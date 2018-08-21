114 лет назад родился Дэн Сяопин - политик, сотворивший "китайское чудо"

16:05 22.08.2018 Дэн Сяопин - больше делать и меньше разговаривать



114 лет назад родился Дэн Сяопин - китайский политик, фактический руководитель КНР с 1976 до 1989, сотворивший "китайское чудо"



Объявивший после смерти Мао Цзедуна ошибочность его курса, Дэн Сяопин начал реформы китайской экономики, названные второй революцией. Под его руководством был взят курс на строительство "социализма с китайским лицом" или "капитализма с китайской спецификой" со смешанной экономикой, использованием рыночных механизмов и привлечением иностранных инвестиций. По меткому выражению политика, "белая кошка или черная - значения не имеет; пока кошка ловит мышей - кошка хорошая". В сельском хозяйстве были распущены народные коммуны и введен семейный подряд. Промышленность была перестроена для удовлетворения населения товарами повседневного спроса, включая бытовую технику и мебель. Мелкий бизнес получил возможность продавать на свободном рынке. В городах вдоль побережья Китая были открыты зоны льготного предпринимательства. Но обо всем по порядку.



22 августа 1904 года в селе Пайфан провинции Сычуань в зажиточной семье землевладельца родился Дэн Сяньшэн. Его отец Дэн Вэньмин был знаменосцем в обществе Гэлаохуэй. Мать будущего Дэна Сяопина умерла рано, а его отец неоднократно неудачно женился.



Дэн окончил престижную частную школу и в 1920 году поехал учиться во Францию. В группе из 80 студентов были Хо Ши Мин, Чжоу Эньлай и Пол Пот. Поскольку денег не хватало, одновременно с учебой Дэн подрабатывал кочегаром, официантом, слесарем на автомобильном предприятии Renault, рабочим на каучуковом заводе Хатчинсона. Франция находилась в кризисе, китайцев брали на работу на кабальных условиях. Поняв на себе, что такое капитализм, молодой Дэн на всю жизнь проникся коммунистическими идеями.



В 1922 году в Париже Дэн стал членом и одним из лидеров европейского отделения Социалистического союза молодежи Китая. В 1924 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). Здесь началась его дружба с Чжоу Эньлаем. В это же время Дэн получил партийную кличку "Сяопин".



Сяопином в Китае называют маленькую пузатую бутылочку, отличающуюся особой устойчивостью. Если положить сяопин на бок, то он снова встанет на дно.



В 1926 году французские власти решили выслать 21-летнего Дэн Сяопина из страны по политическим мотивам, и он переехал в СССР, где под фамилией Дозоров обучался в университете имени Сунь Ятсена в Москве.



Дэн Сяопин так описал ощущение всеобщего благополучия "бухаринского социализма" в период НЭПа на фоне контраста с голодной жизнью во Франции:



"Я приехал в Россию прежде всего для того, чтобы, научившись соблюдать железную дисциплину и получив коммунистическое крещение, полностью коммунизировать свои идеи и поступки".



В 1927 году Дэн Сяопин вернулся в Китай. Работал начальником политического отдела Военно-политического училища имени Сунь Ятсена в Чжуншане, позднее - секретарем КПК в Ухане, возглавлял региональное отделение КПК в Шанхае, был начальником отдела пропаганды партийного комитета провинции Цзянси. Вел агитационно-пропагандистскую работу в рядах китайской Красной армии.



В 1933 году Дэн Сяопин принял первую "политическую смерть" от гоминьданского правительства за следование идеям и поддержку связи с Мао Цзедуном. Он был уволен со всех занимаемых партийных должностей, после чего служил секретарем главного политического управления Красной армии, был редактором издания "Красная звезда".



В 1934?1935 годах Дэн Сяопин участвовал в "Великом походе" китайской Красной армии на северо-запад страны.



В войне против японской агрессии 1937?1945 годов был военным комиссаром 129-й дивизии китайской армии, в 1945?1949 годах участвовал в подавлении выступлений китайской националистической партии Гоминьдан. Одновременно был секретарем ЦК КПК по району Шэньси-Хэбэй-Шаньдун-Хэнань.



После революции и многолетней гражданской войны 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика (КНР). Дэн Сяопин был членом комиссии по подготовке первой конституции КНР.



После реорганизации государственных органов в 1954 году Сяопин как отличный организатор был назначен генеральным секретарем ЦК КПК и одновременно заместителем председателя Центрального военного совета. В 1953?1954 годах работал по совместительству министром финансов.



