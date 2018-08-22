Когда Россия перейдет в наступление на Украине? - А.Халдей

21:56 23.08.2018 Россия осуществит экспансию по мере выхода на устойчивое развитие



Александр Халдей



Любимая тема российских псевдоимперцев – когда Россия перейдет в наступление на Украине. Имеется в виду не военное, а экономико-политическое наступление в сочетании с идейно-пропагандистским. Ответить на этот вопрос на самом деле очень просто – после того, как Россия введет в строй два стратегических газопровода и начнет испытывать экономический подъем.



Со всей очевидностью можно сказать, что это начнется не только после президентских выборов в США, на которых станет ясно, останется Трамп президентом США или его сменят его противники, но и когда будет подходить к концу нынешний президентский срок Владимира Путина. Если к этому времени в России удастся выйти на экономический рост, то вероятность экономической экспансии России на территории бывшего СССР усилится. Если нет, то экспансии не будет. Однако сама экспансия в любом случае состоится, под вопросом лишь ее сроки.



После пуска газопроводов Россия станет планомерно снижать уровень прокачки газа в Европу через Украину. Это было бы логичным поведением. Снижение уровня взаимной торговли еще добавит экономических трудностей Украине. Но очень важно точно понять - а вообще нужна ли России территория Украины в качестве объекта экспансии? Что вообще Россия хочет от Украины?



России точно не нужно вешать на себя содержание огромного региона, где у России нет политического контроля над элитами. Украина в случае нормализации экономических связей с Россией может сама себя прокормить, и с помощью России начать развиваться, но для этого Россия должна быть в состоянии формировать украинскую власть. Если Россия не сможет карать за коррупцию и воровство, менять и назначать руководителей отраслей и областей, никакие инвестиции в экономику Украины России не нужны.



Содержать русофобов и европофилов на Украине в России никто не станет. Как объект кооперации Украина для России так же не нужна. Россия уже адаптировалась к разрыву кооперационных связей. Не интересует Украина Россию и как рынок – в России пока своя емкость рынков не заполнена. Российский капитал пока не уперся в исчерпанность возможностей сбыта на своих рынках.



От русского менталитета украинцев во второй половине XXI века мало что останется. Точнее, его сохранят в Восточной Украине, где сильно влияние России. В Центральной его будет очень мало. Именно потому в Россию потянется, прежде всего, Восточная Украина. Центральная так и будет колебаться между Западом и Востоком. Причем, даже включение Запада Украины в состав Польши ничего не изменит в сознании западенцев - они будут все теми же бандеровцами, но теперь воевать они станут не с русскими, а с поляками.



Украина интересует Россию исключительно как военный плацдарм, который Запад стремится использовать против России. Именно отношение России к Украине как к плацдарму агрессии против себя определяет контуры той Украины, которая останется в результате усилий России. Россия вовсе не намерена делить Украину с Западом. Как ни странно, для России выгоднее пока оставить Украину в качестве временно оккупированной цельной территории, чем присоединить раньше готовности принять на себя управление ею. Если в России начнется развитие, тогда Запад не удержит падающую Украину от тяги к воссоединению с Россией.



Те же тенденции относятся и к отношениям России с Белоруссией и Казахстаном. Экономика России должна давать бизнес-элитам бывших союзных республик такие возможности для заработка, что они сами станут тянуться к кооперации в максимально тесных формах. Для этого внутренний рынок в России должен вырасти в три-пять раз. Нетрудно понять, что случиться это может лишь во второй половине XXI века. То есть начало процессов обозначит себя после 2030 года. До этого времен Россия должна качественно изменить структуру экономики и источники финансирования ее развития.



Самым трудным делом будет изгнание американских военных баз из Одессы. Но они сами уйдут, когда будет изменено пространство вокруг них. Да, за эти годы произойдет украинизация сознания одесситов и других регионов Украины. Но ни в коем случае не надо считать это препятствием. Это никак не повлияет на втягивание Украины в Россию, как не повлияло на выталкивание Украины из России наличие русского языка и русского сознания населения. Как не повлияло на бандеризацию наличие огромной части советского населения.



Все эти процессы текут в обе стороны. Национальные иллюзии возникают и рассеиваются довольно быстро. Люди говорят не на том языке, который внедряет власть, а на том, на котором прогресс строит свои отношения. Втягивание украинцев в орбиту прогресса, выраженного на русском языке, вытеснит украинский и белорусский языки туда, откуда они пришли – на сельскую периферию. Они станут символом провинции и сельского дизайна. Они будут ассоциироваться с упадком и отсталостью. С более примитивной цивилизацией. В мире бизнеса и культуры говорить на них будет стыдно. Но для этого нужно стать очень развитой цивилизацией на русской языковой основе.



Разумеется, нынешний состав правительства никак этой задаче не способствует. Это не правительство развития, а правительство камикадзе. Два года они будут резать по живому, что никак не даст развития. Потом они сделают свое дело и уйдут в политическое небытие, проклинаемые современниками. На расчищенное ими поле придут новые лица и новые партии. Начнет строиться контур власти преемника.



На этом фундаменте начнутся новые политические процессы. По сути, мы имеем длительный переходный период. Новая конфигурация правящего класса позволит решать те задачи, которые сейчас не могут быть решены. Следующее поколение политиков сможет изжить двойственность в отношении Ельцина и Чубайса. И главное – оно будет более свободно от многих антисоветских догм и либеральных идеологических шор.



Это будет именно технократическая элита, не переболевшая в детстве преклонением перед Западом. Она будет брать из прошлого все, что работает, а не то, что подходит под идеологический шаблон. И на этом опыте станет строить будущее. Сейчас эти люди пока неизвестны никому и о своей судьбе они не имеют никакого представления, занимая средние этажи государственной власти. Сейчас наверху пока довоевывают свои войны люди из поколения начала 90-х. Им осталось 3-6 лет. Потом они уйдут. Они должны доделать все, что они не доделали – и хорошего, и плохого.



История потом разберется, что чем было. Но пока все эти процессы себя не исчерпают, они не перейдут в свое следующее воплощение. Россия в этот период пока на рельсы устойчивого развития твердо не встанет и продолжит бороться за выход на этот путь. И лишь после того, как все эти задачи будут решены, следующее поколение политиков начнет реально возвращать то, что оказалось утраченным в 1991 году в Беловежской пуще тремя полупьяными государственными преступниками. Источник - iarex.ru

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