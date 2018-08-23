 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.08.2018
21:56  Когда Россия перейдет в наступление на Украине? - А.Халдей
19:40  Бишкекские IT-дуремары. Новая попытка запустить "Безопасный город" потерпела фиаско
19:35  Мы не привязываем тенге к рублю. Оно само падает, - Нацбанк КЗ
19:18  В Петропавловске откроют первый в Казахстане уникальный Дворец школьников IT
19:01  Архив Президента Казахстана возглавила Джамиля Абдукадырова
18:37  Победа Имрана Хана в Пакистане – серьезный удар по позициям США, - Д.Минин
18:33  Курды ликвидировали в Африне главаря "Джабхат Аль-Шамия" Махоу
17:44  Эрдоган на горизонте выхода из НАТО, - А.Запольскис
17:39  Вот тебе и Арсенал. Рос-буржуй Усманов вложит $100 млн в ташкентский "Пахтакор"
17:20  Почему Россия и Китай провалили программу приграничного сотрудничества, - И.Зуенко
17:08  В Ошской области сгорела Гулбарская мечеть, есть погибшие
17:05  В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Ислама Каримова
17:02  Трамп перекраивает Ближний Восток - в пользу России, - Washington Post
16:51  Трамп признался, что платил порноактрисам за секс и молчание, - Fox News
13:58  Китай не помещается в интернете
13:50  Книги Ислама Каримова - на макулатуру, - Б.Мусаев
10:45  Жизнь на Марсе: Рэй Брэдбери предсказал будущее, которого мы избежали
10:42  Переговоры с США не изменят позицию Китая относительно торговой войны
10:33  Отказ Трампа от финансовой помощи Сирии имеет свои преимущества и риски
08:39  Разоблачение кыргызских грантоедов из НПО "Коалиция за демократию и гражданское общество"
08:32  Жээнбеков прилетел с визитом в страну Аркадага
08:28  РС обвинила ряд старших офицеров СНБ Узбекистана в контрабанде наркотиков из Афганистана
08:24  Крест и полумесяц в тени звезды. Политика закручивания гаек в Китае обернулась гонениями на христиан и мусульман, - И.Зуенко
08:20  Приговор Манафорту. Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Трампа? - Die Welt
08:15  Что будет, если Турция скажет "Я выхожу из НАТО"? - Джем Кючук
08:02  Год ошибочной стратегии Трампа. О необходимости переговоров с талибами, - Г.Асатрян
07:58  Блокировки расплываются по российским сайтам, - "Къ"
07:51  Бишкек готовит для Ашхабада нефтяную сделку, - В.Панфилова
07:45  Швейцарский санкционно заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов
01:25  Офицер госбезопасности Таджикистана рассказал о плане убийства лидера ПИВТ (видео)
00:55  США активируют второй пакет пошлин на товары из Китая
00:02  "Талибан" едет в Москву искать мира - "Гардиан"
Среда, 22.08.2018
16:20  В Стокгольме 4/09 начнется суд по делу лиц, обвиняемых в даче взятки Гульнаре Каримовой
16:13  Узбекские мигранты массово возвращаются из Турции из-за падения лиры
16:05  114 лет назад родился Дэн Сяопин - политик, сотворивший "китайское чудо"
11:00  Иран испытал "Косар" - первый истребитель собственного производства
10:59  Трамп подталкивает мир к глобальной космической гонке вооружений
10:57  Global Times: В ЮВА растет недовольство политикой США
10:55  "Чужие" для своих. Почему гос-СМИ РФ участвуют в антироссийской пропаганде, - И.Гирс
10:53  Конец "Поясу Пути". Малайзия замораживает все китайские инвест-проекты
10:52  Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за "советскую оккупацию"
10:45  Россию и Китай соединит скоростная ЖД Владивосток-Суйфэньхэ (карта)
10:44  Что ждет беженцев в Сирии
09:26  Таки да. Украинская компания "Фармак" Фили Жебровской построит в Ташкентcкой области фармацевтический завод
09:07  Беженцы навсегда. Евросоюз бойкотирует сирийские инициативы России, - Е.Сатановский
09:03  Юань переходит в отступление. Торговая война Китая и США несет выгоды России, - К.Стригунов
08:05  Между небом и землей. Древние тюрки: в кого они верили до принятия ислама
08:01  Почему Аркадий Гайдар убил казахского деда Амана Тулеева
07:58  Аркадаг приказал распродать ашхабадскую "Олимпийскую деревню"
07:56  Аренда на 49 лет. Таджикистан выделил 9,5 тысячи гектаров под строительство газопровода из Туркмении в Китай
07:24  Ашхабад и Тегеран решили судиться. Туркменистан терпит поражение на иранском направлении, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган на горизонте выхода из НАТО, - А.Запольскис
17:44 23.08.2018

