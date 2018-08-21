Узбекские мигранты массово возвращаются из Турции из-за падения лиры

16:13 22.08.2018 Сотни узбекистанцев в массовом порядке ежедневно покидают Турцию на фоне падения турецкой лиры. Видео с аэропорта в Стамбуле разместила на своей странице в соцсетях узбекская служба Би-би-си.



Отметим, что обвал турецкой лиры привел к сокращению доходов узбекских мигрантов почти вдвое.



10 августа в Турции стоимость американской валюты выросла до шести лир за один доллар, тем самым подорожав на 32 процента. Центральный банк страны сообщил, что еще 6 августа провел интервенции, продав 2,2 миллиарда долларов, чтобы удержать курс национальной валюты.



Эти колебания негативно отразились на их заработках и привели к сокращению доходов почти вдвое.



Напомним, что в марте этого года Узбекистан впервые начал организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. 12 марта этого года Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкая туристическая компания TAYGA GRUP подписали соглашение, на основании которого данная турецкая компания объявила набор граждан для работы в гостиницах Анталии.



Обесценивание турецкой лиры наблюдается на фоне охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой.



​Согласно неофициальным источникам, в Турции проживает около 100 тысяч граждан Узбекистана.



Однако, если учитывать улучшения отношений между Анкарой и Ташкентом с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева, можно предположить, что за последние год-два число узбекских граждан, работающих в Турции, могло вырасти в разы. Источник - ca-news.org

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