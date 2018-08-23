Вот тебе и Арсенал. Рос-буржуй Усманов вложит $100 млн в ташкентский "Пахтакор"

17:39 23.08.2018 Алишер Усманов поддержал "Пахтакор"

Он готов выделить узбекскому клубу $100 млн

23.08.2018, 17:03

Российский предприниматель Алишер Усманов оказал значительную материальную поддержку футбольному клубу "Пахтакор" (Ташкент). Об этом рассказывается в документальном фильме, вышедшем на канале "Узбекистан 24". Представители господина Усманова пояснили, что он намерен выделить на поддержку сильнейшего клуба Узбекистана $100 млн. При этом речь о покупке "Пахтакора" не идет.



Телеканал "Узбекистан 24" выпустил посвященный российскому предпринимателю Алишеру Усманову фильм, в котором в числе прочего сообщается, что он оказывает значительную поддержку футбольному клубу "Пахтакор" - единственной узбекской команде, участвовавшей в чемпионате СССР, а после распада СССР 11 раз выигрывавшей национальное первенство.



"Неоценимо то, что он дал футболу надежду. За последние полтора года очень многое изменилось в "Пахтакоре". В этом году команда "Пахтакор" всех радует - благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия. У нас все есть",- заявил главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе.



Господин Усманов, в свою очередь, отметил: "Я горжусь тем, что я узбек, тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда и в любую минуту".



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На данный момент объем поддержки "Пахтакора" со стороны господина Усманова составляет около $20 млн. Его вовлеченность в дела клуба породила слухи о том, что он стал владельцем команды. Об этом еще в апреле сообщали узбекские СМИ. Однако в "Пахтакоре" эти сведения опровергли. Сегодня представители Алишера Усманова подтвердили, что речь о покупке "Пахтакора" не идет - бизнесмен лишь оказывает поддержку структуре, владеющей клубом. При этом объем средств, которые Алишер Усманов готов выделить на поддержку "Пахтакора", может достичь $100 млн. Значительная часть этих средств пойдет на строительство нового стадиона. Сейчас "Пахтакор" проводит матчи на одноименной арене, построенной еще в 50-е годы прошлого века.



Напомним, Алишер Усманов не первый раз включается в футбольные проекты. Так, с 2007 года он владел крупным пакетом акций лондонского "Арсенала" - из проекта господин Усманов вышел в начале августа, продав 30% бумаг "канониров" за £550 млн. В 2008 году компания "Металлоинвест", подконтрольная господину Усманову, спонсировала московское "Динамо". Кроме того, в 2015 году Алишер Усманов выделил в общей сложности 1 млрд руб. Российскому футбольному союзу на покрытие долгов перед главным тренером сборной России Фабио Капелло. Отметим также, что в середине августа господин Усманов заявил, что получает много предложений по инвестированию в футбольные проекты и рассматривает все варианты. В частности, он не исключил, что может вложить средства в английский "Эвертон", которым владеет его давний бизнес-партнер Фархад Мошири.



Александр Петров Источник - коммерсант

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