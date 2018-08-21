РС обвинила ряд старших офицеров СНБ Узбекистана в контрабанде наркотиков из Афганистана

08:28 23.08.2018 Высокопоставленные чиновники бывшей СНБ Узбекистана были причастны к контрабанде наркотиков из Афганистана



CA-NEWS (UZ) - Узбекская служба Радио Свободы провела расследование о причастности некоторых высокопоставленных чиновников бывшей Службы Национальной Безопасности Узбекистана к контрабанде наркотиков из Афганистана. "СНБ и Наркотики" – фильм о результатах этого двухмесячного журналистского расследования. Источник - ca-news.org

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