Разоблачение кыргызских грантоедов из НПО "Коалиция за демократию и гражданское общество"

08:39 23.08.2018 Бывший сотрудник НПО "Коалиция за демократию и гражданское общество" Мамбетимин Омуракунов рассказал на пресс-конференции в АКИpress о деятельности организации.



"Я работал представителем коалиции в Иссык-Кульской области с 2001 по 2012 годы. Динара Ошурахунова стала президентом организации незаконно, после ее назначения меня уволили", - сказал М.Омуракунов.



По его словам, 29 июня в одном из СМИ страны была опубликована статья о работе руководства организации "Коалиция за демократию и гражданское общество". Это и послужило поводом его обращения к общественности.



"Я очень переживаю за судьбу коалиции, cейчас в ней работают не те люди. Много выходит статей об организации и я думаю, что правильно пишут. Руководство использует иностранные гранты для личных нужд. В 2010 году экс-директор коалиции купила автомашину, оформила на себя. Оплачивала своему водителю командировочные, бензин из бюджета коалиции", - отметил бывший сотрудник.



Она сделала главой НПО своего ставленника, ранее он был юристом, и сейчас управляет организацией, рассказал М.Омуракунов.



В свою очередь Динара Ошурахунова на просьбу прокомментировать высказывание мужчины сообщила, что намерена подать в суд на публикацию в газете. Источник - АКИпресс

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