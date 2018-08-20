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Иран испытал Косар - первый истребитель собственного производстваИран испытал "Косар" - первый истребитель собственного производства
11:00 22.08.2018

Иран испытал первый истребитель собственного производства

В ходе празднования Национального дня оборонной промышленности Иран успешно испытал первый легкий ударный и тренировочный реактивный самолет "Косар" (Kosar) отечественного производства. Двухмоторный двухместный самолет совершил испытательный полет в присутствии президента страны Хасана Роухани, сообщает агентство Mehr.

"Косар" имеет систему авионики (комплекс электронного оборудования, которое установлено на борту самолетов) и систему управления огнем, многофункциональные цифровые дисплеи, баллистический вычислитель, передовую систему HUD для повышения точности удара и усовершенствованный многофункциональный радар управления огнем для повышения идентификации целей и угроз.

"Косар" - это усовершенствованный истребитель с функцией "Воздушная поддержка" (CAS), который делает Иран одной из немногих стран, обладающих современными технологиями по проектированию и производству таких самолетов, оснащенных авионическими системами и системами управления огнем четвертого поколения.

Предполагается, что истребитель будет производиться серийно в одноместном и двухместном варианте, последний из которых может использоваться как в военных, так и в учебных целях.

Отметим, что из-за санкций, введенных многими мировыми державами после Исламской революции в 1979 году, Иран долгое время пользовался устаревшим вооружением, которое было закуплено при последнем иранском монархе Мохаммеде Резе Пехлеви. Техническая отсталость стала причиной того, что в войне против Ирака в 1980-1988 годах иранская армия потеряла около полумиллиона человек.

В последние годы Иран стал наращивать собственное производство новейших вооружений. Так, в феврале этого года была представлена новая баллистические ракета дальностью действия до 2000 км под названием "Кадр" (Qadr). Эта ракета может быть оснащена разделяющейся боеголовкой для поражения нескольких целей. Запускать ее можно с передвижных платформ.

Тогда же были представлены и другие новейшие разработки военной промышленности Ирана. Среди них ракета малой дальности "Фаджр-5" (Fajr 5) и подводная лодка "Фатех" (Fateh), которая в настоящее время проходит последние испытания и скоро будет принята на вооружение ВМФ.

США и Израиль обвиняют Иран в работе над созданием ядерного оружия. Хотя власти Исламской республики отвергают подобные обвинения. Тем не менее, подозрения США в том, что иранцы все-таки предпринимают усилия по разработке ядерного оружия стали одной из причин, почему США вышли из иранской ядерной сделки и ввели санкции в отношении Исламской республики с 7 августа.

Источник - Фергана
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