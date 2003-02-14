 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.08.2018
01:25  Офицер госбезопасности Таджикистана рассказал о плане убийства лидера ПИВТ (видео)
00:02  "Талибан" едет в Москву искать мира
Среда, 22.08.2018
16:20  В Стокгольме 4/09 начнется суд по делу лиц, обвиняемых в даче взятки Гульнаре Каримовой
16:13  Узбекские мигранты массово возвращаются из Турции из-за падения лиры
16:05  114 лет назад родился Дэн Сяопин - политик, сотворивший "китайское чудо"
11:00  Иран испытал "Косар" - первый истребитель собственного производства
10:59  Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений
10:57  Global Times: В ЮВА растет недовольство политикой США
10:55  "Чужие" для своих. Почему гос-СМИ РФ участвуют в антироссийской пропаганде, - И.Гирс
10:53  Конец "Поясу Пути". Малайзия замораживает все китайские инвест-проекты
10:52  Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за "советскую оккупацию"
10:45  Россию и Китай соединит скоростная ЖД Владивосток-Суйфэньхэ (карта)
10:44  Что ждет беженцев в Сирии
09:26  Таки да. Украинская компания "Фармак" Фили Жебровской построит в Ташкентcкой области фармацевтический завод
09:07  Беженцы навсегда. Евросоюз бойкотирует сирийские инициативы России, - Е.Сатановский
09:03  Юань переходит в отступление. Торговая война Китая и США несет выгоды России, - К.Стригунов
08:05  Между небом и землей. Древние тюрки: в кого они верили до принятия ислама
08:01  Почему Аркадий Гайдар убил казахского деда Амана Тулеева
07:58  Аркадаг приказал распродать ашхабадскую "Олимпийскую деревню"
07:56  Аренда на 49 лет. Таджикистан выделил 9,5 тысячи гектаров под строительство газопровода из Туркмении в Китай
07:24  Ашхабад и Тегеран решили судиться. Туркменистан терпит поражение на иранском направлении, - В.Панфилова
07:19  "Талибан" вне закона, но приглашен в Россию. Зачем? - В.Скосырев
00:56  Противостояние США и КНР: Индонезия находится между двух огней
00:52  МИД Германии предотвратил депортацию таджикского оппозиционера Файзрахмонова, - Der Spiegel
00:05  Расширяя евразийское НАТО. Присоединится ли Азербайджан к ОДКБ? - С.Маркедонов
Вторник, 21.08.2018
22:47  Почему все верят в разоружение Северной Кореи, которого нет, - А.Ланьков
20:30  Постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев
20:23  От биты до ядерной кнопки. Бывший чемпион по крикету возглавил Пакистан
19:35  Канал "Стамбул" призван вернуть Турцию в большую политику
19:33  США хотят "поэкспериментировать" с христианами Ирана
16:42  Аляска скоро запросится в состав России?
15:44  В Ташкенте нацгвардия показательно громит ночные клубы
11:11  От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
11:08  Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое? - А.Пахолин
11:07  Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна, - П.Дмитриев
11:06  Сингапур вернул Китаю выведенные организаторами финансовой пирамиды $19 млн
11:04  Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях
11:00  Благородных помыслов и душевного тепла! Елбасы поздравил правоверных с Курбан-айтом
10:59  Назарбаев поручил увеличить зарплату госслужащих в 2 раза
10:58  Китайское общество опасается укрепления отношений с Анкарой
10:56  США ищут нового премьер-министра Ирака
09:06  Способен ли Узбекистан обеспечить себя тракторами и комбайнами, - А.Якубов
08:55  Кабул обстреляли ракетами во время выступления президента Гани по случаю Курбан-байрама
07:41  Конфликт США и Турции открывает перед Москвой новые возможности, - Е.Пустовойтова
07:31  Полицейских Алма-Аты заставили патрулировать город пешком
07:24  США и Израиль хотят обуздать Иран госпереворотом, - Ю.Паниев
07:20  Армия в Китае стала слишком самостоятельной, - В.Скосырев
01:51  На строительстве трассы Север-Юг Киргизские чиновники уже "освоили" $600 млн, - De-facto
01:39  Конституция Каспия. О чем договорились пять каспийских стран в Актау, - С.Притчин
01:11  Узбекистан и Таджикистан: конец холодной войне, - А.Мехтиев
00:42  БосфорНаш: Должна ли Россия вложиться в новый турецкий канал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
"Талибан" едет в Москву искать мира
00:02 23.08.2018

Guardian: 17 лет спустя - "Талибан" едет в Москву искать мира

Впервые за долгие годы после теракта 11 сентября, который готовился на территории Афганистана, и последовавшего за ним свержения режима талибов, представители движения в сентябре приедут в Москву на мирные переговоры, пишет The Guardian. Встреча, в которой примут участие и другие влиятельные игроки региона вроде Китая и Пакистана, предоставит редкий шанс для взаимодействия между "Талибаном" и Кабулом.

4 сентября представители "Движения Талибан"* приедут в Москву на мирные переговоры, сообщает The Guardian. Также на встречу прибудут делегации других влиятельных игроков в регионе, включая Китай, Иран и Пакистан.

"Первая реакция позитивная, они планируют принять участие в этой встрече, надеюсь, что она будет продуктивной", - прокомментировал предстоящее событие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Талибы официально ничего о переговорах не заявляли. Однако один из высокопоставленных участников движения подтвердил журналистам, что руководство планирует направить делегацию в Москву "ради мира в Афганистане". Также "Талибан" планирует направить своих представителей в другие страны региона, в том числе и в Пакистан и Китай, - чтобы "продемонстрировать им свое доверие и дать ответ на вопросы, вызывающие у них обеспокоенность".

Как подчеркивает газета, талибы впервые примут участие в подобной международной встрече, с тех пор как после терактов 11 сентября их режим был свергнут. Впрочем, представителей движения приглашали и на прошлые переговоры в Москве, которые проходили в 2017 году, но никто не приехал.

Несмотря на обострение боевых действий, в последнее время "Талибан" все чаще проявляет заинтересованность в дипломатическом урегулировании. Кабул в свою очередь тоже демонстрирует целый ряд мирных инициатив. Благодаря перемирию, заключенному на праздник Ураза-байрам, отмечающий окончание поста в Рамадан, талибы показали, что могут контролировать своих людей, разбросанных по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани, предложивший прошлое перемирие, призвал и на этот раз приостановить боевые действия в честь праздника Курбан-байрам. Официальный ответ "Талибан" пока не дал.

В последние месяцы руководство движения направляло свои делегации в Узбекистан и Индонезию, а также провело переговоры с американскими дипломатами в Катаре. По мнению The Guardian, вероятно, сейчас "Талибан" и США готовы идти на контакт с большим желанием, чем это было всего несколько лет назад. Хотя президент Трамп неоднократно критиковал затянувшийся конфликт, американцы боятся, что их уход "развяжет военным экстремистам руки в стране, где были запланированы атаки 11 сентября". Усиление местного подразделения ИГ** лишь подкрепляет эти опасения.

Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом - действующее правительство они считают марионеточным и настаивают на обсуждении условий мирного соглашения непосредственно с Вашингтоном. Встреча в Москве - редкая возможность для прямого взаимодействия между афганскими властями и "Талибаном".

* "Движение Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

* * "Исламское государство" (ИГ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник - ИноТВ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534971720
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  