегающую к нему территорию. В ноябре 2017 года правительство Непала отменило строительство китайской компанией гидроэлектростанции Будхи Гандаки, контракт на которое был подписан потерявшим власть в июне 2017 года маоистским правительством. Там, впрочем, выделение денег к моменту отмены сделки еще не началось.



Михаил Коростиков Источник - Коммерсант

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