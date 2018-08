"Талибан" едет в Москву искать мира

23.08.2018 Guardian: 17 лет спустя - "Талибан" едет в Москву искать мира



Впервые за долгие годы после теракта 11 сентября, который готовился на территории Афганистана, и последовавшего за ним свержения режима талибов, представители движения в сентябре приедут в Москву на мирные переговоры, пишет The Guardian. Встреча, в которой примут участие и другие влиятельные игроки региона вроде Китая и Пакистана, предоставит редкий шанс для взаимодействия между "Талибаном" и Кабулом.



4 сентября представители "Движения Талибан"* приедут в Москву на мирные переговоры, сообщает The Guardian. Также на встречу прибудут делегации других влиятельных игроков в регионе, включая Китай, Иран и Пакистан.



"Первая реакция позитивная, они планируют принять участие в этой встрече, надеюсь, что она будет продуктивной", - прокомментировал предстоящее событие министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Талибы официально ничего о переговорах не заявляли. Однако один из высокопоставленных участников движения подтвердил журналистам, что руководство планирует направить делегацию в Москву "ради мира в Афганистане". Также "Талибан" планирует направить своих представителей в другие страны региона, в том числе и в Пакистан и Китай, - чтобы "продемонстрировать им свое доверие и дать ответ на вопросы, вызывающие у них обеспокоенность".



Как подчеркивает газета, талибы впервые примут участие в подобной международной встрече, с тех пор как после терактов 11 сентября их режим был свергнут. Впрочем, представителей движения приглашали и на прошлые переговоры в Москве, которые проходили в 2017 году, но никто не приехал.



Несмотря на обострение боевых действий, в последнее время "Талибан" все чаще проявляет заинтересованность в дипломатическом урегулировании. Кабул в свою очередь тоже демонстрирует целый ряд мирных инициатив. Благодаря перемирию, заключенному на праздник Ураза-байрам, отмечающий окончание поста в Рамадан, талибы показали, что могут контролировать своих людей, разбросанных по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани, предложивший прошлое перемирие, призвал и на этот раз приостановить боевые действия в честь праздника Курбан-байрам. Официальный ответ "Талибан" пока не дал.



В последние месяцы руководство движения направляло свои делегации в Узбекистан и Индонезию, а также провело переговоры с американскими дипломатами в Катаре. По мнению The Guardian, вероятно, сейчас "Талибан" и США готовы идти на контакт с большим желанием, чем это было всего несколько лет назад. Хотя президент Трамп неоднократно критиковал затянувшийся конфликт, американцы боятся, что их уход "развяжет военным экстремистам руки в стране, где были запланированы атаки 11 сентября". Усиление местного подразделения ИГ** лишь подкрепляет эти опасения.



Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом - действующее правительство они считают марионеточным и настаивают на обсуждении условий мирного соглашения непосредственно с Вашингтоном. Встреча в Москве - редкая возможность для прямого взаимодействия между афганскими властями и "Талибаном".



* "Движение Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



* * "Исламское государство" (ИГ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Источник - ИноТВ

