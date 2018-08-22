Бишкекские IT-дуремары. Новая попытка запустить "Безопасный город" потерпела фиаско

19:40 23.08.2018 День 23 Августа: Новая попытка запустить "Безопасный город" потерпела фиаско



Кыргызстан против своей воли вновь оказался на передовой мировой геополитики. Бывший редактор телеканала "Дождь" Роман Баданин основал новый проект и провел расследование. Результатами проекта стало, кроме прочего, утверждение, что бывший глава предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт работал в Кыргызстане.



Работал он в Кыргызстане с 2005 года на администрацию президента Бакиева вместе со своим коллегой по Украине Никитой Килимкиным. В Кыргызстане политтехнологи занимались стандартными процедурами по пиару новой администрации. Но проект добавляет, что одной из целей политтехнологов был вывод американской базы из аэропорта "Манас", а деньги за это платил российский олигарх Олег Дерипаска.



Публикация расследования совпала с вынесением обвинительного приговора против П.Манафорта - присяжные в суде признали его виновным по 8 из 18 пунктов обвинения - в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, в двух эпизодах в банковских махинациях, в сокрытии сведений о зарубежном счете.



Почти в это же самое время бывший личный адвокат президента Трампа Майкл Коэн под присягой признал себя виновным в совершении финансовых преступлений в интересах Дональда Трампа, чтобы обеспечить его победу на президентских выборах. Речь идет о выплате двум порноактрисам 130 тыс. долларов за молчание об их любовных связях с президентом Трампом.



Двойной удар для Трампа был настолько ощутимым, что республиканцы в Конгрессе сутки никак не комментировали судебный вердикт и признание бывшего личного адвоката. Все это происходит за два месяца до выборов в Конгресс, в результате которых большинство мест может оказаться в руках демократов. В этом случае запуск процедуры импичмента почти неизбежен.



Судебный вердикт стал первой существенной победой спецпрокурора Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы, в частности, сговор между Москвой и Трампом, а также попыткой Трампа помешать расследованию.



Таким образом, публикация проекта о работе Манафорта и Килимкина в Кыргызстане может указывать, что политтехнологи изначально работали на Россию, а утверждения адвокатов Манафорта, что в Украине их клиент помогал "реинтеграции" этой страны с Европой, являются лишь удобной линией защиты. Кроме того, это также идет в унисон с версией команды Мюллера, которая не исключает, что Килимкин с самого начала был агентом российских спецслужб.



Эпоха варяг-политехнологов нанесла такой же ущерб Кыргызстану, как и Украине. За два месяца до своего свержения в 2005 году бывший президент Акаев по национальному телевидению торжественно объявлял, что Дерипаска инвестирует в страну $2 млрд - построит ГЭС Камбар-Ату-1 и алюминиевый завод.



Потом политтехнологи "насоветовали" Бакиеву "новый курс" - череда не совсем понятных и внятных по смыслу предложений. В итоге базу вывели, но остался Транзитный центр, а Бакиев был свергнут и бежал.



Сегодня Государственный комитет информационных технологий и связи попытался провести свой широко разрекламированный онлайн-аукцион по первому компоненту проекта "Безопасный город" - продать через 2 лота право фиксировать 38 перекрестков столицы, 52 рубежа на трассах и 20 передвижных установок.



По их подсчетам, на все про все уходили какие-то $37 млн. Зарабатывать частники могли, получая часть суммы от штрафов - стартовая цена 240 сомов за 10 млн штрафов.



До этого зампредседателя Госкомитета Кубанычбек Шатемиров указывал, что все риски учтены. Сам он отметил два возможных риска на уровне конкурсной комиссии и рынка - члены конкурсной комиссии не станут подписывать итоговый протокол или будет недостаточное количество желающих принять участие в конкурсе.



В итоге рисков оказалось куда больше и они были прозаичными . По традиции они попахивают не очень хорошо. Онлайн-система выдала победителя с суммой 50,5 млрд сомов в лице частного провайдера "Мегалайн". Еще два участника почему-то не предложили свои цены - российское военное предприятие АО "Концерн радиостроения ВЕГА" и ОАО "Кыргызтелеком". "Мегалайн" и "Кыргызтелеком", как не раз подозревалось, могли иметь общую историю, из системы "Кыргызтелекома" также вышел нынешний глава Госкомитета Бакыт Шаршембиев.



Члены конкурсной комиссии были в некоторой растерянности и даже не знали, как реагировать на происходящее. Депутат ЖК Улугбек Ормонов вспомнил, что бюджет страны составляет 106 млрд сомов. Итог после 40 минут обсуждений перед журналистами подвел глава конкурсной комиссии К.Шатемиров: сбой выясняется, итоги конкурсной комиссии еще не отменили, конкурсная комиссия разошлась.



Теперь осталось только гадать, что значит "сбой системы". Это может быть все, что угодно, начиная от саботажа, халатности, новой схемы и даже коррупции. Хотя все может быть тривиально - "Мегалайн" действительно готов выложить за проект 50,5 млрд сомов или 730 млн долларов США. Ведь IT-компании нынче в мире рулят... Источник - АКИпресс

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