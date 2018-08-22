 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.08.2018
10:45  Жизнь на Марсе: Рэй Брэдбери предсказал будущее, которого мы избежали
10:42  Переговоры с США не изменят позицию Китая относительно торговой войны
10:33  Отказ Трампа от финансовой помощи Сирии имеет свои преимущества и риски
08:39  Разоблачение кыргызских грантоедов из НПО "Коалиция за демократию и гражданское общество"
08:32  Жээнбеков прилетел с визитом в страну Аркадага
08:28  РС обвинила ряд старших офицеров СНБ Узбекистана в контрабанде наркотиков из Афганистана
08:24  Крест и полумесяц в тени звезды. Политика закручивания гаек в Китае обернулась гонениями на христиан и мусульман, - И.Зуенко
08:20  Приговор Манафорту. Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Трампа? - Die Welt
08:15  Что будет, если Турция скажет "Я выхожу из НАТО"? - Джем Кючук
08:02  Год ошибочной стратегии Трампа. О необходимости переговоров с талибами, - Г.Асатрян
07:58  Блокировки расплываются по российским сайтам, - "Къ"
07:51  Бишкек готовит для Ашхабада нефтяную сделку, - В.Панфилова
07:45  Швейцарский санкционно заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов
01:25  Офицер госбезопасности Таджикистана рассказал о плане убийства лидера ПИВТ (видео)
00:55  США активируют второй пакет пошлин на товары из Китая
00:02  "Талибан" едет в Москву искать мира - "Гардиан"
Среда, 22.08.2018
16:20  В Стокгольме 4/09 начнется суд по делу лиц, обвиняемых в даче взятки Гульнаре Каримовой
16:13  Узбекские мигранты массово возвращаются из Турции из-за падения лиры
16:05  114 лет назад родился Дэн Сяопин - политик, сотворивший "китайское чудо"
11:00  Иран испытал "Косар" - первый истребитель собственного производства
10:59  Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений
10:57  Global Times: В ЮВА растет недовольство политикой США
10:55  "Чужие" для своих. Почему гос-СМИ РФ участвуют в антироссийской пропаганде, - И.Гирс
10:53  Конец "Поясу Пути". Малайзия замораживает все китайские инвест-проекты
10:52  Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за "советскую оккупацию"
10:45  Россию и Китай соединит скоростная ЖД Владивосток-Суйфэньхэ (карта)
10:44  Что ждет беженцев в Сирии
09:26  Таки да. Украинская компания "Фармак" Фили Жебровской построит в Ташкентcкой области фармацевтический завод
09:07  Беженцы навсегда. Евросоюз бойкотирует сирийские инициативы России, - Е.Сатановский
09:03  Юань переходит в отступление. Торговая война Китая и США несет выгоды России, - К.Стригунов
08:05  Между небом и землей. Древние тюрки: в кого они верили до принятия ислама
08:01  Почему Аркадий Гайдар убил казахского деда Амана Тулеева
07:58  Аркадаг приказал распродать ашхабадскую "Олимпийскую деревню"
07:56  Аренда на 49 лет. Таджикистан выделил 9,5 тысячи гектаров под строительство газопровода из Туркмении в Китай
07:24  Ашхабад и Тегеран решили судиться. Туркменистан терпит поражение на иранском направлении, - В.Панфилова
07:19  "Талибан" вне закона, но приглашен в Россию. Зачем? - В.Скосырев
00:56  Противостояние США и КНР: Индонезия находится между двух огней
00:52  МИД Германии предотвратил депортацию таджикского оппозиционера Файзрахмонова, - Der Spiegel
00:05  Расширяя евразийское НАТО. Присоединится ли Азербайджан к ОДКБ? - С.Маркедонов
Вторник, 21.08.2018
22:47  Почему все верят в разоружение Северной Кореи, которого нет, - А.Ланьков
20:30  Постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев
20:23  От биты до ядерной кнопки. Бывший чемпион по крикету возглавил Пакистан
19:35  Канал "Стамбул" призван вернуть Турцию в большую политику
19:33  США хотят "поэкспериментировать" с христианами Ирана
16:42  Аляска скоро запросится в состав России?
15:44  В Ташкенте нацгвардия показательно громит ночные клубы
11:11  От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
11:08  Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое? - А.Пахолин
11:07  Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна, - П.Дмитриев
11:06  Сингапур вернул Китаю выведенные организаторами финансовой пирамиды $19 млн
11:04  Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Туркменистан   | 
Бишкек готовит для Ашхабада нефтяную сделку, - В.Панфилова
07:51 23.08.2018

Киргизия пытается восстановить с Туркменистаном торговые отношения
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Сегодня в Ашхабад с двухдневным государственным визитом прибывает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, где также примет участие в работе саммита государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). По итогам переговоров с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым будет подписана декларация о стратегическом партнерстве между странами.

