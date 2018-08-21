США активируют второй пакет пошлин на товары из Китая

00:55 23.08.2018 Пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов, будут введены в четверг, 23 августа. В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции.



Вводимые в четверг пошлины - вторая часть анонсированных Лайтхайзером 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Первая часть пошлин, под которые попали товары на 34 млрд долларов, была введена 6 июля. Источник - независимая газета

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