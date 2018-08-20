 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.08.2018
11:00  Иран испытал "Косар" - первый истребитель собственного производства
10:59  Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений
10:57  Global Times: В ЮВА растет недовольство политикой США
10:55  "Чужие" для своих. Почему гос-СМИ РФ участвуют в антироссийской пропаганде, - И.Гирс
10:53  Конец "Поясу Пути". Малайзия замораживает все китайские инвест-проекты
10:52  Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за "советскую оккупацию"
10:45  Россию и Китай соединит скоростная ЖД Владивосток-Суйфэньхэ (карта)
10:44  Что ждет беженцев в Сирии
09:26  Таки да. Украинская компания "Фармак" Фили Жебровской построит в Ташкентcкой области фармацевтический завод
09:07  Беженцы навсегда. Евросоюз бойкотирует сирийские инициативы России, - Е.Сатановский
09:03  Юань переходит в отступление. Торговая война Китая и США несет выгоды России, - К.Стригунов
08:05  Между небом и землей. Древние тюрки: в кого они верили до принятия ислама
08:01  Почему Аркадий Гайдар убил казахского деда Амана Тулеева
07:58  Аркадаг приказал распродать ашхабадскую "Олимпийскую деревню"
07:56  Аренда на 49 лет. Таджикистан выделил 9,5 тысячи гектаров под строительство газопровода из Туркмении в Китай
07:24  Ашхабад и Тегеран решили судиться. Туркменистан терпит поражение на иранском направлении, - В.Панфилова
07:19  "Талибан" вне закона, но приглашен в Россию. Зачем? - В.Скосырев
00:56  Противостояние США и КНР: Индонезия находится между двух огней
00:52  МИД Германии предотвратил депортацию таджикского оппозиционера Файзрахмонова, - Der Spiegel
00:05  Расширяя евразийское НАТО. Присоединится ли Азербайджан к ОДКБ? - С.Маркедонов
Вторник, 21.08.2018
22:47  Почему все верят в разоружение Северной Кореи, которого нет, - А.Ланьков
20:30  Постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев
20:23  От биты до ядерной кнопки. Бывший чемпион по крикету возглавил Пакистан
19:35  Канал "Стамбул" призван вернуть Турцию в большую политику
19:33  США хотят "поэкспериментировать" с христианами Ирана
16:42  Аляска скоро запросится в состав России?
15:44  В Ташкенте нацгвардия показательно громит ночные клубы
11:11  От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
11:08  Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое? - А.Пахолин
11:07  Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна, - П.Дмитриев
11:06  Сингапур вернул Китаю выведенные организаторами финансовой пирамиды $19 млн
11:04  Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях
11:00  Благородных помыслов и душевного тепла! Елбасы поздравил правоверных с Курбан-айтом
10:59  Назарбаев поручил увеличить зарплату госслужащих в 2 раза
10:58  Китайское общество опасается укрепления отношений с Анкарой
10:56  США ищут нового премьер-министра Ирака
09:06  Способен ли Узбекистан обеспечить себя тракторами и комбайнами, - А.Якубов
08:55  Кабул обстреляли ракетами во время выступления президента Гани по случаю Курбан-байрама
07:41  Конфликт США и Турции открывает перед Москвой новые возможности, - Е.Пустовойтова
07:31  Полицейских Алма-Аты заставили патрулировать город пешком
07:24  США и Израиль хотят обуздать Иран госпереворотом, - Ю.Паниев
07:20  Армия в Китае стала слишком самостоятельной, - В.Скосырев
01:51  На строительстве трассы Север-Юг Киргизские чиновники уже "освоили" $600 млн, - De-facto
01:39  Конституция Каспия. О чем договорились пять каспийских стран в Актау, - С.Притчин
01:11  Узбекистан и Таджикистан: конец холодной войне, - А.Мехтиев
00:42  БосфорНаш: Должна ли Россия вложиться в новый турецкий канал
00:38  Геополитика на фарси. Почему Иран стал главным врагом Таджикистана, - К.Кривошеев
00:36  Турецкий кризис. Может ли падающая лира потянуть за собой Эрдогана, - Т.Ахметов
00:34  Катастрофа на Босфоре: Кто погубил Константинополь (история), - А.Евдокимов
Понедельник, 20.08.2018
21:30  Шиз-реформа. Зачем в Казахстане объединили нарко- и психдиспансеры
21:11  Узб-премьер Арипов и вице-премьер Султанов пострадали в ДТП на трассе Бекабад-Ташкент
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Global Times: В ЮВА растет недовольство политикой США
10:57 22.08.2018

Global Times: Недовольство Юго-Восточной Азии политикой США может возрасти

Американская стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе не должна использоваться в качестве инструмента для противостояния Китаю, иначе непопулярность США в регионе возрастет

Официальный визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в Китай, начавшийся в пятницу, 17 августа, является одним из самых важных внешнеполитических визитов с момента формирования нового правительства Малайзии. В рамках визита стороны обсудили план двустороннего развития, дав тем самым позитивный ответ на пессимистические оценки отношений между Китаем и Малайзией, пишет Лю Жуй в статье для китайского издания The Global Times.

