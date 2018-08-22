 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.08.2018
10:45  Жизнь на Марсе: Рэй Брэдбери предсказал будущее, которого мы избежали
10:42  Переговоры с США не изменят позицию Китая относительно торговой войны
10:33  Отказ Трампа от финансовой помощи Сирии имеет свои преимущества и риски
08:39  Разоблачение кыргызских грантоедов из НПО "Коалиция за демократию и гражданское общество"
08:32  Жээнбеков прилетел с визитом в страну Аркадага
08:28  РС обвинила ряд старших офицеров СНБ Узбекистана в контрабанде наркотиков из Афганистана
08:24  Крест и полумесяц в тени звезды. Политика закручивания гаек в Китае обернулась гонениями на христиан и мусульман, - И.Зуенко
08:20  Приговор Манафорту. Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Трампа? - Die Welt
08:15  Что будет, если Турция скажет "Я выхожу из НАТО"? - Джем Кючук
08:02  Год ошибочной стратегии Трампа. О необходимости переговоров с талибами, - Г.Асатрян
07:58  Блокировки расплываются по российским сайтам, - "Къ"
07:51  Бишкек готовит для Ашхабада нефтяную сделку, - В.Панфилова
07:45  Швейцарский санкционно заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов
01:25  Офицер госбезопасности Таджикистана рассказал о плане убийства лидера ПИВТ (видео)
00:55  США активируют второй пакет пошлин на товары из Китая
00:02  "Талибан" едет в Москву искать мира - "Гардиан"
Среда, 22.08.2018
16:20  В Стокгольме 4/09 начнется суд по делу лиц, обвиняемых в даче взятки Гульнаре Каримовой
16:13  Узбекские мигранты массово возвращаются из Турции из-за падения лиры
16:05  114 лет назад родился Дэн Сяопин - политик, сотворивший "китайское чудо"
11:00  Иран испытал "Косар" - первый истребитель собственного производства
10:59  Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений
10:57  Global Times: В ЮВА растет недовольство политикой США
10:55  "Чужие" для своих. Почему гос-СМИ РФ участвуют в антироссийской пропаганде, - И.Гирс
10:53  Конец "Поясу Пути". Малайзия замораживает все китайские инвест-проекты
10:52  Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за "советскую оккупацию"
10:45  Россию и Китай соединит скоростная ЖД Владивосток-Суйфэньхэ (карта)
10:44  Что ждет беженцев в Сирии
09:26  Таки да. Украинская компания "Фармак" Фили Жебровской построит в Ташкентcкой области фармацевтический завод
09:07  Беженцы навсегда. Евросоюз бойкотирует сирийские инициативы России, - Е.Сатановский
09:03  Юань переходит в отступление. Торговая война Китая и США несет выгоды России, - К.Стригунов
08:05  Между небом и землей. Древние тюрки: в кого они верили до принятия ислама
08:01  Почему Аркадий Гайдар убил казахского деда Амана Тулеева
07:58  Аркадаг приказал распродать ашхабадскую "Олимпийскую деревню"
07:56  Аренда на 49 лет. Таджикистан выделил 9,5 тысячи гектаров под строительство газопровода из Туркмении в Китай
07:24  Ашхабад и Тегеран решили судиться. Туркменистан терпит поражение на иранском направлении, - В.Панфилова
07:19  "Талибан" вне закона, но приглашен в Россию. Зачем? - В.Скосырев
00:56  Противостояние США и КНР: Индонезия находится между двух огней
00:52  МИД Германии предотвратил депортацию таджикского оппозиционера Файзрахмонова, - Der Spiegel
00:05  Расширяя евразийское НАТО. Присоединится ли Азербайджан к ОДКБ? - С.Маркедонов
Вторник, 21.08.2018
22:47  Почему все верят в разоружение Северной Кореи, которого нет, - А.Ланьков
20:30  Постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО стал Умид Шадиев
20:23  От биты до ядерной кнопки. Бывший чемпион по крикету возглавил Пакистан
19:35  Канал "Стамбул" призван вернуть Турцию в большую политику
19:33  США хотят "поэкспериментировать" с христианами Ирана
16:42  Аляска скоро запросится в состав России?
15:44  В Ташкенте нацгвардия показательно громит ночные клубы
11:11  От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
11:08  Ферганская долина – проблема анклавов уйдет в прошлое? - А.Пахолин
11:07  Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна, - П.Дмитриев
11:06  Сингапур вернул Китаю выведенные организаторами финансовой пирамиды $19 млн
11:04  Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Приговор Манафорту. Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Трампа? - Die Welt
08:20 23.08.2018

22 августа 2018 г.
Ханнес Штайн | Die Welt

События в Соединенных Штатах наслаиваются одно на другое. Как приговор, вынесенный Манафорту, так и признания бывшего адвоката Трампа Коэна ставят нынешнего президента в затруднительное положение. Они обнажают правду, способную "перебить хребет" главе Белого дома, пишет в своей статье на сайте Die Welt Ханнес Штайн.

