Жээнбеков прилетел с визитом в страну Аркадага

08:32 23.08.2018 Состоялась официальная церемония встречи президента С.Жээнбекова с президентом Туркменистана Г.Бердымухаммедовым

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

10:45, 23 августа 20184063

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Бишкек (АКИpress) – На площади Независимости Туркменистана в городе Ашхабад 23 августа состоялась официальная церемония встречи президента Сооронбая Жээнбекова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Об этом сообщает пресс-служба президента.



На флагштоках были подняты государственные флаги Кыргызской Республики и Туркменистана. Выстроена рота почетного караула, прозвучали гимны двух стран.



Главы государств совершили обход строя почетного караула, поприветствовали официальных лиц кыргызской и туркменской стороны, а также глав дипломатических миссий. Состоялся осмотр прохода торжественного марша войск Туркменистана.



После официальной церемонии встречи, совместного фотографирования, главы двух государств направились во дворец президента Туркменистана им.Огузхана для проведения встречи в узком формате. Источник - ca-news.org

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