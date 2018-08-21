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Офицер госбезопасности Таджикистана рассказал о плане убийства лидера ПИВТ (видео)
01:25 23.08.2018

В социальной сети Facebook появилось обращение человека, представившегося офицером Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана по имени Махмадали Расулов, с разоблачением деятельности ГКНБ против таджикистанских оппозиционеров, вынужденных покинуть родину. В частности, Расулов рассказывает о том, как принимал участие в провоцировании конфликтных ситуаций в среде оппозиционеров, и о планах ГКНБ убить лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири.

Кроме обращения на русском языке в социальной сети, Расулов выложил видеобращение на таджикском языке в Youtube.




По его словам, "в 2015-м году, по секретному приказу руководства ГКНБ, на территории Российской Федерации была создана неофициальная рабочая группа", в которую вошли три офицера ГКНБ, в том числе и сам записавший обращение офицер Расулов. Задачей группы стало изучении ситуации внутри оппозиционных таджикских групп в Европе и проведение операций против них. По его словам, сотрудникам госбезопасности удалось "рассорить оппозиционные группы между собой, и создать альтернативную фракцию против ПИВТ".

"Моими целями, когда я находился в Европе, были граждане Таджикистана, в том числе лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, другие члены оппозиционных групп - Шарофиддин Гадоев, Шамсиддин Саидов, Равшани Темуриен, Темур Варки и другие. В действительности во время пребывания в Европе, я несколько раз говорил с вышеуказанными лицами. Нескольким я передал предложение руководства вернуться. Я должен сказать, что они были согласны вернуться и ставили только одно условие. Они говорили, что, если власти освободят политических заключенных, мы все за сутки вернемся в Таджикистан", - написал Расулов.

Расулов указывает, что разговор председателя ГКНБ Саймумина Ятимова с представителем оппозиции Шарофиддином Гадоевым 2 февраля 2018 года состоялся при его посредничестве. Но где-то в середине февраля руководство прекратило проект переговоров с отдельными представителями оппозиции, и, вернувшись в Москву, Расулов узнал, что в Душанбе решили перейти на новый план. "Мы создали три рабочие группы. На этом совещании начальник сказал, что тот проект о перемирии с ПИВТ и другими оппозиционными группами отменен. Есть новый проект. В новом проекте должна участвовать и наша группа. Согласно новому проекту, я должен был вернуться в Европу и работать над сбором точной информации. Целью нового проекта было убийство председателя Партии исламского возрождения, гражданина Республики Таджикистан, Мухиддина Кабири", - сообщил Расулов.

Задачей Расулова, по его словам, по возвращении в Германию, было сближение с оппозиционерами, в том числе с Мухиддином Кабири. "Я должен был определить место его проживания, места проживания детей и их передвижения. Какими путями куда едут, в какие города. В какие города ездит сам Кабири с рабочими визитами. Где едят, в какое кафе больше ходят, в какие здания ходят, в какой машине ездят. Всю эту информацию я должен был передать в центр. Должен заявить, что куратором данного проекта является сам Ятимов. Нашей задачей был сбор информации. Для убийства Мухиддина Кабири, конечно же, в Европу должны были приехать специально обученные сотрудники", - написал Расулов.

Он также утверждает, что план покушения на Кабири до сих пор существует и поэтому он решил прекратить свою работу в ГКНБ, так как не хочет "участвовать в убийстве гражданина моей страны, гражданина Таджикистана. Не хочу, чтобы повторился инцидент, случившийся с Умарали Кувватовым".

Помощник лидера ПИВТ Мухаммаджон Кабиров подтвердил "Фергане", что он сам и лидер партии встречали Расулова заграницей. В частности, он присутствовал на прошлогодней конференции ОБСЕ в Варшаве в качестве гостя. Всякий раз, по словам Кабирова, встречи с Расуловым происходили по инициативе последнего.

В ГКНБ Таджикистана пока не прокомментировали заявление Расулова.

ПИВТ была запрещена в Таджикистане по решению Верховного суда в 2015 году. Руководство партии власти республики обвинили в причастности к военному мятежу замминистра обороны Абдулхалима Назарзода в сентябре того же года. С тех пор в отношении бывших активистов, сторонников ПИВТ и их родственников в Таджикистане проводятся репрессии. Многие из них вынуждены были покинуть Таджикистан. В июне 2016 года 14 членов политсовета исламской партии были приговорены к различным срокам заключения, двое из них - к пожизненному. До запрета ПИВТ являлась основной оппозиционной политической организацией в Таджикистане. Кроме того, в течение 16 лет она была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534976700
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