ЭРДОГАН ХОЧЕТ ПЕРЕВЕРНУТЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТУ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
На горизонте выхода из НАТО: Значение нового канала "Стамбул" для Турции и остального мира

Александр Запольскис
23 августа 2018

Выступив на съезде Партии справедливости и развития, ее лидер, по совместимости президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал серьезно всколыхнувшее если не весь мир, то заметно оживившее СМИ и деловую часть планеты заявление о том, что Турция намерена построить новый судоходный канал между Черным и Средиземным морем.

Если коротко, то в предстоящие три года Турция намерена построить параллельно нынешним "проливам" новый судоходный канал протяженностью 43 километра, с шириной русла около 400 метров и глубиной не менее 25, способный пропускать в сутки до 160 судов. Это, как минимум, удвоит общую пропускную способность транспортной артерии между Черным и Средиземным морями, а также позволит проводить более крупные по тоннажу суда, чем на данный момент по существующему маршруту.

Последнее особенно важно ввиду многочисленных проектов по расширению нефтегазовой добычи в акватории Черного моря, а также в перспективе возможного строительства СПГ-терминала на российской части черноморского побережья с прицелом на поставки его продукции в Южную Европу. Прежде всего - в Италию и Испанию.

Стоить это дело будет дорого. На данный момент бюджет проекта оценивается в 10 млрд евро. В связи с чем идея сейчас кажется наиболее фантастичной, учитывая нынешний кризис турецкой лиры и обострение экономической войны с США. Но, как бы парадоксально такое ни звучало, именно теперь Турция испытывает в строительстве особенно высокую потребность.

Пока СМИ обсуждают лишь самую вершину айсберга, однако заявление турецкого президента под собой имеет гораздо больше смыслов, чем видны на первый взгляд.

Во-первых, оно само по себе способно генерировать источник экономического роста, компенсирующий негативные последствия торговых проблем с США. Любое крупное инфраструктурное строительство это всегда деньги, рабочие места, заказы для сопутствующих и обеспечивающих процессов. А значит, в конечном итоге, налоговые поступления в казну.

Во-вторых, Анкара сейчас особенно остро нуждается в расширении диверсификации источников своих доходов. Американский рынок в изрядной степени закрывается. Следовательно, выпадающие доходы срочно требуется чем-то компенсировать. А тут, буквально под боком, готовый альтернативный вариант. Пропускной способности существующих "проливов" стало остро не хватать. Потребность в проводках на данный момент физическую возможность превышает минимум процентов на семьдесят. Так что фактически для получения дополнительных транзитных денег достаточно просто прокопать еще один канал.

В-третьих, про идею строительства российского СПГ-терминала на побережье Черного моря сказано не просто так. Она обсуждалась еще с 2012-2013 годов, но тогда ограничивалась только академическим уровнем. На черноморском побережье Европы никто за свой счет строить приемные терминалы не желал. В условиях жесткого сопротивления Брюсселя, делать это за свой счет Россия надобности не видела. А доступ к существующей инфраструктуре терминалов в Италии и Испании намертво перекрывал запрет на прохождение газовозов через турецкие проливы. Сейчас позиция Анкары по этому вопросу решительно переменилась.

Нет, по старому маршруту Турция газовозы не пустит, но по-новому она про разрешение говорит уже сама. Что самым непосредственным образом влияет и на вопрос газового баланса в Европе. Одно дело тормозить строительство трубопровода в Балтийском море, и совсем другое - просто газовоз, такой же, как все прочие, но с очень дешевым газом и уже на рейде существующих терминалов.

Так что остается лишь решить вопрос с деньгами. И тут открываются самые разные и очень интересные перспективы. Потому что денег вполне возможно занять как у Пекина, в рамках проекта "Пояса и Пути", так и у Москвы, в рамках уже налаженного геополитического сотрудничества "по Сирии" и просто экономического двустороннего.

Как события станут развиваться дальше, пока судить сложно. Однако уже очевидно, что процесс американо-турецкого развода приобрел черты необратимости. Тем самым еще сильнее повышая любопытность другого вопроса – сроков выхода Турции из НАТО. Так что, как говорится, стоит запастись комфортом и устроиться поудобнее. Будет интересно.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535035440
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  