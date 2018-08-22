|В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Ислама Каримова
17:05 23.08.2018
В начале недели редакторов всех телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана предупредили о том, чтобы имя ныне покойного первого президента Ислама Каримова, руководившего республикой 27 лет, вообще не упоминалось в эфире. Об этом сообщило радио "Озодлик".
Ведущий, работающий в прямом эфире на одном из телеканалов НТРК, рассказал, что приказ не упоминать имя Ислама Каримова во всех передачах поступил от государственного советника президента Хайриддина Султанова.
"Руководство сказало нам: "Если имя Каримова прозвучит в эфире, то вы лишитесь головы. Это приказ госсоветника Султанова", - сообщил ведущий.
Главный редактор еще одного из узбекистанских телеканалов рассказал, что от всех телеканалов в составе НТРК потребовали "абсолютно не упоминать в эфире имя Ислама Каримова".
"Это было не рекомендацией, а требованием. Старое поколение интеллигенции часто говорит, вспоминая Каримова, поэтому мы приняли все меры, чтобы не допустить к эфиру лиц из данной категории риска", - пояснил он.
Запрет на упоминание имени Ислама Каримова в эфире телеканалов ввели около месяца назад.
"На собрании в понедельник нам снова напомнили об этом. Вообще, с начала года нам рекомендовали поменьше упоминать имя Ислама Каримова и больше говорить о Шавкате Мирзиееве, возвеличивая "юртбаши" (так в Узбекистане называют главу государства). Более месяца редакторы с лупами в руках ищут и удаляют в текстах имя Ислама Каримова. Сейчас упоминание в эфире имени Ислама Каримова стало намного опаснее, чем упоминание имени главаря религиозных экстремистов Тахира Юлдаша (ныне покойный лидер террористической организации "Исламское движение Узбекистана")", - говорит главный редактор одного из узбекистанских телеканалов.
По словам журналиста телеканала "Ешлар", запрет введен не только на упоминание в эфире имени Ислама Каримова, но и на показ в передачах фотографий и памятников покойного президента.
Однако "Озодлику" не удалось получить комментарий у руководства НТРК относительно введения запрета на упоминание в эфире имени Ислама Каримова.