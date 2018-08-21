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Отказ Трампа от финансовой помощи Сирии имеет свои преимущества и риски
10:33 23.08.2018

The Hill: Отказ от финансовой помощи Сирии имеет свои преимущества и риски

Чувство оптимизма администрации президента США Дональда Трампа относительно Ближнего Востока не подкреплено оценками американского министерства обороны

В прошлую пятницу, 17 августа, администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Конгресс о том, что она прекратит выделение $200 млн в рамках усилий по стабилизации ситуации в Сирии и перенаправит эти ресурсы на поддержание тех внешнеполитических направлений, которые в них особо нуждаются. Хотя переоценка приоритетов внешнеполитической помощи необходима, данное публичное заявление о прекращении финансовой помощи Сирии в сочетании с заявлением Трампа о том, что он хочет вернуть войска домой, может быть воспринято как отступление, пишет Джеймс Л. Кук в статье для американского издания The Hill.

Для того, чтобы уменьшить обеспокоенность партнеров относительно прекращения усилий по стабилизации Сирии, в американской администрации заявили, что отмена финансирования будет более чем компенсирована $300 млн, которые обещали выделить партнеры по коалиции. Например, Саудовская Аравия пообещала выделить $100 млн.

В государственном департаменте также заявили, что выделение $300 млн стало прямым ответом на призыв президента Трампа, обращенного к партнерам, чтобы они взяли на себя большую ответственность за обеспечение стабильности в Сирии и защиту военных достижений, достигнутых в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В целом американская администрация рассматривает ситуацию в позитивном ключе.

К сожалению, это чувство оптимизма не подкреплено оценками министерства обороны США, согласно данным которого, от 28 тыс. 600 до 31 тыс. 600 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор находятся в Ираке и Сирии. В докладе ООН за июль 2018 года также указано, что в Ираке и Сирии присутствуют от 20 тыс. до 30 тыс. террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, в Пентагоне считают, что террористическая группировка "имеет все шансы на восстановление своего халифата". Вероятно, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих остается более влиятельной группировкой, чем "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке на пике своей деятельности в 2006-2007 годах.

Хотя глава Белого дома и говорит о том, что "мы разобьем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пух и прах", отрезвляющие оценки Пентагона вызывают опасения относительно того, что нынешний президент США рискует повторить ошибки своего предшественника, который вывел войска из Ирака в 2011 году. Впоследствии оказалось, что иракские силы безопасности были не готовы к защите своей территории от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым удалось захватить обширные территории Ирака.

Хорошо осознавая последствия вывода американских войск из Ирака, глава Центрального командования США на Ближнем Востоке (ЦЕНТКОМ), генерал Джозеф Вотель заявил: "За последние несколько лет удалось достигнуть очень хорошего военного прогресса, но самое сложное, по моему мнению, находится впереди". Вотель добавил, что задача заключается в том, чтобы включить американских военных "в процесс стабилизации Сирии и закрепления достигнутого успеха", также речь идет о необходимости "решения долгосрочных проблем реконструкции" страны после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Такие усилия являются ресурсоемкими и трудоемкими, но они необходимы для устранения "основных факторов, способствующих возникновению терроризма", описанных в вышеупомянутом докладе ООН. Министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд разделяют озабоченность генерала Вотеля относительно необходимости стабилизации и реконструкции страны. Мэттис и Данфорд указали на риски преждевременного вывода американских войск из Сирии. Кроме того, продолжающееся присутствие войск США в Сирии обеспечивает американское влияние в регионе и дипломатические рычаги в ходе политических переговоров.

В государственном департаменте также заявили, что решение о прекращении финансирования сирийских программ стабилизации "не означает какого-либо ослабления приверженности США нашим стратегическим целям в Сирии" и что президент Трамп готов сохранить войска в Сирии до тех пор, пока ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не потерпит окончательного поражения. Однако прекращение программы финансирования по стабилизации Сирии и предыдущие заявления Трампа о необходимости быстрого вывода американских войск из Сирии вызвали смешанное чувство у партнеров по коалиции, таких как Израиль и Саудовская Аравия, которые, наоборот, ждут сигналов, свидетельствующих об укреплении приверженности США своим обязательствам.

Трамп должен провести пресс-конференцию и четко заявить о том, что политика США заключается в том, чтобы поддерживать постоянное военное присутствие США и усилия по стабилизации Сирии до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование конфликта. Ставки в Сирии высоки, ситуация требует устойчивого лидерства США, терпения и реалистичных ожиданий относительно конечного результата.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535009580
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