 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Архив Президента Казахстана возглавила Джамиля Абдукадырова
19:01 23.08.2018

Распоряжением главы государства Абдукадырова Джамиля Юсупжановна назначена директором Архива Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на "Акорду".

"Коллективу Архива вновь назначенного директора представил начальник канцелярии президента Республики Казахстан Касымбеков М.Б., который пожелал высоких достижений и успехов в работе", - сказано в сообщении официального сайта президента РК.
Джамиля Абдукадырова, более 15 лет проработав в Архиве президента, прошла все служебные ступени, начиная с должности специалиста до заместителя директора.

Также от имени руководства Администрации президента республики Казахстан Касымбеков М.Б. выразил признательность бывшему директору Архива Джапарову Борису Аликеновичу за безупречную службу, образцовое исполнение служебных обязанностей и вручил ему ведомственную награду - нагрудный знак "Мінсіз қызметі үшін".

Борис Джапаров был освобожден от должности директора Архива Президента Республики Казахстан 30 июля текущего года в связи с достижением пенсионного возраста.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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