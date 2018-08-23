Блокировки расплываются по российским сайтам, - "Къ"

07:58 23.08.2018 Формулировки законопроекта Минкомсвязи не устроили экспертов при правительстве

23.08.2018

Под досудебные блокировки за обоснование и оправдание экстремизма и терроризма могут попасть до 19 млн сайтов, что приведет к нарушению работы интернета, полагают в экспертном совете при правительстве. Соответствующий законопроект Минкомсвязи должен быть доработан, чтобы исключить "неопределенные понятия". Иначе избежать злоупотреблений блокировками вряд ли удастся, согласны участники рынка.



Разработанный Минкомсвязью законопроект о блокировках за обоснование и оправдание экстремизма и терроризма может привести к необходимости блокировать миллионы страниц, говорится в отзыве рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета при правительстве РФ (есть в распоряжении "Ъ"). По ее оценке, число сайтов, подлежащих блокировке, в рамках законопроекта может достигнуть 19 млн. "Блокировка такого количества ресурсов может привести к существенному увеличению маршрутных таблиц, что может оказать большое влияние на качество услуг передачи данных пользователям сетей связи на территории РФ, включая доступ к государственным информационным системам",- предупреждают эксперты.



Поправки к закону "Об информации", которые дадут право без суда ограничивать доступ к любой информации, содержащей "обоснование и оправдание" экстремистской и террористической деятельности, Минкомсвязь разместила на правительственном портале 7 августа. Как указывает министерство, в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только при выявлении фактов призыва к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Чиновники считают это недостаточным.



Но эксперты возражают, что использование понятий "обоснование" и "оправдание" в предлагаемом контексте "не выдерживает критики".



Оба имеют двусмысленный и абстрактный характер, из-за чего возможны широкие трактовки и злоупотребления в отличие от ситуации с непосредственными проявлениями экстремизма или терроризма, которые определяются судом по факту совершения конкретных действий, отмечается в отзыве. Более того, возможность выражать несогласие с судебными решениями по таким делам гарантирована правом на свободу совести в Конституции РФ. Поправки же ведут к тому, что под обоснование и оправдание подпадут учебники по праву и публикации по криминологии, рассматривающие экстремистскую или террористическую деятельность, говорится в заключении. "Как оправдывающие экстремизм или терроризм могут быть квалифицированы многие известные работы Маркса, Ленина и их соратников, большая часть как советской литературы и трудов советских историков, так и современной отечественной и зарубежной публицистики и беллетристики", а также любая критика нашей действительности, говорится в документе.



Сложившийся в России подход к устранению информации, признанной экстремистской, требует доработки, убеждены эксперты. По их мнению, он должен быть дифференцированным и зависеть от местонахождения ресурса и его аудитории. Кроме того, необходимо категорировать противоправные ресурсы и установить разные требования и условия блокировки с учетом социальной опасности. "Заключение получили, в настоящее время рассматриваем",- сообщили "Ъ" в Минкомсвязи.



Двусмысленность и неопределенность понятий "обоснование" и "оправдание" очевидны, согласен адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов. "Более того, в своем нынешнем виде ст. 15.3 закона "Об информации", допускающая чрезвычайную блокировку призывов к экстремизму, также противоречит ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Поэтому речь скорее нужно вести о полной отмене ст. 15.3, а не о поправках к ней",- уверен юрист.



На практике исключить злоупотребления блокировками не получается, констатирует гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, напоминая, что текущие 3,8 млн заблокированных IP-адресов по делу Telegram стали следствием применения ст. 15.3 и решения Генпрокуратуры. "Предложения рабочей группы имеют право на существование, логичны, обоснованны, но противоречат всей сетке законов о блокировках, самому их принципу,- считает он.- Существующее законодательство про блокировки хоть и молодое, но нормативно-правовые акты слабо совместимы друг с другом".



Идея блокировать контент только за оправдание выглядит "устрашающе", считает директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. "Но если прописать необходимость опираться на вполне узкое понимание этого термина, которое дано в ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), это не так плохо. Гораздо важнее поднятая в заключении тема осмысленности блокировок как инструмента в борьбе с опасным контентом",- отмечает он, поясняя, что "стремительно разрастающаяся" практика блокировок порождает проблемы и должна быть разумно ограничена.



Роман Рожков Источник - kommersant.ru

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