Китай не помещается в интернете

13:58 23.08.2018 Китайские интернет-пользователи не умещаются в сеть

Растущая онлайн-активность стимулирует развитие смежных рынков



Число интернет-пользователей в Китае превысило 800 млн, что больше, чем в США, Японии и России вместе взятых. Аналитики отмечают, что бурный рост популярности интернета в Китае стимулирует не только рынок онлайн-продаж товаров и медиаконтента, но и смежные отрасли, например традиционную розничную торговлю.



По данным Китайского информационного центра в области интернета и сетевых коммуникаций (CNNIC), в первой половине нынешнего года число интернет-пользователей в Китае выросло на 30 млн и достигло 802 млн. При этом уровень проникновения интернета в КНР остается невысоким - всего 57,7%. Сообщается, что в июне семь из десяти китайских пользователей совершали покупки в интернете, около 566 млн китайцев используют мобильные платежи, что на 7,4% больше, чем полгода назад. В прошлом году во время китайского дня распродаж (День холостяка, 11 ноября) интернет-гигант Alibaba продал товары на $25 млрд, установив новый рекорд. Компании удалось продать на 39% больше, чем в прошлом году.



Впрочем, бурный рост интернета в Китае дает огромные возможности для развития бизнеса не только высокотехнологичным компаниям, но и другим участникам рынка. Alibaba уже владеет гонконгской компанией Intime Retail, которая управляет в Китае 32 универмагами и 30 торговыми центрами. Кроме того, поданным WSJ, Alibaba скупил доли в розничной сети Suning Commerce Group (продажа электроники) и сети хозяйственных магазинов Beijing Easyhome Investment Holdings Group. Alibaba также управляет в Китае 57 продуктовыми супермаркетами Hema.



Свою концепцию китайская компания распространяет и на другие страны, стимулируя рост конкуренции на местных розничных рынках. Так, например, в Австралии Alibaba уже вошел в число самых быстрорастущих ритейлеров, конкурируя с местными сетями Kathmandu, Woolworths и др. Руководство Alibaba, успех которой произошел во многом благодаря росту интернета в Китае, не скрывает, что начинает развивать "новый ритейл", который включает в себя сочетание онлайн- и офлайн-продаж. "Онлайн-канал продаж не отменяет офлайн. Оба этих канала дополняют друг друга - ведь многие потребители хотят сначала посмотреть пару джинсов, попробовать что-то лично,- заметил в интервью австралийскому ресурсу News.com.au глава маркетингового подразделения Alibaba в Австралии Джеймс Хадсон.- Мы нацелены на то, чтобы следовать за потребностями клиентов и помогать им использовать удобный для них способ покупки".



Евгений Хвостик Источник - Коммерсант

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