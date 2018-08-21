|РС обвинила ряд старших офицеров СНБ Узбекистана в контрабанде наркотиков из Афганистана
08:28 23.08.2018
Высокопоставленные чиновники бывшей СНБ Узбекистана были причастны к контрабанде наркотиков из Афганистана
CA-NEWS (UZ) - Узбекская служба Радио Свободы провела расследование о причастности некоторых высокопоставленных чиновников бывшей Службы Национальной Безопасности Узбекистана к контрабанде наркотиков из Афганистана. "СНБ и Наркотики" – фильм о результатах этого двухмесячного журналистского расследования.