Как сообщают СМИ, советники президента Трампа говорят о том, что тот находится на грани нервного срыва. Возможно, он уже давно летит в эту пропасть, добавляет журналист.

"Для подобного состояния есть все причины: подошел к концу первый процесс против Пола Манафорта, в прошлом руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа. Присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения (речь о налоговых и других махинациях). В середине сентября начинается второй процесс. Он целиком и полностью будет посвящен России и разносторонним контактам Манафорта с путинским режимом", - передает Die Welt.

Помимо этого, к всплеску гнева привело решение Трампа отозвать допуск к секретным материалам бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, поскольку тот подверг президента критике на ТВ и в Twitter. "13 высокопоставленных сотрудников спецслужб (...) опубликовали письмо, в котором осудили шаг Трампа как попытку ограничить свободу слова", - говорится в статье.

Помимо этого, продолжает Штайн, Дональд Трамп узнал из The New York Times, что юрист Белого дома Дон Макган беседовал с Робертом Мюллером целых 30 часов. "Изначально Трамп считал Макгана своим личным адвокатом - однако работа юриста состоит в том, чтобы защищать не лично Трампа, а президентскую должность как таковую. Никто не знает, о чем поведал Макган спецпрокурору".

Немаловажным на фоне всего этого остается вопрос о том, почему Дональд Трамп - если ему нечего опасаться - так боится отвечать на вопросы спецпрокурора Мюллера, отмечает журналист. В интервью информагентству Reuters президент сказал о том, что не хочет оказаться "в ловушке дачи ложных показаний под присягой". Как отмечает Штайн, "речь идет о том, что следователи в ходе допроса намеренно задают вопрос, ответ на который им известен заранее, и, если подозреваемый говорит неправду, его тут же обвиняют в даче ложных показаний".

Правда, есть один надежный метод, как не попасть в эту ловушку, добавляет журналист: "это говорить правду". В том же интервью Трамп заявил о том, что имеет право вмешиваться в расследования относительно предполагаемого вмешательства России в выборы или даже самому возглавить их. "Подобные заявления, - считает автор, - свидетельствуют об авторитарном представлении Трампа о должности президента. Он считает себя избранным диктатором, стоящим над законом".

Еще одним "роковым известием" для Дональда Трампа стали признательные показания его бывшего адвоката Майкла Коэна в уклонении от уплаты налогов и незаконных партийных пожертвованиях. Кроме того, Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд. - Прим. ред.) 130 тыс. долларов, чтобы она помалкивала о связи с Трампом. "Коэну грозит 65 лет тюремного заключения".

"Признательные показания Коэна становятся серьезными обвинениями и в адрес Трампа: он уже был действующим президентом, когда покупалось молчание Дэниелс. (...) А это уже преступление", - пишет автор.

Вполне вероятно, что Коэн пойдет на сотрудничество с прокуратурой, чтобы в обмен на информацию получить смягчение приговора. "А Майклу Коэну многое должно быть известно о Дональде Трампе. Связывали ли президента, когда он еще не был президентом, тайные делишки с путинскими олигархами?" - задается вопросом Штайн и указывает на то, что есть все шансы, что Коэн расскажет американским ведомствам все.

"Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Дональда Трампа? Выведут ли его в наручниках из Белого дома? Возможно. На деле последние события демонстрируют прежде всего то, что этот президент не может работать в рамках правового государства: пока есть те, кто следит за исполнением закона, Трамп будет находиться в серьезной опасности", - говорится в статье.

Правда, треть американцев все еще поддерживает нынешнего президента. "Для сторонников Трампа процессы против Манафорта и Коэна, а также сопротивление бывших сотрудников спецслужб являются лишь доказательствами существования deep state ("глубинное государство" или "тайная власть". - Прим. ред.), целью которого является низвержение избранного демократическим путем президента. С юридической точки зрения совершенно непонятно, могут ли суды выдвигать обвинения против действующего президента Соединенных Штатов. Эксперты расходятся во мнениях на этот счет", - констатирует журналист.

Что касается процедуры импичмента, то это процесс сугубо политический. Для этого необходимо простое большинство в Палате представителей и две трети в Сенате. "Если республиканцам удастся в ноябре удержать свои позиции в Палате представителей, то импичмента не будет. Более того, мы будем наблюдать за тем, как будут свернуты расследования Роберта Мюллера. В этом случае все может обернуться таким образом, что наручники будут надеты как раз на него", - сообщает Die Welt.

Источник: Die Welt

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535001600
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  