Курды ликвидировали в Африне главаря "Джабхат Аль-Шамия" Махоу

18:33 23.08.2018 КУРДСКИЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ЛИКВИДИРОВАЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСЛАМИСТСКОЙ ГРУППИРОВКИ

Автомобиль главаря протурецкой группировки попал в засаду в кантоне Африн



Курдские отряды Народной самообороны (YPG) организовали засаду на высокопоставленного командира протурецких боевиков в кантоне Африн на северо-западе провинции Алеппо.



Официальный медиа-ресурс курдских формирований сообщил о ликвидации курдскими подпольщиками в минувшие выходные командира группировки "Джабхат Аль-Шамия" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммеда Махоу.



Засада на автомобиль полевого командира была организована в ночь на 18 августа на дороге между населенными пунктами Шадоуд и Барузах в кантоне Африн. В результате огня из стрелкового оружия Мохаммед Махоу был убит. Подпольщики выдвинулись к автомобилю, проверили документы убитого и убедились, что это командир группировки "Джабхат Аль-Шамия" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Спецоперация записывалась на видео, затем запись была опубликована в интернете.



Кантон Африн перешел под контроль турецкой армии и протурецких вооруженных формирований в марте 2018 года в ходе военной операции "Оливковая ветвь". С этого времени в кантоне постепенно развернулось партизанское движение против турецкой оккупации. Партизаны пользуются поддержкой местного курдского населения, которое попало под репрессии протурецких боевиков. Источник - iarex.ru

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