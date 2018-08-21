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Переговоры с США не изменят позицию Китая относительно торговой войны
10:42 23.08.2018

Global Times: Переговоры не изменят позицию КНР относительно торговой войны

Китайская общественность понимает, что в ближайшее время Пекин и Вашингтон не смогут достигнуть соглашения о прекращении торговой войны. Граждане Китая уверены, что это не обычная торговая война. Они готовы к тому, что торговая война может затянуться и что Китаю придется понести определенные потери

В среду, 22 августа, в Вашингтоне состоялись китайско-американские торговые переговоры на уровне вице-министров. Решение Соединенных Штатов о введении 25-процентных пошлин в отношении еще 279 китайских товаров на сумму $16 млрд вступит в силу в четверг, 23 августа. Общественные слушания по новым пошлинам на китайский импорт в размере $200 млрд начались в Вашингтоне в понедельник, 20 августа, и продлятся до выходных, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

Обе стороны продолжают отстаивать свои позиции за столом переговоров на фоне разгорающейся торговой битвы. Большинство аналитиков уверены в том, что данный раунд переговоров не принесет решающих достижений.

Соединенные Штаты пока не проявили искреннего желания разрешить существующие торговые споры между Пекином и Вашингтоном путем равноправных переговоров. В Вашингтоне по-прежнему считают, что приоритетным направлением является усиление торгового давления на Китай, при этом переговоры рассматриваются в качестве дополнительного средства для обеспечения этого давления.

Китай решительно противостоит торговой политике США. Контратака со стороны Пекина нанесла ощутимый удар по Соединенным Штатам. Текущие переговоры должны соответствовать предыдущей позиции Китая.

Китай не хочет развязывать торговую войну, но готов ответить контрмерами на все торговые атаки, исходящие со стороны США. Переговорная позиция Вашингтона должна учитывать это обстоятельство. Белому дому следует отказаться от своих иллюзий относительно того, что американское давление может оказать какое-либо влияние на торговую политику Китая.

Вашингтон оказывает большое давление на Китай, задействуя все новые и новые средства торговой войны. Соединенные Штаты надеются на то, что Китай не выдержит и скоро начнет отступать. Вот почему Пекин должен последовательно проявлять твердость и спокойствие, чтобы не оказаться в полном подчинении США. Китай должен донести до сознания американского руководства один очевидный факт: независимо от того, какое давление оказывают США и какие средства торговой войны они используют, у них ничего не выйдет.

Китайская общественность понимает, что в ближайшее время Пекин и Вашингтон не смогут достигнуть соглашения о прекращении торговой войны. Граждане Китая уверены, что это не обычная торговая война. Они готовы к тому, что торговая война может затянуться и что Китаю придется понести определенные потери.

Большинство китайцев хорошо знают, что китайское правительство не хочет вести торговую войну. Однако США развязали торговую войну против Китая, пытаясь заставить Пекин подчиниться своим требованиям и пересмотреть китайско-американские торговые связи. Китайское правительство оказывает сопротивление, руководствуясь долгосрочными интересами КНР. Правительство Китая намерено добиться, чтобы Вашингтон относился к Пекину как к равному.

Некоторые граждане Китая страдают из-за страха перед Соединенными Штатами. Они должны понять, что духовное единство общества способно противостоять торговой войне. В китайском обществе всегда были люди, которые боятся США или Запада в целом, однако это не помешало стране окрепнуть в борьбе против Соединенных Штатов и других крупных западных государств.

Китайское правительство должно верить в своих граждан. Команда профессионалов, отстаивающая страну на фронте торговой войны, не должна беспокоиться о жалобах отдельных представителей китайской общественности. Те, кто жалуется, всегда будут критиковать политику КНР, для этого им не нужна торговая война. Большинство граждан знает, что правительство не жалеет усилий для защиты китайских интересов.

Прошло всего несколько месяцев с начала торговой войны. Институциональные преимущества Китая и устойчивость его общества еще предстоит продемонстрировать. Считается, что чем дольше будет продолжаться торговая война, тем спокойнее будет вести себя Китай, и тем больше будут беспокоиться США.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535010120
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