Госсекретарь США Майк Помпео также посетил страны Юго-Восточной Азии, включая Малайзию и Сингапур в августе 2018 года, и предложил меры по развитию региональных отношений с США. Администрация президент США Дональда Трампа последнее время уделяла особое внимание Юго-Восточной Азии. Помпео выступил с речью в июле, определяющей экономические аспекты развития Индо-Тихоокеанского региона. Он пообещал, что США усилят торгово-инвестиционное сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, и объявил о выделении $113 млн на развитие новых технологий, энергетики и инфраструктуры.

Во время встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других официальных лиц со всего мира в начале августа 2018 года Помпео также пообещал выделить около $300 млн на финансирование сотрудничества в области безопасности с Юго-Восточной Азией и Южной Азией, включая укрепление морской безопасности, развитие миротворческого потенциала и противодействие транснациональным преступлениям.

США тем самым хотят успокоить страны Юго-Восточной Азии, которые подозрительно относятся к внешней политике Трампа. Во время администрации экс-президента США Барака Обамы Юго-Восточная Азия была необходима для перебалансировки стратегии Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако Трамп не проявил большого интереса к региону. Он объявил о выходе из Транстихоокеанского партнерства после вступления в должность. Такой шаг вызвал возмущение со стороны Сингапура, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии, которые подписали соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства.

США развязали торговую войну против Китая, которая также нанесет удар и по странам Юго-Восточной Азии, у которых сохранилось положительное сальдо торгового баланса с Вашингтоном. Такие страны, как Индонезия и Вьетнам, недовольны этим. В апреле 2018 года премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что странам Юго-Восточной Азии следует бороться против протекционизма. На форуме АСЕАН, состоявшемся в августе этого года, министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что перспектива торговой войны является "реальной угрозой" для азиатских стран, ситуация все больше усложняется.

Страны Юго-Восточной Азии экспортируют сырье и компоненты в Китай. Соединенные Штаты объявили о введении 25-процентных пошлин на китайский импорт. Это также повлияет и на страны Юго-Восточной Азии. Согласно данным крупнейшего банка Сингапура Development Bank of Singapore, полномасштабная торговая война, предполагающая введение 15?25-процентных пошлин на торговлю между США и КНР, может в два раза сократить темпы экономического роста Сингапура в 2019 году: с предполагаемых 2,7% до 1,2%.

Страны Юго-Восточной Азии относятся с подозрением не только к экономической и торговой политике США, но и к индо-тихоокеанской стратегии, предложенной администрацией Трампа. Они обеспокоены тем, что четырехсторонний механизм сотрудничества между США, Японией, Индией и Австралией создаст определенные проблемы для структуры АСЕАН. Поняв, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе может спровоцировать конфронтацию между Китаем и Соединенными Штатами, страны АСЕАН работают над выработкой общей позиции по отношению к этой стратегии.

США должны объективно оценивать шаги и влияние Китая в Юго-Восточной Азии и не должны переоценивать популярность Вашингтона в регионе. Роль Китая как крупнейшего торгового партнера Малайзии и крупнейшего инвестора в производственный сектор страны очень важна. Премьер-министр Малайзии неоднократно подчеркивал, что он будет поддерживать дружеские отношения с Китаем.

Филиппины обратились к Китаю, чтобы он помог Маниле сократить уровень бедности до 14% к 2022 году. Китайские специалисты провели обширное исследование в Маниле, на острове Лусон и других районах, чтобы сделать помощь Китая более эффективной.

США также должны учитывать растущую заинтересованность японских властей в сотрудничестве с Китаем в рамках его инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь". Японские и китайские компании будут совместно участвовать в строительстве "Восточного экономического коридора" в Таиланде.

В сфере безопасности Китай также стремится играть более активную роль. В начале августа Китай и страны АСЕАН пришли к единому проекту текста Кодекса поведения в Южно-Китайском море, что помогло укрепить относительно стабильную ситуацию в регионе. Кроме того, согласно Плану работы в сфере безопасности на море в период с 2018 по 2020 год, представленном на 25-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, Китай и Малайзия будут совместно отвечать за содействие региональному сотрудничеству в области правоохранительной деятельности на море.

Короче говоря, когда администрация Трампа разрабатывает свою стратегию для Юго-Восточной Азии, ей необходимо тщательно оценивать стратегические намерения и фактическое влияние Китая в регионе, избегая видения китайско-американских взаимодействий в регионе через призму холодной войны. Американская стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе не должна использоваться в качестве инструмента для противостояния Китаю, иначе непопулярность США в регионе возрастет.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534924620
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  