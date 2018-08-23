Эрдоган на горизонте выхода из НАТО, - А.Запольскис

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На горизонте выхода из НАТО: Значение нового канала "Стамбул" для Турции и остального мира



Александр Запольскис

23 августа 2018



Выступив на съезде Партии справедливости и развития, ее лидер, по совместимости президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал серьезно всколыхнувшее если не весь мир, то заметно оживившее СМИ и деловую часть планеты заявление о том, что Турция намерена построить новый судоходный канал между Черным и Средиземным морем.



Если коротко, то в предстоящие три года Турция намерена построить параллельно нынешним "проливам" новый судоходный канал протяженностью 43 километра, с шириной русла около 400 метров и глубиной не менее 25, способный пропускать в сутки до 160 судов. Это, как минимум, удвоит общую пропускную способность транспортной артерии между Черным и Средиземным морями, а также позволит проводить более крупные по тоннажу суда, чем на данный момент по существующему маршруту.



Последнее особенно важно ввиду многочисленных проектов по расширению нефтегазовой добычи в акватории Черного моря, а также в перспективе возможного строительства СПГ-терминала на российской части черноморского побережья с прицелом на поставки его продукции в Южную Европу. Прежде всего - в Италию и Испанию.



Стоить это дело будет дорого. На данный момент бюджет проекта оценивается в 10 млрд евро. В связи с чем идея сейчас кажется наиболее фантастичной, учитывая нынешний кризис турецкой лиры и обострение экономической войны с США. Но, как бы парадоксально такое ни звучало, именно теперь Турция испытывает в строительстве особенно высокую потребность.



Пока СМИ обсуждают лишь самую вершину айсберга, однако заявление турецкого президента под собой имеет гораздо больше смыслов, чем видны на первый взгляд.



Во-первых, оно само по себе способно генерировать источник экономического роста, компенсирующий негативные последствия торговых проблем с США. Любое крупное инфраструктурное строительство это всегда деньги, рабочие места, заказы для сопутствующих и обеспечивающих процессов. А значит, в конечном итоге, налоговые поступления в казну.



Во-вторых, Анкара сейчас особенно остро нуждается в расширении диверсификации источников своих доходов. Американский рынок в изрядной степени закрывается. Следовательно, выпадающие доходы срочно требуется чем-то компенсировать. А тут, буквально под боком, готовый альтернативный вариант. Пропускной способности существующих "проливов" стало остро не хватать. Потребность в проводках на данный момент физическую возможность превышает минимум процентов на семьдесят. Так что фактически для получения дополнительных транзитных денег достаточно просто прокопать еще один канал.



В-третьих, про идею строительства российского СПГ-терминала на побережье Черного моря сказано не просто так. Она обсуждалась еще с 2012-2013 годов, но тогда ограничивалась только академическим уровнем. На черноморском побережье Европы никто за свой счет строить приемные терминалы не желал. В условиях жесткого сопротивления Брюсселя, делать это за свой счет Россия надобности не видела. А доступ к существующей инфраструктуре терминалов в Италии и Испании намертво перекрывал запрет на прохождение газовозов через турецкие проливы. Сейчас позиция Анкары по этому вопросу решительно переменилась.



Нет, по старому маршруту Турция газовозы не пустит, но по-новому она про разрешение говорит уже сама. Что самым непосредственным образом влияет и на вопрос газового баланса в Европе. Одно дело тормозить строительство трубопровода в Балтийском море, и совсем другое - просто газовоз, такой же, как все прочие, но с очень дешевым газом и уже на рейде существующих терминалов.



Так что остается лишь решить вопрос с деньгами. И тут открываются самые разные и очень интересные перспективы. Потому что денег вполне возможно занять как у Пекина, в рамках проекта "Пояса и Пути", так и у Москвы, в рамках уже налаженного геополитического сотрудничества "по Сирии" и просто экономического двустороннего.



Как события станут развиваться дальше, пока судить сложно. Однако уже очевидно, что процесс американо-турецкого развода приобрел черты необратимости. Тем самым еще сильнее повышая любопытность другого вопроса – сроков выхода Турции из НАТО. Так что, как говорится, стоит запастись комфортом и устроиться поудобнее. Будет интересно. Источник - iarex.ru

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