Дэн Сяопин был несогласен с Мао Цзэдуном о путях развития экономики Китая. Мао полагал, что процветание Китая возможно за счет мобилизации трудящихся и отказа от частного предпринимательства. Политика "большого скачка" Мао Цзедуна, начатая в 1958 году, привела к экономической катастрофе. Полувоенными методами были созданы "народные коммуны", уравниловка в распределении, ликвидированы приусадебные участки. Осуществление плана под лозунгом "Три года упорного труда - десять тысяч лет счастья" привело к сокращению промышленного производства к 1962 году в два раза, сбор зерна упал ниже уровня 1952 года. В Китай вернулся голод.



Из-за разногласий с великим кормчим Мао Цзедуном Дэн Сяопин и его сторонники, обвиненные в приверженности капиталистическому пути развития Китая, стали жертвами репрессий "культурной революции" 1966-1969 годов. Хунвэйбины устроили вторую "политическую смерть" Дэна Сяопина, запретив упоминать его имя в прессе и сослав искупать вину простым рабочим на тракторный завод в уезд Синьцзянь провинции Цзянси.



В 1973 году при помощи друга и премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая Дэн Сяопин был реабилитирован, вернулся из ссылки и был назначен премьер-министром, а в начале 1975 года - заместителем председателя ЦК КПК, членом Политбюро и начальником Генерального штаба. Однако усилиями "банды четверых" - ближайшего окружения Мао Цзедуна в годы "культурной революции" в лице Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюаня и Ван Хунвэня, в руках которых находился аппарат пропаганды и информации, через несколько месяцев политик снова попал в опалу и вынужден был скрываться от сторонников казарменного коммунизма где-то в южных районах Китая.



Только после смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 года и ареста его ультралевой "банды четверых" Дэн Сяопин вернул себе все посты в руководстве и стал инициатором экономических реформ в Китае.



Главной задачей реформ были "четыре модернизации": в первую очередь, модернизация сельского хозяйства как основы экономики Китая, затем промышленности, обороны, науки и техники.



Были ликвидированы маоистские "народные коммуны", проведены рыночные реформы с образованием специальных экономических зон и привлечением иностранных инвестиций.



В 1979 году Дэн Сяопин посетил США, где встречался с президентом Джимми Картером в Белом доме. Одним из важных достижений политики Дэн Сяопина было подписание в 1984 году соглашения между Великобританией и Китаем, согласно которому в 1997 году Гонконг возвращался Китаю.



В 1981-1989 годах политик возглавлял Военный совет ЦК КПК, в 1982?1987 годах являлся председателем Центральной комиссии советников КПК. В 1983?1990 году занимал пост председателя Центрального военного совета КНР.



Наиболее известными публикациями политика являются "Избранные произведения Дэн Сяопина" (1975?1982), "Фундаментальные проблемы в современном Китае" (1982?1987), "О строительстве социализма с китайской спецификой" (1982-1984), "Собрание важнейших речей товарища Дэн Сяопина" (1987).



Пожелав дать дорогу молодым и продолжая оставаться лидером во внутренней и внешней политике Китая, в 1987 году Дэн Сяопин вышел из ЦК КПК.



В 1989 году Дэн Сяопин подал в отставку с поста председателя Военного совета ЦК КПК после подавления китайской оранжевой революции в июне на площади Тяньаньмэнь в Пекине с привлечением армии, в результате которого погибли, по разным оценкам, от 200 до 800 демонстрантов, около 7000 получили ранения и десятки тысяч были впоследствии арестованы.



В 1992 году Дэн Сяопин осуществил южное турне, посетив Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и встретив новый год по китайскому календарю в Шанхае. Во время поездки он много выступал на тему экономических преобразований в Китае, которые позволили прибрежным районам добиться значительного экономического роста.



19 февраля 1997 года заядлый футбольный болельщик, увлекавшийся также плаванием и игрой в бильярд, почетный президент китайской ассоциации игроков в бридж Дэн Сяопин умер в Пекине.



Дэн Сяопин был официально провозглашен "великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военачальником и дипломатом; одним из главных руководителей Коммунистической партии Китая, Народно-освободительной армии Китая и Китайской Народной Республики; великим архитектором китайских экономических реформ и социалистической модернизации".



Дмитрий Береснев Источник - REGNUM

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