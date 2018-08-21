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Что будет, если Турция скажет "Я выхожу из НАТО"? - Джем Кючук
08:15 23.08.2018

Похоже, разногласия между США и Турцией достигли критической точки. Новость, которая минувшим днем пришла из России, очевидно, еще более обеспокоит США. в следующем году начнется поставка Турции ракет С-400. Более того, при реализации этой сделки будут использоваться не доллары, а национальные валюты двух стран. Потеряет ли Запад Турцию или окажется более дальновидным?

Türkiye (Турция): Что будет, если Турция скажет "Я выхожу из НАТО"?

23.08.201842649
Джем Кючук (Cem Küçük)

Кризис вокруг пастора Брансона (Brunson) в отношениях Турции с США продолжается. Два дня назад Трамп сказал, что, по его мнению, он договорился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что взамен на содействие освобождению удерживаемой в Израиле гражданки Турции Эбру Озкан (Ebru Özkan) пастор Брансон будет отправлен в США.

А далее сделал следующее заявление: "Мне нравится Турция. Мне очень нравится народ Турции. Вы знаете, что до сих пор у меня были очень хорошие отношения с президентом. Я отлично ладил с ним. Но это не может быть улица с односторонним движением. Это уже не односторонняя улица для США".

Дело пастора Брансона - не тот вопрос, который нельзя решить. Но проблемы между США и Турцией куда глубже. Стадия, к которой подошли отношения между странами, диктует необходимость поиска Турцией других союзов. США и Запад в полной мере не понимают геостратегического значения Турции и того, что союз, в который она входит, имеет гораздо больший вес.

Новость, которая минувшим днем пришла из России, очевидно, еще более обеспокоит США. Российское информагентство "Интерфакс" сообщило, что в следующем году начнется поставка Турции ракет С-400. Более того, при реализации этой сделки будут использоваться не доллары, а национальные валюты двух стран. Ранее Трамп одобрил оборонный бюджет, предусматривающий в том числе временную приостановку поставки истребителей F-35 Турции.

С-400 и F-35 - еще одна плоскость проблемы. Есть такие темы, как Отряды народной самообороны (YPG) и террористическая организация FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), по которым США должны сделать известные шаги. В этих двух вопросах Пентагон должен развязать руки Трампу. Дескать, ты скажешь Турции: "Не покупай С-400", - но не дашь F-35. Ты продолжишь вооружать YPG, несмотря на все предупреждения. Ты не сделаешь никаких шагов относительно FETÖ. А затем скажешь: "Мы союзники".

Пастор Брансон - только маленькая деталь. Как пришла, так и уйдет. Трамп должен сделать конкретные шаги относительно YPG и FETÖ. Чувствительность Турции ни во что не ставится. Пентагон относится к YPG как к хорошим детям только потому, что они воюют с ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.). Если в отношении YPG не будет сделано должных шагов и это оружие повернется в сторону Турции, где в таком случае окажется стратегическое партнерство?

В отношении FETÖ, которая, как все сходятся во мнении, совершила попытку переворота 15 июля 2016 года, и ее главаря американская администрация тоже должна сделать что-либо удовлетворительное для Турции. США должны выдать террориста Гюлена. А если ничего не делается, а затем под предлогом пастора вводятся санкции в отношении наших министров, то это не называется "доброй волей"…

Есть и те, кто усердно работает над углублением финансового кризиса, который в эти дни переживает Турция. Страны ЕС не одобряют введенные Америкой антииранские санкции и дополнительные пошлины на сталь. Но некоторые лица в Германии словно хотят экономического потопления Турции. Директор кельнского Института немецкой экономики Михаэль Хютер (Michael Hüther) сомневается в том, что возможная финансовая поддержка со стороны Германии принесет долгосрочную экономическую пользу Турции. "Это не помогло бы турецкой экономике, а помогло бы турецкому правительству", - отметил Хютер в беседе с DW. Хютер утверждает, что аргумент в пользу финансовой поддержки Турции будет сильнее, если кризис перекинется на другие страны, в том числе на Германию.

Хютер не учел следующего: Турция - часть НАТО. Если экономические трудности усугубятся, это, конечно, окажет влияние и на другие страны. Если Турция не увидит доброй воли от Запада по вышеперечисленным вопросам, она будет искать другие альтернативы, и это нормально.

Тем, кто безучастен к тревогам Турции по поводу YPG, FETÖ, кто не дает ей вооружений, не стоило бы жаловаться на поиски Турцией других союзов. Что будет, если Турция скажет: "Я выхожу из НАТО"? Ответ на этот вопрос должен дать Запад, и прежде всего США. Потеря Турции будет иметь тяжелые последствия. Вы поймете это не сейчас, но в долгосрочной перспективе. Окажется ли Запад дальновидным?

Оригинал публикации: Türkiye "NATO’dan çıkıyorum" derse ne olacak?Опубликовано 22/08/2018

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535001300
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