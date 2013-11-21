"Чужие" для своих. Почему гос-СМИ РФ участвуют в антироссийской пропаганде, - И.Гирс

10:55 22.08.2018 Почему государственные СМИ России потакают антироссийской пропаганде



"Чужие" для своих



Клевета западных СМИ в отношении России и русских давно уже вошла в обычай, ей не удивляются, а зачастую и не обращают на нее внимания. Но когда недостоверная и/или недобросовестная информация появляется в российских СМИ, тем более в государственных, особенно по такой болезненной, затрагивающей чувства сотен тысяч людей и государственные интересы России теме, как неграждане Латвии, пройти мимо решительно невозможно.



"Чужие" в Латвии, сотни тысяч латвийцев, в основном русских, стали "негражданами" в результате развала СССР и не по своей воле. "Неграждане" - это весьма политкорректный перевод с латышского. В английской редакции паспорта латвийских неграждан их правовой статус определен иначе - именно "чужие" (англ. - Aliens).



Такой ущербный статус для представителей местного населения является неведомым международному праву эксклюзивом Латвии и Эстонии. Низведение соотечественников до столь унизительного положения с точки зрения России является категорически неприемлемым. Проблема неграждан - один из наиболее острых и принципиальных вопросов в отношениях России с упомянутыми республиками Прибалтики.



У многих, особенно в России, существование категории местного населения "негражданин/чужой" вызывает недоумение и закономерный вопрос, по какой причине Европа до сих пор не преодолела это, мягко выражаясь, недоразумение? Среди ответов встречаются и такие:



(1) "Причин того, почему часть из них (неграждан - И. Г.) не хотят получать паспорт латвийского гражданина, довольно много. В том числе это происходит и потому, что в 2008 году Россия предоставила негражданам Латвии право безвизового путешествия в Россию. То же самое после сделала и Белоруссия";



(2) "Был введен безвизовый режим для неграждан (при въезде в страны Евросоюза - И. Г.). После этого натурализация пошла вниз. Люди думали: "Почему я должен проходить процедуру натурализации, если я могу по своему паспорту ездить и в ЕС, и по России до Владивостока"? Это была, я думаю, медвежья услуга";



(3) "Сегодня многие "неграждане" не торопятся с натурализацией […] из экономических соображений, ведь в Россию - а у большинства там родственники, друзья, разного рода дела - можно ездить без виз".



Эти примеры ответов ни в чем не противоречат друг другу. И все в них направлено против России. Где прямо, а где между строк - "медвежья услуга" - читается, что ответственность за сохранение, казалось бы, позорного для стран Евросоюза и НАТО института неграждан несет Россия. Но что это, как не перекладывание проблемы с больной головы на здоровую? Виновата Латвия, а винят Россию.



И ладно бы все три высказывания исходили от главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича или других официальных представителей государства-ответчика. Подлец всегда юлит и изворачивается. Беда в том, что только первые два принадлежат Ринкевичу*, а третье, вторящее двум первым, опубликовано намедни в качестве факта и вывода в материале одного из ведущих государственных новостных агентств России - РИА Новости.



Что это: глупость или предательство? Налицо как минимум элементарная профнепригодность в редакции российского государственного СМИ, продвигающая в массы образчики антироссийской пропаганды, разработанные латышской этнократией с тем, чтобы отбиваться от упреков международных правозащитных организаций в нарушении Латвией прав человека.



Здравомыслящий корреспондент и добросовестный выпускающий редактор едва ли могли прийти к выводу о том, что именно безвизовый въезд в Россию для латвийских неграждан тормозит процесс натурализации, и допустить его тиражирование. На самом деле отсутствуют сколько-нибудь веские основания для утверждения, будто бы возможность безвизового въезда в Россию служит решающим доводом в принятии негражданами решения об отказе от натурализации. Кстати, ни один из неграждан - собеседников Константина Севастьянова в критикуемом материале РИА Новости даже не намекнул на подобного рода мотивацию. Гром явно не из тучи.



Выявление внешних факторов консервации института неграждан абсурдно по определению, поскольку проблема массового безгражданства в Латвии коренится в самой природе нынешней латвийской государственности, является ее внутренним пороком и запросто выправляется изнутри при желании исправиться, т. е. при наличии доброй политической воли. Нелепо в данном случае искать виноватых вовне. Еще нелепей брать вину за чужое преступление на себя.



Введением безвизового режима для неграждан Россия облегчила бесправие некоторых жертв этнократии в Прибалтике, тем самым частично компенсируя пострадавшим моральные и материальные потери. Приписывать акту государственного милосердия России некую деструктивную роль, представлять его как палку в колесе процесса натурализации неграждан - это ли не дно для сотрудников российского государственного СМИ?



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* Интервью МИД Латвии Ринкевича изданию "Газета.Ru": "Отношения Риги и Москвы испортились из-за Крыма" / Глава МИД Латвии рассказал, почему ухудшились отношения с Россией, 05.04.2017; Интервью МИД Латвии Ринкевича "Независимой газете": Рига хочет, чтобы неграждане влились в латвийское общество / Глава МИД Латвии считает ненужными послабления в закон о натурализации граждан, 21.11.2013, переопубликованное на сайте МИД Латвии.



Илларион Гирс Источник - REGNUM

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