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Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений
10:59 22.08.2018

The Hill: Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений

Стремление к военному господству в космосе в сочетании с поддержкой коммерческой космической деятельности национальных компаний разрушит стабильные договорные обязательства и приблизит мир к чрезвычайно опасной гонке вооружений в космическом пространстве

Вице-президент США Майк Пенс в прошлый четверг, 16 августа, призвал к созданию космических сил Соединенных Штатов для достижения "американского господства в космосе". Этот призыв отражает намерения администрации президента США Дональда Трампа, которые могут подтолкнуть мир к глобальной космической гонке вооружений. Повторив июльское заявление Трампа, Пенс объявил, что космос является "областью боевых действий", и указал на необходимость достижения господства в космосе, пишут Клэр Финкельштейн и Марк Невитт в статье для американского издания The Hill.

Пентагон выступил против создания космических сил, поэтому возникают сомнения относительно их будущей военной эффективности. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о своем несогласии с данной идеей в 2017 году, подчеркнув, что создание подобных сил повлияет на способность американского оборонного ведомства интегрировать совместные боевые функции. Конгресс тоже был не в восторге. Почему же администрация настаивает на создании космических сил?

Один из мотивов заключается в том, что данное начинание может принести потенциальную выгоду коммерческим космическим предприятиям, которые намерены добывать полезные ископаемые на астероидах. Президент ранее уже выразил свою поддержку таким предприятиям. Наверное, Трамп считает, что создание космических сил позволит обеспечить защиту и получить контроль над будущими ценными активами. Однако такой образ мышления является рискованным.

В настоящее время космическое пространство уже "военизировано", но еще не "вооружено". Военные силы во всем мире широко используют спутниковые технологии, включая спутники наблюдения и глобального позиционирования. Однако военные пока воздерживаются от размещения оружия на спутниках в космическом пространстве или использования их непосредственно для ведения боевых действий. Инициатива американской администрации может разрушить это хрупкий баланс. Достаточно опрометчивого решения одной крупной страны, чтобы вовлечь весь мир в крупную гонку вооружений в космическом пространстве.

Нынешнее мирное равновесие в значительной степени зависит от Договора о деятельности государств по исследованию и использованию космоса 1967 года. Это международное соглашение поддержали более 100 стран мира. Согласно этому договору, космос считается "достоянием всего человечества", он не принадлежит или не контролируется какой-либо одной нацией. В статье IV договора предусматривается, что небесные тела должны использоваться "только в мирных целях", а размещение на околоземной орбите объектов, оснащенных ядерным оружием или другим видом оружия массового уничтожения, строго запрещено. В статье II договора четко указывается на то, что космическое пространство "не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Стремление к военному господству в космосе в сочетании с поддержкой коммерческой космической деятельности национальных компаний вызовет недоумение со стороны традиционных союзников США, разрушит стабильные договорные обязательства и приблизит мир к чрезвычайно опасной гонке вооружений в космическом пространстве.

Важно отделить идею создания космических сил от стремления к военному и экономическому превосходству в космосе. Никто не будет против идеи создании космических сил или просто космического корпуса, по аналогии с корпусом морской пехоты. Опасность исходит именно от провозглашенной цели доминирования, а не от того, каким образом достигается господство. В дополнение к потенциальному риску запуска глобальной гонки вооружений нужно прибавить и риск экономической гонки за получение контроля над космическими ресурсами. Все это может легко втянуть нас в новую холодную войну. Горячая война в космосе немыслима, и мы не можем допустить этого.

Хотя президент является главнокомандующим ВС США, ему не хватает юридических полномочий для самостоятельного создания космических сил. Только Конгресс имеет право создавать "правила и положения", а также направлять на это соответствующие финансовые ресурсы. Трампу нужна поддержка Конгресса как для создания космических сил, так и для их финансирования. Конгресс должен потребовать от Трампа разработки всеобъемлющей межведомственной космической политики, в рамках которой будут учтены все конкурирующие и комплексные интересы в космосе. Затем Конгресс должен будет подтвердить свою приверженность Договору о деятельности государств по исследованию и использованию космоса 1967 года. Любой другой курс мог бы направить нас по пути крупного военного противостояния в космосе.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534924740
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