Это первый государственный визит киргизского президента в Туркменистан. Завотделом внешней политики аппарата главы Киргизии Данияр Сыдыков сообщил накануне, что "в Бишкеке придают важное значение предстоящим переговорам на высшем уровне". По его словам, по итогам встречи будут подписаны десять документов, которые активизируют двустороннее сотрудничество между двумя странами. В их числе соглашение о том, как избежать двойного налогообложения, о взаимодействии в области транспорта, сельского хозяйства, о сотрудничестве союзов промышленников и предпринимателей. Помимо этого киргизская делегация намерена обсудить тему поставок нефтепродуктов из Туркменистана.

Завтра президент Киргизии в качестве почетного гостя примет участие в саммите глав государств – учредителей МФСА. "Киргизия несколько лет назад заморозила участие в работе МФСА, что связано с позицией республики по необходимости реформировать деятельность организации", – напомнил руководитель отдела внешней политики. По его словам, на заседании Жээнбеков озвучит позицию Киргизии относительно деятельности фонда. "Киргизия выступает за комплексное реформирование, МФСА должен стать фондом, аккумулирующим финансовые и инвестиционные средства для реализации приоритетных проектов в сфере водопользования, проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона", – пояснил Сыдыков.

Киргизию и Туркменистан, несмотря на то что это страны – соседи по Центрально-Азиатскому региону, практически ничего не связывает. Пожалуй, только членство в СНГ. Да и то, Туркменистан в Содружестве имеет статус ассоциативного члена. Всего между Киргизией и Туркменистаном подписано около 50 межгосударственных и межправительственных документов. По итогам 2017 года товарооборот составил 5,4 млн долл. Это в два раза ниже показателей позапрошлого года. Снижение произошло за счет существенного уменьшения импорта товаров из Туркменистана.

Политолог из Киргизии Марс Сариев считает, что заключать какие-либо договоры с Ашхабадом сейчас проблематично. "В Туркменистане – финансово-экономический кризис. Поэтому конкретные проекты на встрече обсуждаться не будут. Кроме того, туркменское законодательство и жесткий контроль со стороны государства не способствуют развитию бизнеса. Лидеры двух стран могут обсудить мегапроекты, как, например, строительство магистрального газопровода "Китай – Центральная Азия – 4", по которому туркменский газ через Киргизию и Таджикистан пойдет в Китай. А также транспортный коридор Китай–Киргизия–Узбекистан–Туркменистан с выходом через Каспий на Кавказ и далее в страны Европы. Строительство ведет Пекин в рамках концепции "Один пояс, один путь", – сказал "НГ" Марс Сариев.

Эксперт не исключил того, что главы двух государств обсудят предстоящий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который состоится 3 сентября в Киргизии. Создается некий тюркский союз. Туркменистан, хоть и имеет статус наблюдателя при Тюркском совете, прежде дистанцировался от участия в саммитах. Последний раз президент Бердымухамедов участвовал в саммите в 2014 году в Бодруме. В Астане следующего года Туркменистан представлял вице-премьер правительства – Сапардурды Тойлиев. "Лидеры стран ССТГ не скрывают, что намерены создать сильный союз. Идея создания альянса тюркоязычных государств не могла остаться не замеченной мировыми игроками. И это понятно. На их глазах зарождается объединение родственных государств, отношения между которыми до этого строились исключительно на двусторонней основе. Тем не менее первую скрипку в этом объединении играет Анкара. Альянс под эгидой Турции отвечает интересам Запада и играет против Евразийского экономического союза, раскалывая его", – считает Сариев. Впрочем, по его мнению, Россия в стратегическом плане пока не видит угрозы от функционирования ССТГ.

По мнению эксперта, "тюркское единство" укрепляется за счет исламского фактора. В частности, Киргизия хоть и была постоянным членом альянса, но оставалась на обочине. С приходом нового президента отношение изменилось. Глав Турции и Киргизии сближает религия. Оба они правоверные мусульмане, совершают пятикратный намаз. "Туркменистан также может играть важную роль в союзе тюркоязычных государств. Тюркский союз сблизит Ашхабад с другими участниками альянса", – отметил Сариев. Это, по его мнению, положительно отразится и на имидже Туркменистана.
22 авг. 18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534999860
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  