РосПремьер Медведев получил "спортивную травму". Ушиб гантелькой?

01:45 24.08.2018 Правительство объяснило "пропажу" Медведева

В пресс-службе правительства сообщили, что публичных мероприятий с участием премьер-министра не будет еще какое-то время



Отсутствие главы правительства России Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях, в которых он должен был принимать участие, объясняется полученной премьер-министром травмой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабмина.



"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - заявили в пресс-службе.



​Представитель пресс-службы правительства пояснил, что проведение публичных мероприятий с участием Медведева в ближайшее время не планируется.



Ранее в четверг о "пропаже" Медведева сообщило издание "Проект".



"Дмитрий Медведев пропал. Три источника в Белом доме говорят, что премьера не видели уже девять дней и никто не понимает, в чем причина. Глава правительства точно не в отпуске - в его графике много важных мероприятий, но все они по неизвестной причине отменяются", - говорилось в сообщении, опубликованном в Тelegram-канале издания.



Последний раз информация о том, что Медведев пропал из публичного поля, сообщалась в марте 2017 года. На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объяснил отсутствие Медведева тем, что тот заболел. Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Вот Дмитрия Анатольевича [Медведева] не уберегли, приболел", - сказал тогда Путин.



23 марта Медведев появился на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, где заявил, что болен не был. "Да я и не болел", - сказал премьер, отвечая на поздравление с выздоровлением.



Автор: Евгений Калюков. Источник - РБК

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