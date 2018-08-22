Бишкек готовит для Ашхабада нефтяную сделку, - В.Панфилова

07:51 23.08.2018 Киргизия пытается восстановить с Туркменистаном торговые отношения

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Сегодня в Ашхабад с двухдневным государственным визитом прибывает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, где также примет участие в работе саммита государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). По итогам переговоров с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым будет подписана декларация о стратегическом партнерстве между странами.



Это первый государственный визит киргизского президента в Туркменистан. Завотделом внешней политики аппарата главы Киргизии Данияр Сыдыков сообщил накануне, что "в Бишкеке придают важное значение предстоящим переговорам на высшем уровне". По его словам, по итогам встречи будут подписаны десять документов, которые активизируют двустороннее сотрудничество между двумя странами. В их числе соглашение о том, как избежать двойного налогообложения, о взаимодействии в области транспорта, сельского хозяйства, о сотрудничестве союзов промышленников и предпринимателей. Помимо этого киргизская делегация намерена обсудить тему поставок нефтепродуктов из Туркменистана.



Завтра президент Киргизии в качестве почетного гостя примет участие в саммите глав государств – учредителей МФСА. "Киргизия несколько лет назад заморозила участие в работе МФСА, что связано с позицией республики по необходимости реформировать деятельность организации", – напомнил руководитель отдела внешней политики. По его словам, на заседании Жээнбеков озвучит позицию Киргизии относительно деятельности фонда. "Киргизия выступает за комплексное реформирование, МФСА должен стать фондом, аккумулирующим финансовые и инвестиционные средства для реализации приоритетных проектов в сфере водопользования, проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона", – пояснил Сыдыков.



Киргизию и Туркменистан, несмотря на то что это страны – соседи по Центрально-Азиатскому региону, практически ничего не связывает. Пожалуй, только членство в СНГ. Да и то, Туркменистан в Содружестве имеет статус ассоциативного члена. Всего между Киргизией и Туркменистаном подписано около 50 межгосударственных и межправительственных документов. По итогам 2017 года товарооборот составил 5,4 млн долл. Это в два раза ниже показателей позапрошлого года. Снижение произошло за счет существенного уменьшения импорта товаров из Туркменистана.



Политолог из Киргизии Марс Сариев считает, что заключать какие-либо договоры с Ашхабадом сейчас проблематично. "В Туркменистане – финансово-экономический кризис. Поэтому конкретные проекты на встрече обсуждаться не будут. Кроме того, туркменское законодательство и жесткий контроль со стороны государства не способствуют развитию бизнеса. Лидеры двух стран могут обсудить мегапроекты, как, например, строительство магистрального газопровода "Китай – Центральная Азия – 4", по которому туркменский газ через Киргизию и Таджикистан пойдет в Китай. А также транспортный коридор Китай–Киргизия–Узбекистан–Туркменистан с выходом через Каспий на Кавказ и далее в страны Европы. Строительство ведет Пекин в рамках концепции "Один пояс, один путь", – сказал "НГ" Марс Сариев.



Эксперт не исключил того, что главы двух государств обсудят предстоящий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который состоится 3 сентября в Киргизии. Создается некий тюркский союз. Туркменистан, хоть и имеет статус наблюдателя при Тюркском совете, прежде дистанцировался от участия в саммитах. Последний раз президент Бердымухамедов участвовал в саммите в 2014 году в Бодруме. В Астане следующего года Туркменистан представлял вице-премьер правительства – Сапардурды Тойлиев. "Лидеры стран ССТГ не скрывают, что намерены создать сильный союз. Идея создания альянса тюркоязычных государств не могла остаться не замеченной мировыми игроками. И это понятно. На их глазах зарождается объединение родственных государств, отношения между которыми до этого строились исключительно на двусторонней основе. Тем не менее первую скрипку в этом объединении играет Анкара. Альянс под эгидой Турции отвечает интересам Запада и играет против Евразийского экономического союза, раскалывая его", – считает Сариев. Впрочем, по его мнению, Россия в стратегическом плане пока не видит угрозы от функционирования ССТГ.



По мнению эксперта, "тюркское единство" укрепляется за счет исламского фактора. В частности, Киргизия хоть и была постоянным членом альянса, но оставалась на обочине. С приходом нового президента отношение изменилось. Глав Турции и Киргизии сближает религия. Оба они правоверные мусульмане, совершают пятикратный намаз. "Туркменистан также может играть важную роль в союзе тюркоязычных государств. Тюркский союз сблизит Ашхабад с другими участниками альянса", – отметил Сариев. Это, по его мнению, положительно отразится и на имидже Туркменистана.

22 авг. 18 Источник - независимая газета

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