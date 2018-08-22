Трамп признался, что платил порноактрисам за секс и молчание, - Fox News

16:51 23.08.2018 Трамп признался в оплате труда порноактрис: грозит ли ему импичмент

Президента поймали на лжи, но "хоронить" его пока рано



Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором признал, что платил из своего кармана актрисам фильмов для взрослых за молчание об отношениях с ним... но узнал об этом позже. Ранее он говорил, будто бы не был в курсе, что его бывший адвокат Майкл Коэн подписал с женщинами контракт о неразглашении. Между тем Коэн под присягой признался, что сделал это по настоянию Трампа и чтобы повлиять на результаты выборов. Такое незадекларированное финансирование избирательной кампании преследуется по закону, так что кресло под главой Белого дома серьезно зашаталось. И пока что его попытки оправдаться выглядят довольно слабыми.



На вопрос журналиста о том, знал ли Трамп о выплатах актрисам Сторми Дэниэлс и Карен Макдугал, президент ответил: "Да, я узнал об этом позже. Но вы должны понять, что мы сделали. Эти деньги не были взяты из бюджета избирательной кампании, вот в чем дело. Это были мои деньги, не деньги кампании".



Журналисты оперативно нашли высказывание Трампа, сделанное в апреле. Тогда скандал с откровениями мисс Дэниэлс только разгорался, но такого железного доказательства, как показания Коэна под присягой, еще не было. На такой же вопрос - "знали ли вы о выплатах" - Трамп в то время четко ответил "нет" и подчеркнул, что не подозревал и о том, где его личный адвокат взял $130 тыс. для Сторми Дэниэлс и $150 тыс. для Карен Макдугал.



Позже достоянием общественности стала запись разговора Коэна и Трампа, состоявшегося в сентябре 2016 года. На ней они обсуждают возможность перекупить у главы издательского дома AMI Дэвида Пекера права на публикацию истории о Макдугал. Сделка так и не состоялась, но сам разговор наводил на подозрения о том, что миллиардер и его адвокат рассматривали возможность повлиять на выборы, заставив обвинительниц Трампа замолчать.



Сомнительно в интервью главы Белого дома не только то, что его поймали на противоречивых высказываниях. С точки зрения закона не так важно, брал ли кандидат в президенты деньги из своего кармана или из бюджета кампании. Он все равно обязан был их задекларировать, если целью выплат являлась попытка повлиять на настроения электората. Этого Трамп не сделал и даже не пытался.



Зато он попытался обвинить своего экс-адвоката Майкла Коэна в том, что тот "выдумывает" истории, чтобы добиться смягчения наказания. Юристу действительно грозит 65 лет в тюрьме за неуплату налогов, незаконное получение кредита и финансирование избирательной кампании. После его признательных показаний, неотъемлемой частью которых стала история о Трампе и порно-актрисах, этот срок может быть сокращен до пяти-шести лет.



"Единственная моя "ошибка" - это победа на выборах, в которых все ожидали победы прогнившей Хиллари и демократов". - написал Трамп в своем Твиттере. Позже на странице политика появилось еще более лаконичное сообщение: "Никакого сговора - подстроенная охота на ведьм!".



"Здесь встает вопрос толкования: могли ли деньги "за молчание" повлиять на результаты выборов, - считает аналитик-американист, журналист Михаил ТАРАТУТА. - Противники Трампа сейчас толкуют это именно таким образом, пытаясь подвести его под импичмент. Однако только для того, чтобы вызвать Трампа в суд, нужно собрать очень много доказательств. Нужно доказать, что у него была связь с этими женщинами, что им платили из личных средств Трампа и что это могло повлиять на выборы. Сделать это не так просто. Так что хоронить Трампа пока рано".



Любовь Глазунова Источник - Московский комсомолец

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