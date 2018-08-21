 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 23.08.2018
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Среда, 22.08.2018
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Вторник, 21.08.2018
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РС обвинила ряд старших офицеров СНБ Узбекистана в контрабанде наркотиков из Афганистана
08:28 23.08.2018

Высокопоставленные чиновники бывшей СНБ Узбекистана были причастны к контрабанде наркотиков из Афганистана

CA-NEWS (UZ) - Узбекская служба Радио Свободы провела расследование о причастности некоторых высокопоставленных чиновников бывшей Службы Национальной Безопасности Узбекистана к контрабанде наркотиков из Афганистана. "СНБ и Наркотики" – фильм о результатах этого двухмесячного журналистского расследования.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535002080
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