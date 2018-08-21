Швейцарский санкционно заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов

07:45 23.08.2018 Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов



Credit Suisse, второй по величине в Швейцарии банк, заморозил связанные с Россией активы на общую сумму примерно 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), передает Рейтер, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства данные со счетов.



Политолог: США готовы сотрудничать только с теми, кто выполняет их команды

Уточняется, что финансовая организация приняла такое решение, чтобы избежать попадания под американские санкции.

Как заявила пресс-секретарь, банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе ограничительные меры против России.



Реакция российских парламентариев

Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, позиция Credit Suisse представляет собой удар по доллару и репутации финансовых институтов. По его мнению, это может привести к разрушению мирового финансового порядка.



Аксаков выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована.



Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так

В свою очередь, первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что решение Credit Suisse укладывается в логику антироссийских санкций.

По его словам, одно из направлений этого "антироссийского вектора" - стремление вывести на "свет божий" финансовые потоки, относящиеся к России".



Также сенатор назвал решение швейцарского банка "прецедентом".



Американские санкции

США под различными предлогами ввели против России большое количество санкций. Часть ограничительных мер накладывается по распоряжению президента, и он имеет право их снять.



Однако остальные были применены на основании закона "О противодействии противникам Америки через санкции", принятого конгрессом. К ним относятся санкции в отношении граждан и компаний, которые якобы "причастны к кибератакам против США". Отменить эти санкции без согласия законодательного органа невозможно.



Восьмого августа власти США анонсировали очередные санкции в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей". Первый пакет санкций вступил в силу в среду. Меры касаются ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

В Вашингтоне заявляют, что США продолжат вводить санкции в отношении России, если она "не изменит свое поведение". Источник - РИА Новости

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